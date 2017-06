Werner stößt zum DFB-Team - "Bin spielbereit"

Donnerstag, 08.06.2017

"Ich bin spielbereit", sagte Werner mit Blick auf die Begegnung in der WM-Qualifikation mit San Marino am Samstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Nürnberg dem SID.

Der 21-Jährige hatte seine Teilnahme am Länderspiel in Kopenhagen gegen Dänemark (1:1) wegen Magen-Darm-Problemen abgesagt. Werner gehört zum 22-köpfigen deutschen Kader, der den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) bestreiten wird.

