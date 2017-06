Alle Infos zu Deutschland - Kamerun

Freitag, 16.06.2017

Zeit und Ort des Spiels Deutschland gegen Kamerun

Das Duell zwischen dem DFB-Team und Australien wird am 25. Juni 2017 um 18 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Fisht Olympic Stadium in Sotschi.

Wo findet Deutschland gegen Kamerun statt?

Im Stadion, in dem die deutsche Mannschaft auf Kamerun trifft, fanden vor drei Jahren sowohl die Eröffnungs- als auch die Schlussfeierlichkeiten der Olympischen Winterspiele 2014 sowie die Medaillenzeremonien statt.

Die Arena bietet Platz für 47.659 Zuschauer und hat rund 63,5 Millionen US-Dollar gekostet. Die Eröffnung fand im April 2013 statt, im Jahr 2017 wurde das Stadion allerdings noch einmal erweitert.

Der Kader der DFB-Elf

Für den Confed Cup 2017 nominierte Joachim Löw einen Kader, der vor allem mit Perspektivspielern gefüllt ist. Da der Weltmeister-Coach auf zahlreiche Stammspieler verzichten muss, bekommen einige neue Gesichter die Chance, sich für eine Teilnahme bei der WM 2018 zu empfehlen.

Spieler Verein Position Bernd Leno Bayer Leverkusen Tor Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona Tor Kevin Trapp Paris St.-Germain Tor Matthias Ginter Borussia Dortmund Abwehr Jonas Hector 1. FC Köln Abwehr Benjamin Henrichs Bayer Leverkusen Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München Abwehr Shkodran Mustafi FC Arsenal Abwehr Marvin Plattenhardt Hertha BSC Abwehr Antonio Rüdiger AS Rom Abwehr Niklas Süle 1899 Hoffenheim Abwehr Emre Can FC Liverpool Mittelfeld Sebastian Rudy 1899 Hoffenheim Mittelfeld Kerem Demirbay 1899 Hoffenheim Mittelfeld Julian Draxler Paris St.-Germain Mittelfeld Leon Goretzka Schalke 04 Mittelfeld Amin Younes Ajax Amsterdam Angriff Julian Brandt Bayer Leverkusen Angriff Lars Stindl Borussia Mönchengladbach Angriff Sandro Wagner 1899 Hoffenheim Angriff Timo Werner RB Leipzig Angriff

Die "unbezähmbaren Löwen" - Kamerun im Profil

Seit Januar dieses Jahres dürfen sich die Löwen Afrika-Champion nennen - dank eines Finalerfolgs gegen Ägypten (2:1). Top-Stürmer Kameruns ist Besiktas-Spieler Vincent Aboubakar, der in der abgelaufenen Saison immerhin zwölfmal für die Türken traf. Das Tor der Löwen hütet der Europa-League-Finalist Andre Onana von Ajax Amsterdam. Aus Deutschland ist Jaques Zoua bekannt. Der Ex-Stürmer des HSV hat ein durchwachsenes Jahr in Kaiserslautern hinter sich. Ebenfalls eine Vergangenheit beim FCK hat Georges Mandjeck, der seit Jahren in der Ligue 1 aufläuft. Beim Confed Cup wird das Team wohl im bewährten 4-3-3-System auflaufen, das auf Aboubakar zugeschnitten ist.

Wo kann ich Deutschland gegen Kamerun live im TV sehen?

Im Wechsel mit der ARD überträgt das ZDF den Confed Cup 2017 aus Russland und berichtet somit vom dritten Spiel der DFB-Elf gegen Kamerun. Der Mainzer Sender zeigt unter anderem auch das Finale live aus St. Petersburg.

Jochen Breyer erhält bei der Vor- und Nachberichterstattung dabei Unterstützung von Sebastian Kehl. Als Kommentatoren sind Bela Rethy und Claudia Neumann für das ZDF im Einsatz. Aus dem Quartier der DFB-Elf berichtet darüber hinaus mit Katrin Müller-Hohenstein ein weiteres bekanntes Gesicht.

Wo kann ich Deutschland gegen Kamerun live im Internet sehen?

Auch online können die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgt werden. Sämtliche Übertragungen des ZDF sind per Livestream zu sehen. Diese Livestreams lassen sich mit gängigen Browsern sowie der App des ZDF ohne Probleme öffnen.

Besitzer von Apple-Produkten können die App des TV-Senders kostenlos bei iTunes downloaden, während Android-Kunden die Applikation wie gewohnt im Google Play Store finden.

Wichtig: Aus rechtlichen Gründen kann der Stream nur innerhalb Deutschlands geöffnet werden.

Bilanz zwischen Deutschland und Kamerun

Spiele Siege Deutschland Unentschieden Siege Kamerun 3 2 1 0

Denkwürdig war sicherlich der 2:0-Erfolg der DFB-Elf in der Vorrunde bei der WM 2002 in Japan/Südkorea. In Unterzahl sicherte die Elf von Rudi Völler den Einzug ins Achtelfinale. 2004 (3:0) und 2014 (2:2) trafen sich die Teams zu Testspielen.