U21-EM: Meyer pausiert weiter - Stark fit

Donnerstag, 15.06.2017

"Max hat eine Sommergrippe, er ist nicht ganz einsatzfähig. Da schauen wir noch ein bisschen", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz am Donnerstag. Von den Ärzten gebe es aber positive Signale, dass der Schalker rechtzeitig zur Partie am Sonntag in Tychy (18.00 Uhr im LIVETICKER) wieder fit ist.

Zur Verfügung stehen wird dann wohl Abwehrspieler Niklas Stark (Hertha BSC), der zuletzt wegen der Folgen einer Ermüdungsreaktion im rechten Fuß nur Einzeltraining absolviert hatte. "Er hat die Belastung gut verkraftet und signalisiert, dass er bereit stünde", sagt Kuntz.

Die Startelf für die Begegnung steht derweil laut Kuntz bereits auf acht Positionen fest. Offen ist unter anderem noch der Platz im Tor, wo sich der DFB-Trainer zwischen Julian Pollersbeck (1. FC Kaiserslautern), Marvin Schwäbe (Dynamo Dresden) und Odisseas Vlachodimos (Panathinaikos Athen) entscheiden muss.

