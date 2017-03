Eines der größten Vorbilder aller Zeiten

Konnichiwa heißt es bald für Lukas Podolski! Der Kölsche Jung wird ab Sommer für Vissel Kobe in Japan auf Torejagd gehen. SPOX blickt auf die Karriere von Prinz Poldi zurück

Sein Debüt für den FC feierte der damals 18-Jährige im November 2003 gegen den Hamburger SV... Lange ist es her

In seinem vierten Einsatz erzielte er bei Hansa Rostock sein erstes Bundesligator. Hier bejubelt er allerdings das 3:0 gegen Hertha. Mit Wem? Na klar, das ist Andriy Voronin

In seiner ersten Profisaison brachte es Poldi auf 19 Einsätze (10 Tore). Am 6. Juni 2004 durfte er mit 19 dann das erste Mal für Deutschland spielen und war auch bei der EM dabei

Wen man so alles bei der Nationalmannschaft trifft... LEGENDEN!

Nach der verkorksten EM ging sein Stern ein Jahr später beim Confed Cup in Deutschland auf. Das Duo "Poldi" und "Schweini" war geboren

2006 folgte bereits der zweite Abstieg mit dem 1. FC Köln. Da war bereits klar: Lukas Podolski wird die Domstadt nach der WM 2006 in Richtung München verlassen

Daran konnte auch dieses Plakat der Kölner Fans nichts mehr ändern. Für 10 Millionen Euro wechselte Podolski zum Rekordmeister an die Isar

Nach Platz drei feierten die Deutschen dennoch eine große Party in Berlin. Podolski wurde anschließend zum besten Jungprofi des Turniers gewählt

Beim FC Bayern sollte seine kometenhafte Karriere in neue Sphären vorstoßen - es wurde ein drei Jahre andauerndes Missverständnis

Nur im Nationaltrikot war hin und wieder noch der "alte" Poldi zu sehen - so auch bei der EM 2008. Die 0:1-Finalniederlage gegen Spanien konnte jedoch auch er nicht verhindern

Nach der Europameisterschaft und trotz WM-Mentor Jürgen Klinsmann das alte Lied: Kaum Einsatzzeiten, kaum Tore. Am 1. Juli 2009 war das Kapitel Bayern für ihn beendet

Für 10 Millionen Euro - die gleiche Summe, die Bayern 2006 zahlte - kehrte Podolski wieder in die Domstadt zurück

Dort wurde er zwischenzeitlich wieder Kapitän - und war so richtig in Form, nachdem Frank Schaefer den Cheftrainer-Posten übernommen hatte

Bei den Gunners bildete er zusammen mit Mesut Özil und Per Mertesacker das deutsche Trio und war auch dort in seinem Element als Spaßkanone

Das Highlight in London: Mit Poldi beendete Arsenal die neunjährige Titeldürre und holte sich 2014 den FA Cup

Podolskis persönlich größter Triumph folgte im selben Jahr in Brasilien: Zwar durfte Poldi nur gegen die USA in der Gruppenphase von Anfang an ran...

