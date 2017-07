Alle Infos zu Deutschland - Bulgarien

Erlebe

Nach dem 1:4-Rückschlag gegen die Niederlande trifft Deutschland bei der U19-Europameisterschaft auf Bulgarien. Um ein frühes Ausscheiden zu verhindern, steht Deutschland in der Pflicht, aus der Begegnung Punkte mitzunehmen. Hier erfahrt Ihr alle Infos zum Team, den Gegner, die TV-Übertragung und mögliche Livestreams.

Wann und wo findet das Spiel zwischen Deutschland und Bulgarien statt?

Die deutschen Junioren bestreiten ihre zweite Partie am Donnerstag, dem 6.Juli um 18 Uhr deutscher Zeit im Tengiz Burjanadze Stadium in der georgischen Stadt Gori.

Der Gegner der DFB-Auswahl ist Bulgarien. Das andere Spiel der Gruppe B bestreiten England und die Niederlande bereits um 15:30 Uhr.

Informationen zum Stadion

Die EM wird in vier Stadien ausgetragen, davon stehen drei in Tifilis und eins in Gori. Die Stadien der Städte Rustawi und Mzcheta haben den finalen Cut nicht geschafft.

Das Spiel zwischen Deutschland und Bulgarien findet im Tengiz-Burjanadze-Stadion in Gori statt. Die Kapazität der Spielstätte beträgt 8.230 Plätze.

Dieser Modus wird bei der U19-EM gespielt

Es gibt zwei Gruppen mit jeweils vier Teams. Sowohl die beiden Gruppensieger als auch die beiden Zweitplatzierten stehen im Halbfinale. Der Gewinner der Gruppe A trifft auf den Zweiten der Gruppe B und umgekehrt.

Das Spiel Deutschland gegen Bulgarien ist Teil der Gruppe B. Sollten im letzten Gruppenspiel zwei Mannschaften aufeinander treffen, die nicht über ein Remis hinaus kommen und die gleiche Punktzahl, die gleiche Tordifferenz und die gleiche Anzahl an Toren auf dem Konto haben, wird die Platzierung beider Teams durch ein Elfmeterschießen ermittelt.

Diese Regelung tritt aber nur dann in Kraft, wenn keine andere Mannschaft die selbe Punktzahl hat.

Der Kader der DFB-Elf

© getty

Spieler Verein Position Eike Bansen Borussia Dortmund Torwart Markus Schubert Dynamo Dresden Torwart Jonas Busam SC Freiburg Abwehr Julian Chabot RB Leipzig Abwehr Dominik Franke RB Leipzig Abwehr Felix Götze Bayern München Abwehr Gökhan Gül Fortuna Düsseldorf Abwehr Aymane Barkok Eintracht Frankfurt Mittelfeld Dennis Geiger TSG Hoffenheim Mittelfeld Sidney Friede Hertha BSC Mittelfeld Robin Hack TSG Hoffenheim Mittelfeld Mats Köhlert Hamburger SV Mittelfeld Salih Özcan 1. FC Köln Mittelfeld David Raum Greuther Fürth Mittelfeld Görkem Saglam Bochum Mittelfeld Etienne Amenyido Borussia Dortmund Sturm Tobias Warschewski Preußen Münster Sturm

Spieler im Fokus: Barkok traf gegen die Niederlande

Aymen Barkok soll eine entscheidende Rolle beim Turniers spielen. Vergangenen September gab der 19-Jährige für Eintracht Frankfurt sein Bundesligadebüt und erzielte gleich das Siegtor gegen Werder Bremen.

Der U19-Trainer Frank Kramer zählt auch auf ihn: "Man kann auf ihn bauen, wenn man sich Chancen erarbeiten will". Im Spiel gegen die Niederlande schoss er in der 46. Minute das Führungstor. Am Ende hieß es dennoch 4:1 für die Niederlande.

Wo kann ich Deutschland gegen Bulgarien live im TV sehen?

Der Sender Eurosport besitzt die Rechte für das U19-Nachwuchsturnier. Bei Eurosport 1, dem Hauptprogramm des Senders, werden sechs Gruppenspiele gezeigt. Drei davon sind Partien mit deutscher Beteiligung, so wird auch die Partie gegen Bulgarien am Donnerstag um 18 Uhr übertragen.

Wo kann ich Deutschland gegen Bulgarien live im Internet sehen?

Eurosport strahlt das Spiel auch in seinem zahlungspflichtigem Eurosport-Player aus. Dort kann man sich entweder ein Tages- oder ein Jahresabo sichern. Alles ab 9,99 Euro.

Wie steht es mit der Bilanz zwischen Deutschland und Bulgarien in der U19?

In der U19 trafen beide Länder erst zwei mal aufeinander. 2008 und 20014 konnte sich Deutschland mit 3:0 durchsetzen.