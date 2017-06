Alle Infos zu Deutschland - Chile

Freitag, 16.06.2017

Austragungsstätte und Spielzeit

Gespielt wird in der Kasan-Arena in der gleichnamigen Stadt im Osten Russlands, am Donnerstag, den 22. Juni um 21 Uhr. Dort residiert in der russischen Premier Liga das Team von Rubin Kasan. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 45.105 Plätzen. Der modere Stadionbau wurde zur Universade 2013 fertiggestellt, in der Bauform ist das Stadion einer Seerose nachempfunden.

Mit welchem Kader tritt die DFB-Elf an?

Für den Confed Cup 2017 nominierte Joachim Löw einen Kader, der vor allem mit Perspektivspielern gefüllt ist. Da der Weltmeister-Coach auf zahlreiche Stammspieler verzichten muss, bekommen einige neue Gesichter die Chance, sich für eine Teilnahme bei der WM 2018 zu empfehlen.

Spieler Verein Position Bernd Leno Bayer Leverkusen Tor Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona Tor Kevin Trapp Paris St.-Germain Tor Matthias Ginter Borussia Dortmund Abwehr Jonas Hector 1. FC Köln Abwehr Benjamin Henrichs Bayer Leverkusen Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München Abwehr Shkodran Mustafi FC Arsenal Abwehr Marvin Plattenhardt Hertha BSC Abwehr Antonio Rüdiger AS Rom Abwehr Niklas Süle 1899 Hoffenheim Abwehr Emre Can FC Liverpool Mittelfeld Sebastian Rudy 1899 Hoffenheim Mittelfeld Kerem Demirbay 1899 Hoffenheim Mittelfeld Julian Draxler Paris St.-Germain Mittelfeld Leon Goretzka Schalke 04 Mittelfeld Amin Younes Ajax Amsterdam Angriff Julian Brandt Bayer Leverkusen Angriff Lars Stindl Borussia Mönchengladbach Angriff Sandro Wagner 1899 Hoffenheim Angriff Timo Werner RB Leipzig Angriff

Der Gegner

Chile ist amtierender Südamerikameister und stach dabei die arrivierten Kräfte Argentinien und Brasilien aus. Der Copa-Gewinner reiste bereits fast zwei Wochen vor Turnierbeginn nach Moskau. Alle Stars von Bayerns Arturo Vidal bis Arsenals Alexis Sanchez sind dabei. Die Ergebnisse der Freundschaftskicks gegen Russland (1:1) und Rumänien (2:3) ließen allerdings noch Luft nach oben.

Wo kann ich Deutschland gegen Chile live im TV sehen?

Im Wechsel mit dem ZDF überträgt die ARD den Confed Cup 2017 aus Russland und berichtet vom zweiten Spiel der DFB-Elf gegen Australien.

Wo kann ich Deutschland gegen Chile live im Internet sehen?

Auch online können die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgt werden. Sämtliche Übertragungen der ARD sind per Livestream zu sehen. Diese Livestreams lassen sich mit gängigen Browsern sowie der App der ARD ohne Probleme öffnen.

Besitzer von Apple-Produkten können die App des TV-Senders kostenlos bei iTunes downloaden, während Android-Kunden die Applikation wie gewohnt im Google Play Store finden.

Wichtig: Aus rechtlichen Gründen kann der Stream nur innerhalb Deutschlands geöffnet werden.

SPOX bietet einen LIVETICKER zum Spiel zwischen Australien und Deutschland an

Wie sieht die Bilanz zwischen Deutschland und Chile aus?

Spiele Siege Deutschland Unentschieden Siege Chile 7 5 0 2

Die beiden Niederlagen der DFB-Elf entstammen aus Freundschaftsspielen aus den Jahren 1961 (1:3) und 1968 (1:2). Bei Weltmeisterschaften trafen die Teams bereits dreimal aufeinander, 1962 (2:0), 1974 (1:0) und 1982 (4:1). Den jüngsten Vergleich gewann Deutschland 2014 mit 1:0.

Alle Infos zu Chile auf einen Blick