Stimmen: "Das war mega, Jungs!"

Deutschlands U21 hat sich mit 1:0 im Finale gegen Spanien sensationell den EM-Titel gesichert. Damit trat die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in die Fußstapfen der Helden von 2009. Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

Deutschland - Spanien 1:0 (1:0)

Stefan Kuntz (Trainer): "Ich freue mich wahnsinnig für die Mannschaft. Wir haben total verdient gewonnen, es ist überwältigend."

Mitchell Weiser (Siegtorschütze): "Wahnsinn, unglaublich. Das habe ich noch nicht erlebt, dass eine Mannschaft so kämpft. Mir fehlen die Worte, es freut mich für die Mannschaft."

Reinhard Rauball (DFL-Präsident): "Gratulation an unsere U21 zu diesem herausragenden Triumph, Glückwunsch auch an Stefan Kuntz sowie seinen Trainer- und Betreuerstab. Von einem solchen Erfolg konnte man vor dem Turnier nur träumen. Die Spieler dürfen sehr stolz sein auf das, was sie bei dieser EM geleistet und erreicht haben. Ich wünsche den Spielern, dass sie in der kommenden Saison so viele Einsätze wie möglich bekommen."

Christian Seifert (DFL-Geschäftsführer): "Herzliche Glückwünsche an Trainer Stefan Kuntz und sein Team zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Die Leistungen der Mannschaft bei dieser Endrunde haben einfach Spaß gemacht. Umso mehr, weil die jungen Spieler fast durchweg aus Clubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga kommen und aus deren Nachwuchsleistungszentren. Das Auftreten bei dieser EM wird den Spielern einen Schub für die weitere Karriere geben und auch andere Talente motivieren."

Sebastian Rode (Borussia Dortmund): "Das war mega, Jungs! Glückwunsch zum U21-Titel."

Deutscher Handballbund: "In Krakau gegen Spanien gewinnen und Europameister werden? Kennen wir! Kann man machen!"

Sami Khedira (Weltmeister von 2014): "Europameister! Glückwunsch an unsere U21. Genießt diese Momente."