U21 feiert den Coup von Krakau

Von Fiderallala bis Helene Fischer: Nach dem Triumph im EM-Finale startete die U21 die große Party. Mit dem Titel gerechnet hatte kaum jemand.

Irgendwann nach Mitternacht stieg Julian Pollersbeck auf einen Stuhl und stimmte die letzte Strophe seines Fiderallala-Liedes an. "Europameister, das sind wir - da vorne gibt es ganz viel Bier", grölte der Torhüter ins Mikrofon und gab den Startschuss zur großen Titelparty.

Die Antwort kam wie während der gesamten EM laut und deutlich zurück: Mannschaft und Trainer brüllten "Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala" - sogar DFB-Präsident Reinhard Grindel und Sportdirektor Horst Hrubesch stimmten mit ein.

Mit bengalischem Feuer und goldenem Konfetti war der neue U21-Europameister zuvor im Teamhotel Turowka empfangen worden, wo die Mannschaft mit Freunden und Familie feierte.

In Wieliczka fand so die ausgelassene Party ihre Fortsetzung, die nach dem 1:0 gegen den Topfavoriten Spanien in der Kabine ihren Anfang genommen hatte. "Das war ein kompletter Abriss. Die Kabine steht nicht mehr, glaube ich", sagte Stürmer Davie Selke.

Einzelkritik: Deutschland ist U21-Europameister © getty 1/15 Die deutsche U21 ist Europameister! Im Finale gegen Spanien gelingt der 1:0-Coup vor allem dank einer bärenstarken Abwehr. In der Offensive überzeugen nicht alle. Die Einzelkritik © getty 2/15 Julian Pollersbeck: Behielt stets die Ruhe am Ball und war so erster Aufbauspieler. Im Torwartspiel kaum gefordert, aber mit einer starken Parade gegen Saul Niguez. Note: 2 © getty 3/15 Jeremy Toljan (r.): Leistete sich in der Anfangsphase einen schlimmen Fehlpass, zunächst offensiv nicht so aktiv wie sein Pendant Gerhardt. Dann jedoch mit der starken Flanke vor dem Siegtreffer. Gewann darüber hinaus alle seine drei Zweikämpfe. Note: 2 © getty 4/15 Niklas Stark (r.): Sehr gutes Stellungsspiel, dadurch blockte er auch einen gefährlichen Schuss mit der Brust. Sicherer Auftritt, im Gegensatz zu seinem Nebenmann Kempf mit etwas geringerer Passsicherheit (75 Prozent) und Zweikampfstärke (50). Note: 1,5 © getty 5/15 Marc-Oliver Kempf: Der herausragende Akteur in Deutschlands Defensive. Die Spanier sahen kein Land gegen den Freiburger, der 87 Prozent Zweikämpfe gewann, dazu selbst bei Standards gefährlich war und im eigenen Strafraum erfolgreich dribbelte. Note: 1 © getty 6/15 Yannick Gerhardt: Besonders in der ersten Hälfte offensiv sehr aktiv, mit starken Vorlagen für Meyer und Gnabry. Nach der Pause offensiv etwas zurückhaltender, defensiv jedoch souverän. Note: 2 © getty 7/15 Maximilian Arnold: Der Kapitän war Lenker im Mittelfeld, hatte die meisten Ballaktionen (69) und eine starke Passquote (90,5). In den Zweikämpfen nicht immer auf der Höhe, die schnelle Gelbe nach der Pause war unnötig, anschließend etwas passiver. Note: 2 © getty 8/15 Janik Haberer: Solide, aber mit einigen Wacklern. Gewann nur vier von zehn Zweikämpfen und fiel auch bei der Passquote im Vergleich zu seinen zentralen Mittelfeldkollegen ab (83 Prozent). Dafür gutes Stellungsspiel (fünf abgefangene Bälle). Note: 3,5 © getty 9/15 Mitchell Weiser: Offensiv präsent, defensiv enorm engagiert. Führte mit Abstand die meisten Zweikämpfe aller Akteure (24) und gewann 58,3 Prozent davon. Als Krönung seiner Leistung erzielte er das goldene Tor zum Titel. Note: 1 © getty 10/15 Max Meyer: Zeigte seine beste Turnierleistung. Hatte einen großen Aktionsradius, war immer anspielbar und brachte 93 Prozent seiner Pässe an den Mann - darunter ein Zuckerpass auf Gnabry. Pech bei seinem Kopfball an den Pfosten. Note: 1,5 © getty 11/15 Serge Gnabry: Großer Aktivposten, gab mit Abstand die meisten Torschüsse ab (sieben), vergab seine sehr guten Chancen jedoch teilweise leichtfertig. Note: 2,5 © getty 12/15 Maximilian Philipp: Fand im Sturmzentrum keinerlei Bindung zum Spiel. Bis zur Auswechslung nur mit neun Ballaktionen, gewann nur einen von fünf Zweikämpfen. Aber an der Entstehung des 1:0 beteiligt und fleißig beim Anlaufen der Verteidiger. Note: 3,5 © getty 13/15 Nadiem Amiri: Kam in der 80. Minute für Gnabry, hatte keinen Einfluss mehr auf die Partie. Ohne Bewertung © getty 14/15 Dominik Kohr: In der 83. Minute für Haberer eingewechselt. Ohne Bewertung © getty 15/15 Levin Öztunali: Ersetzte in der 87. Minute Philipp und war nur noch zweimal am Ball. Ohne Bewertung

Deutsche U21 feiert EM-Triumph ausgelassen

Der Hit des Tages war dabei "Die Nummer eins der Welt sind wir", auch wenn die Mannschaft gerade "nur" Europameister geworden war, gefolgt von Songs wie "Drei Tage wach" und "Skandal im Sperrbezirk". Im Teambus bekam sogar Helene Fischer den Zuschlag. Dabei hatte die U21 "Atemlos" und Co. vier Wochen lang aus der Kabine verbannt. Nach dem EM-Triumph war aber alles egal.

Grund zum Feiern gab es schließlich genug. Der Titel war zu Turnierbeginn zwar erhofft, aber nicht unbedingt erwartet worden. Kuntz musste insgesamt acht Akteure an Joachim Löw abgeben, der mit einer "zweiten U21" zum Confed Cup reiste. Auch die Verletzung von Jonathan Tah kurz vor dem EM-Start steckte die U21 weg und holte mit einem starken Teamgeist den Pokal. Im Finale gegen Spanien gelang zum Abschluss die beste Turnierleistung.

"Ich habe zehn Minuten vor Schluss im Stadion gesessen, und ich sage es ganz deutlich: Ich habe mich meiner Tränen nicht geschämt, als die Zeit um war und da unten meine, unsere Europameister rumgelaufen sind", sagte Horst Hrubesch auf dem Empfang im Hotel. Der DFB-Sportdirektor hatte 2009 als Trainer den zuvor letzten U21-Titel geholt und kennt auch aus dem jetzigen Kader noch viele Spieler.

Stefan Kuntz: "Niemals vergessen"

Auch Trainer Stefan Kuntz, der von DFB-Präsident Grindel nach Schlusspfiff einen neuen Vertrag bis 2020 angeboten bekam, war gerührt. "Wenn man so einen Pokal gewinnt, wird man das niemals vergessen. In zwei Jahren wird sich jeder an dieses Team erinnern", sagte Kuntz. So wie an die "Klasse von 2009", die vor acht Jahren Europameister geworden war und später sechs Weltmeister stellte.

Der Held des Abends hielt sich derweil ein wenig zurück. Mitchell Weiser von Hertha BSC, der in der 40. Minute mit einer "Kopfball-Bogenlampe" das einzige Tor des Spiels erzielt hatte, musste die 90 Minuten erst einmal sacken lassen.

"Mir sind die Tränen gekommen. Das letzte halbe Jahr war nicht einfach", sagte der lange verletzte Weiser. Später ließ er sich dann doch noch für sein Kunst-Tor feiern. "Ich weiß gar nicht, wie der reingegangen ist. Da war auf jeden Fall Glück dabei", gab Weiser zu.

Pollersbeck als Partymacher der deutschen U21

Partymacher Nummer eins blieb aber Julian Pollersbeck. Der Schlussmann gab noch weitere, nicht jugendfreie Strophen seines Fiderallala-Songs zum Besten, ehe er den EM-Pokal zum Trinkgefäß umfunktionierte.

"Kann man da was reinschütten? Das ist wichtig, denn ein Pokal ohne Öffnung ist kein richtiger Pokal", sagte Pollerbeck und kam nach kurzer Überlegung zu dem Ergebnis: "Da gehen bestimmt vier Liter rein." Danach kam die Party erst richtig in Schwung.