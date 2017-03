Aserbaidschan mit zwei "Deutschen"

Freitag, 24.03.2017

Insgesamt berief der frühere kroatische Nationalspieler Prosinecki acht Legionäre in seinen Kader. Darunter ist auch der in Neu-Ulm geborene Stürmer Deniz Yilmaz vom türkischen Erstligisten Bursaspor, der einst für Bayern München II, den FSV Mainz 05 und den SC Paderborn auf Torejagd ging. Angeführt wird der Weltranglisten-89. von Kapitän und Rekordnationalspieler Raschad Sadigow von Meister Qarabag Agdam.

Aserbaidschan, das von 2008 bis 2014 vom ehemaligen Bundestrainer Berti Vogts gecoacht worden war, ist in der Qualifikationsgruppe C nach vier Spielen mit sieben Punkten Dritter hinter Spitzenreiter Deutschland (zwölf Zähler) und Nordirland (sieben). Ihr letztes Länderspiel am 9. März in Doha gegen Katar gewannen die Azeris 2:1, es war der dritte Sieg in den vergangenen fünf Partien.

Alles zum DFB-Team