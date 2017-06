A-Team und U21 spielen mit Trauerflor

Samstag, 17.06.2017

Wie die FIFA auf SID-Anfrage bestätigte, werde das DFB-Team in der Fischt-Arena mit schwarzen Armbinden auflaufen. Gleiches gilt für die deutsche U21, die am Sonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER) im polnischen Tychy gegen Tschechien in die EM startet.

Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Der "Kanzler der Einheit" galt stets als großer Freund der Nationalmannschaft. In seine Amtszeit fiel der WM-Triumph 1990 ebenso wie der Sieg bei der EM 1996.

Zwei Jahre zuvor, nach der missglückten WM 1994, hielt Kohl den damaligen Bundestrainer Berti Vogts per Telefon vom Rücktritt ab.

"Er ist ein großer deutscher und europäischer Staatsmann gewesen. Ich verbinde viel mit ihm, nicht nur die EM 96, wo er bei uns in der Kabine war. Die 16 Jahre Kanzlerschaft sind tief in unserem Bewusstsein", sagte Teammanager Oliver Bierhoff.

