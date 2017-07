Alle Infos zu Deutschland - Niederlande

Erlebe

Das erste Spiel bei der U-19-Europameisterschaft in Georgien bestreitet das DFB-Team gegen die Niederlande. Deutschland ist für eine gute Ausgangsposition in der Vierer-Gruppe also direkt gefordert. Hier erfahrt Ihr alles über das Team, den Gegner, die TV-Übertragung und mögliche Livestreams.

Wann und wo findet das Spiel Deutschland gegen die Niederlande statt?

Die deutschen Junioren bestreiten ihre Auftaktpartie am Montag, 3.Juli um 18 Uhr deutscher Zeit im David Petriashvili Stadium zu Tiflis gegen die Niederlande. Das andere Spiel der Gruppe B bestreiten Bulgarien und England bereits ab 16.30 Uhr.

Infos zum Stadion

Ursprünglich waren vier Stadien in Tiflis, Gori, Rustawi und Mzcheta als mögliche Austragungsorte im Rennen. Rustawi und Mzcheta aber schafften den finalen Cut nicht, stattdessen wurden noch zwei weitere Stadien in Tiflis in den Plan aufgenommen. Dazu gehört auch der Trainingsplatz des Micheil-Meschi-Stadions.

Das Spiel Deutschland gegen Niederlande findet im Dawid-Petriaschwilii-Stadion in Tiflis statt. Die Kapazität der Spielstätte beträgt 3.000.

Das ist der Modus der EM

Es wird in zwei Gruppen mit jeweils vier Teams gespielt, die beiden Gruppensieger sowie die beiden Zweitplatzierten qualifizieren sich für das Halbfinale. Das Spiel Deutschland gegen die Niederlande ist Teil der Gruppe B. Treffen im letzten Gruppenspiel zwei Teams aufeinander, die dieselbe Punktzahl, die gleiche Tordifferenz und die gleiche Anzahl erzielter Tore haben und endet das direkte Duell dann unentschieden, wird die endgültige Platzierung beider Teams durch Elfmeterschießen ermittelt. Dieses Szenario gilt allerdings nur, wenn kein anderes Team die gleiche Punktzahl hat.

Mit welchem Kader tritt die DFB-Elf an?

© getty

Spieler Verein Position Eike Bansen Borussia Dortmund Torwart Markus Schubert Dynamo Dresden Torwart Jonas Busam SC Freiburg Abwehr Julian Chabot RB Leipzig Abwehr Dominik Franke RB Leipzig Abwehr Felix Götze Bayern München Abwehr Gökhan Gül Fortuna Düsseldorf Abwehr Aymane Barkok Eintracht Frankfurt Mittelfeld Dennis Geiger TSG Hoffenheim Mittelfeld Sidney Friede Hertha BSC Mittelfeld Robin Hack TSG Hoffenheim Mittelfeld Mats Köhlert Hamburger SV Mittelfeld Salih Özcan 1. FC Köln Mittelfeld David Raum Greuther Fürth Mittelfeld Görkem Saglam Bochum Mittelfeld Etienne Amenyido Borussia Dortmund Sturm Tobias Warschewski Preußen Münster Sturm

Spieler im Fokus

Aymen Barkok (Deutschland)

Der Flügelspieler von Eintracht Frankfurt gab im vergangenen September sein Bundesligadebüt und schoss prompt in der letzten Minute das Siegtor gegen Werder Bremen. "Man kann auf ihn bauen, wenn man sich Chancen erarbeiten will", sagt U19-Trainer Frank Kramer.

Ferdi Kadioglu (Niederlande)

Der dynamische Mittelfeldspieler schaffte in dieser Saison beim NEC Nijmegen seinen Durchbruch. In 27 Spielen in der Eredivisie schoss er vier Tore. Er ist gesegnet mit einem exzellenten rechten Fuß, und er arbeitet unermüdlich in Abwehr und Angriff.

Wo kann ich Deutschland gegen die Niederlande live im TV sehen?

Der Sportsender Eurosport hat die Rechte am europäischen Nachwuchsturnier erworben. Bei Eurosport 1, dem Hauptprogramm des Senders, werden insgesamt sechs Gruppenspiele übertragen - drei davon sind die Spiele mit deutscher Beteiligung, so auch die Partie gegen die Niederlande am Montag, um 18 Uhr. Zusätzlich dazu ist bei Eurosport 1 ein Halbfinale zu sehen, Eurosport 2 überträgt das zweite Halbfinale.

Wo kann ich Deutschland gegen die Niederlande live im Internet sehen?

Eurosport präsentiert das Spiel ebenfalls in seinem zahlungspflichtigem Eurosport-Player. Dort kann zwischen Tages- und Jahresabos gewählt werden. Los geht es bei 9,99 Euro.

Wie sieht die Bilanz zwischen Deutschland und den Niederlanden in der U19 aus?

Auf U19-Ebene sind die beiden Länder in Qualifikation und Endrunde insgesamt siebenmal aufeinander getroffen