DFB-Team startet mit Torfestival in U17-EM

Donnerstag, 04.05.2017

Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV erzielte nach der Pause einen Hattrick (50., 51., 62.), zuvor hatten in der einseitigen Partie Lars Lukas Mai von Bayern München (2.) und Yannik Keitel vom SC Freiburg (16.) getroffen.

Mitfavorit Deutschland stellte früh die Weichen auf Sieg, als Innenverteidiger Mai nach einer Ecke ein Durcheinander in der bosnischen Abwehr nutzte. Eine schöne Einzelleistung von John Yeboah (VfL Wolfsburg) leitete wenig später den zweiten Treffer ein, der für die nötige Ruhe sorgte. Arps Dreierpack beseitigte nach der Pause die letzten Zweifel, der 17-Jährige hat nun in zehn Spielen für die U17 neun Treffer erzielt.

Nächster Gegner des DFB-Teams ist am Sonntag ebenfalls in Kostrena die Auswahl Serbiens, ehe am Mittwoch das Gruppenfinale gegen Irland (jeweils 12.00 Uhr/Eurosport) folgt. Die zwei besten Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. In Kroatien geht es auch um fünf Tickets für die U17-WM im Oktober in Indien. Letztmals den EM-Titel geholt hatte eine deutsche U17 im Jahr 2009, zum damaligen Team gehörten unter anderem Mario Götze, Shkodran Mustafi und Marc-André ter Stegen.

