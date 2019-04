Der Fußball-Gott testet jede Art des Champions-League-Scheiterns an Pep Guardiola

Zum siebten Mal hintereinander flog Trainer Pep Guardiola vorzeitig aus der Champions League - diesmal im Viertelfinale mit Manchester City gegen Tottenham Hotspur. Das Zustandekommen des Scheiterns ist stets unterschiedlich, die Gründe dafür dagegen ähnlich. Guardiolas Jagd nach seinem dritten CL-Titel wird immer verzweifelter.

Erst raste und sprang und jubelte Pep Guardiola durch seine Coaching Zone, wie er vielleicht noch nie durch eine Coaching Zone raste und sprang und jubelte. Und hey: Guardiola raste und sprang und jubelte schon durch verdammt viele Coaching Zonen! Raheem Sterling hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit das 5:3 geschossen, das Manchester City zum Weiterkommen gereicht hätte.

Dann aber das: VAR! Offside! No Goal! Guardiola sank auf die Knie und schlug seine Hände über dem Kopf zusammen. Innerhalb weniger Sekunden war er ausgeschieden, ins Champions-League-Halbfinale eingezogen und dann doch wieder ausgeschieden.

Man sah da also einen gebrochenen Menschen hocken und als dieser gebrochene Mensch wenig später auf dem Podium des Pressekonferenzraums Platz nahm, warf er seine Stirn in Falten, wie nur er eine Stirn in Falten werfen kann. Und sagte: "Ja, es ist brutal, es ist grausam." Schon wieder musste Guardiola ein vorzeitiges Scheitern in der Champions League erklären.

Einzelkritiken und Noten zu Manchester City gegen Tottenham Hotspur © getty 1/28 Dieses irre Viertelfinalrückspiel hatte eine Assist-Maschine und zwei Doppelpacker zu bieten - zum Helden wurde aber ein alter Baske. Die Noten und Einzelkritiken zu Manchester City gegen Tottenham Hotspur. © getty 2/28 Ederson: Beim Ausgleichstreffer durch Son unglücklich, auch wenn der Schuss aus kurzer Distanz kam. Beim zweiten Gegentreffer machtlos. Konnte erst im zweiten Durchgang gegen Llorente erstmals eingreifen. Note: 4. © getty 3/28 Kyle Walker: Wie immer mit hoher Intensität und großem Willen, sich vorne einzuschalten. Dort aber nicht präzise genug. Defensiv gerne mal zu passiv, so auch beim 3:4 durch Llorente. Note: 3,5. © getty 4/28 Vincent Kompany: Sollte Stabilität verleihen, wirkte bei den Gegentoren aber außer Position. Sehr lethargisch und mit Problemen, wenn es größere Räume zu verteidigen galt. Schwach beim 3:4 durch Llorente. Note: 4,5. © getty 5/28 Aymeric Laporte: Leistete sich einen großen Bock in der Anfangsphase, der zum ersten Gegentor führte. Verlor den Ball vor dem 1:2 im Mittelfeld und auch ansonsten mit mehreren Ungenauigkeiten. Note: 5. © getty 6/28 Benjamin Mendy: Wie Walker auf der anderen Seite mit hohem Aufwand. Hielt stets die Außenbahn und rückte nicht wie sonst häufig nach innen. Wenig effektiv im letzten Drittel. Note: 4. © getty 7/28 Ilkay Gündogan: Bester Citizen im Verhalten gegen den Ball. Fing durch grandiose Antizipation zahlreiche Pässe und Gegenangriffe in der Entstehung ab. Hervorragendes Positionsspiel. Unglücklich im letzten Drittel. Note: 3. © getty 8/28 David Silva: Bei eigenem Ballbesitz mit hohem Bewegungsradius. Versuchte sich anspielbar zu machen und lief viel, um Räume zu öffnen. Defensiv allerdings gerne einmal außer Position und nicht schnell genug in der Defensive. Note: 3. © getty 9/28 Kevin de Bruyne: Herausragender Mann bei den Citizens. Sehr hohe Laufbereitschaft und mit tollen Ideen im letzten Drittel. Seine drei Assists machten die Tore nicht zu verteidigen. Strahlte zu jeder Zeit Gefahr aus. Note: 1,5. © getty 10/28 Bernardo Silva: Mit etwas Glück beim Tor, ansonsten sehr bemüht und immer wieder mit Läufen in gefährliche Räume. Im zweiten Durchgang ein noch bedeutenderer Faktor im Offensivspiel. Note: 2,5. © getty 11/28 Raheem Sterling: Sehr agil und wendig. Bewegte sich gerne auf der letzten Linie und war so schwer zu verteidigen. Das 1:0 war bilderbuchmäßig. Tauchte im zweiten Durchgang aber ab. Note: 2. © getty 12/28 Sergio Agüero: Sehr wendig. Trieb sich häufig auf dem Flügel herum, um von dort aus in die Mitte zu gehen. Kam erst in Halbzeit zwei in die Abschlusssituation und war dann eiskalt. Note: 2,5. © getty 13/28 Fernandinho: Ab der 63. Minute für David Silva im Spiel. Sollte Stabilität und einen zweiten defensiv denkenden Kopf im Mittelfeld bringen. Setzte sich gleich mit mehreren guten Zweikämpfen in Szene. Note: 3. © getty 14/28 Leroy Sane: Ab der 84. Minute für Mendy im Spiel. Sorgte hier und da für Unruhe und wurde von den Kollegen gesucht. Kam viel zu spät in die Partie. Ohne Bewertung. © getty 15/28 Hugo Lloris: Der Keeper kassierte zwar vier Gegentore, entscheidende Schuld trug er aber an keinem davon. Bekam wenige Chancen, sich auszuzeichen. Nach der Pause immerhin mit zwei starken Paraden gegen De Bruyne (54.) und Agüero (79.). Note: 3,5. © getty 16/28 Kieran Trippier: Sowohl beim Gegentreffer zum 0:1 als auch zum 2:3 verlor der Rechtsverteidiger seinen Gegenspieler und Torschützen Sterling aus den Augen. Offensiv bis auf die Ecke, die zum 3:4 führte, wirkungslos. Note: 4. © getty 17/28 Toby Alderweireld: Im Aufbauspiel ab und an ein bisschen unsicher - aber dafür defensiv umso aufmerksamer. Alderweireld verzeichnete sieben klärende Aktionen und somit die meisten seiner Mannschaft. Note: 3. © getty 18/28 Jan Vertonghen: Etwas unauffälliger als sein Nebenmann, trotzdem generell mit einer soliden Vorstellung. Vor dem 2:4 verlor er aber die Orientierung und dabei den Torschützen Agüero aus den Augen. Note: 3,5. © getty 19/28 Danny Rose: Der Linksverteidiger ließ sich einige Male überspielen, vornehmlich von Bernardo Silva. Dessen Schuss zum 2:2 fälschte Rose ins eigene Tor ab. Offensiv zumindest etwas aktiver als Trippier. Note: 4. © getty 20/28 Victor Wanyama: Wirkte von Beginn an etwas übermütig und wild in seinen Aktionen. Das resultierte in einigen Freistößen für City - unter anderem dem, der letztlich zum 2:3 führte. Sah in der 77. Gelb. Note: 4. © getty 21/28 Moussa Sissoko: Begann im rechten Mittelfeld, rückte aber Mitte der ersten Halbzeit neben Wanyama auf die Sechs. Von dort spielte Sissoko einige raumgreifende Pässe. Kurz vor der Pause musste er verletzungsbedingt runter. Note: 3. © getty 22/28 Christian Eriksen: Lieferte den Assist zum 2:1, trat ansonsten aber abgesehen von zwei Distanzschüssen eher selten in Erscheinung. Eriksen leistete sich für seine Verhältnisse ungewöhnlich viele Fehlpässe. Note: 3,5. © getty 23/28 Dele Alli: Ein Wanderer durch die Positionen! Alli begann rechts in der Raute, rückte dann auf die Zehn, neben Moura in die Spitze und nach Sissokos Auswechslung auf die Doppelsechs. Fiel mit einigen unnötigen Ballverlusten auf. Note: 4. © getty 24/28 Lucas Moura: An den ersten beiden Tottenham-Toren entscheidend beteiligt. Das 1:1 leitete Lucas mit einem energischen Antritt ein, vor dem 2:1 eroberte er den Ball. Gewann starke 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 25/28 Heung-Min Son: Mit seinem Doppelpack innerhalb von 131 Sekunden ließ er Tottenham früh jubeln. Mitte der ersten Halbzeit rückte er auf links und tauchte fortan seltener im Strafraum auf. Sah Gelb und fehlt im nächsten Spiel gesperrt. Note: 1,5. © getty 26/28 Fernando Llorente: In der 41. Minute für den verletzten Sissoko eingewechselt. Erst scheiterte er mit seinem Kopfball an Ederson (58.), ehe er in der 73. mit Arm und Hüfte zum 3:4 einschob. Damit wurde der 34-jährige Baske zum Helden. Note: 2,5. © getty 27/28 Ben Davies: Kam in der 82. für Lucas ins Spiel und half, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung. © getty 28/28 Davinson Sanchez: In der 90.+1 für Rose eingewechselt. Keine Bewertung.

Guardiola und die Arten des Champions-League-Scheiterns

"Der Fußballgott hat sich heute gegen uns entschieden", sagte City-Kapitän Vincent Kompany, was natürlich eine glatte Lüge war. Er hat sich bereits vor sieben Jahren, im Frühling 2012, dem Jahr nach Guardiolas zweitem Champions-League-Sieg mit dem FC Barcelona, gegen den Trainer und seine jeweiligen Mannschaften entschieden. Warum auch immer, aber seitdem erprobt dieser Fußballgott mit einer beeindruckend beharrlichen Bösartigkeit alle bisher erfundenen Arten des Champions-League-Scheiterns an Guardiola.

Gleich zu Beginn, noch mit dem FC Barcelona gegen den FC Chelsea, war es das Scheitern trotz totaler Dominanz. Dann legte Guardiola sein Sabbatical ein und hoffte, dass ihn der Fußballgott in dieser Zeit aus den Augen verlieren würde. Tat er nicht! Mit seinem neuen Verein, dem FC Bayern München, gab es zunächst zweimal ein krachend-deutliches Scheitern, erst gegen Real Madrid, dann gegen den FC Barcelona. Es folgte ein von nervenzerberstendem Zeitspiel geprägt knappes Scheitern gegen Atletico Madrid.

Guardiola entschloss sich, nach England zu Manchester City weiterzuziehen. Vielleicht findet ihn der Fußballgott auf dieser Insel im Norden Europas ja nicht? Doch er fand ihn. Zunächst setzte es ein traditionelles Sensations-Scheitern gegen den absoluten Außenseiter AS Monaco. Dann wurde Guardiola gegen den FC Liverpool an die Gefühle nach einem krachend-deutlichen Scheitern erinnert. Ehe er in dieser Saison, der ersten mit VAR-Einsatz, gegen Tottenham auch das allermodernste Champions-League-Scheitern erlebte: das VAR-Scheitern.

City gegen Tottenham: Historische Anfangsphase und VAR

Und das kam so: Das 0:1 aus dem Hinspiel hatte City durch einen Treffer von Sterling bereits nach vier Minuten egalisiert. Dann aber erzielte Heung-Min Son einen Doppelpack für Tottenham, ehe Bernardo Silva und abermals Sterling die Partie erneut drehten. In den ersten nur 21 Minuten war all das passiert, nie zuvor fielen so früh in einem Champions-League-Spiel fünf Treffer.

Dieser Umstand war die erste Niederlage für Guardiola, der die Kontrolle und Vorhersehbarkeit auf dem Platz bekanntlich so innig liebt. Kontrolliert und vorhersehbar war an diesem Abend im Etihad Stadium aber rein nichts, schon gar nicht von Guardiola. Nach der Pause machte Sergio Agüero das 4:2, erstmals lag City im Gesamtergebnis dieses Duells in Führung. City kombinierte gut und schön und hatte auch Chancen auf weitere Tore. Das Torschussverhältnis betrug am Ende 20:11 für City. Doch dazwischen: VAR!

Der eingewechselte Tottenham-Stürmer Fernando Llorente beförderte eine Ecke von Kieran Trippier mit ein bisschen Arm aber viel mehr Hüfte ins Tor. Er jubelte, er bangte als Schiedsrichter Cüneyt Cakir den VAR konsultierte und er jubelte erneut, als der Treffer bestätigt wurde. Cakir traf wohl die richtige Entscheidung, genau wie 20 Minuten später auch. Sterling jubelte ebenfalls, bangte ebenfalls, erfuhr dann aber: kein Tor. Vorlagengeber Agüero war knapp im Abseits gestanden. Was er von den beiden VAR-Entscheidungen hielt, wurde Kompany gefragt, doch er schaute nur leer und sagte: "Ich weiß es nicht."

Guardiola und die wiederkehrenden Defensivprobleme

Dass der bereits 33-jährige Kompany (zuvor erst 115 Champions-League-Minuten in dieser Saison) überhaupt spielen durfte, war durchaus überraschend und letztlich wohl nicht die beste Entscheidung Guardiolas.

Während die Innenverteidiger-Rivalen John Stones und Nicolas Otamendi nur auf der Bank saßen, machten Kompany und sein Nebenmann Aymeric Laporte die entscheidenden Fehler. Vor dem 1:1 passte Laporte den Ball perfekt zu seinem Gegenspieler Son, vor dem 1:2 verlor er den Ball im Aufbauspiel und vor dem 3:4 segelte Kompany unter der Trippier-Ecke auf Llorente hindurch.

So unterschiedlich das Zustandekommen des siebenmaligen Scheiterns Guardiolas jeweils war, so wiederkehrend sind die Defensivprobleme. 30 Gegentreffer kassierten Guardiolas Mannschaften in ihren 14 entscheidenden K.o.-Spielen in der Champions League seit 2012. Mehr als zwei pro Spiel.

Guardiolas verzweifelte Jagd

Mit jedem weiteren Scheitern Guardiolas schwenkt die öffentliche Meinung mehr von Pech Richtung Unvermögen um und mittlerweile tut das sogar schon die interne Meinung. Seine Spieler, die Guardiola überall und stets fast schon sektenartig vergötterten, beginnen zu hinterfragen. "Wir versuchen, das Besondere zu machen, dabei ist weniger manchmal mehr", sagte Ilkay Gündogan bereits nach dem Hinspiel. Soll heißen: Guardiola verkompliziere die Dinge. "Ich stimme ihm nicht zu, absolut nicht", antwortete der Angeklagte.

"Was fehlt uns?", fragte Benjamin Mendy nach dem Aus gegen Tottenham und antwortete sich sicherheitshalber selbst: "Das Erfolgsrezept! Wir haben es noch nicht gefunden." Für Guardiola, den eigentlichen Experten für Erfolgsrezepte jeglicher Geschmacksrichtung, muss das wie Majestätsbeleidigung geklungen haben. Doch auch er weiß: sein Ruf als Übertrainer bröckelt.

Während er mit seinen stets so dominanten Mannschaften einen nationalen Titel nach dem anderen gewinnt (zehn seit 2011), wird seine Jagd nach dem dritten Champions-League-Gewinn von Jahr zu Jahr verzweifelter. "Ich muss gewinnen", hatte Guardiola vor dem Spiel erklärt. "Der Vorstandschef hat gesagt, ich müsse dreimal hintereinander die Champions League gewinnen."

Warum das wieder nicht klappte, weiß nur der beharrlich bösartige Fußballgott - Guardiolas Mannschaft hätte das Weiterkommen schließlich verdient gehabt.