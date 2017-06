Ehrmann lobt U21-Keeper Pollersbeck

Erlebe

Gerald Ehrmann, langjähriger Torwarttrainer beim 1. FC Kaiserslautern, traut seinem ehemaligen Schützling Julian Pollersbeck (22) eine Karriere in der A-Nationalmannschaft zu. Der Torhüter der U21-Auswahl wird die Pfälzer verlassen und hat für die neue Saison bereits einen Vertrag beim Hamburger SV unterschrieben.

"Julian wird mit der Aufgabe wachsen, so wie er es immer tut. Ich glaube nicht, dass der Wechsel zu früh kommt", sagte Ehrmann in einem Interview bei t-online.de. Der 58 Jahre alte Ex-Profi führte bereits andere Keeper wie Roman Weidenfeller, Tim Wiese und Kevin Trapp bis in diverse DFB-Auswahlmannschaften.