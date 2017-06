Kolumbianer pfeift letztes DFB-Gruppenspiel

Erlebe

Der Kolumbianer Wilmar Roldan pfeift das abschließende Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft beim Confed Cup in Russland. Die FIFA nominierte den 37-Jährigen für die Begegnung gegen Afrikameister Kamerun am Sonntag (17.00 Uhr MESZ/ZDF) in Sotschi.

Für Roldan ist es der zweite Einsatz beim Confed Cup, er leitete auch das Auftaktspiel zwischen Russland und Neuseeland (2:0). Bei der WM 2014 in Brasilien pfiff Roldan zwei Vorrundenspiele.

Dem Perspektivteam von Bundestrainer Joachim Löw genügt gegen Kamerun ein Punkt, um bei der Mini-WM das Halbfinale zu erreichen.