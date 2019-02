Tottenham Hotspur - BVB 3:0: Spurs nehmen Dortmund in Halbzeit zwei auseinander

Die Sieglos-Phase von Borussia Dortmund hat in der Champions League ihre Fortsetzung gefunden. Im Hinspiel des Achtelfinals verlor der BVB bei Tottenham Hotspur im Wembley-Stadion mit 0:3 (0:0). Das Rückspiel in Dortmund findet am 5. März statt.

Vorsichtiger Beginn der beiden ersatzgeschwächten Teams. Der BVB änderte das System und baute auf das 4-3-3 vom Saisonbeginn. Dahoud spielte mit Delaney auf der Acht, Pulisic links vorne und in der Abwehr feierte Zagadou nach zehn Wochen Pause sein Comeback.

Tottenham hielt ein 3-4-1-2 dagegen und beherrschte zunächst das Zentrum, agierte aber meist mit langen Bällen oder Verlagerungen in die Spitze. Kombinationen in die Tiefe verteidigte der BVB sehr diszipliniert und musste im ersten Durchgang daher nur vier Abschlüsse hinnehmen - nur einer der Spurs-Versuche fand den Weg aufs Dortmunder Tor.

Die Borussia gewann dagegen mit zunehmender Spieldauer immer mehr Kontrolle über die Partie. Götze bot sich häufig tief als Anspielstation an und schaffte Raum, der im Umschaltspiel vor allem vom schnellen Sancho genutzt wurde. Der BVB vor dem Tor allerdings zu umständlich und bei den letzten Pässen oder Abschlüssen zu ungenau. Nur Zagadous Kopfball kurz vor dem Pausenpfiff wurde extrem gefährlich und zwang Lloris zu einer Glanztat.

Champions League: Einzelkritiken und Noten zu Tottenham Hotspur - BVB © getty 1/29 Der BVB steht nach zwei komplett verschiedenen Halbzeiten im Wembley Stadium vor dem Aus im CL-Achtelfinale. Gegen Vertonghen und Son fand Dortmund keine Mittel. Hakimi erwischte einen Horror-Tag. Die Einzelkritiken und Noten zu Tottenham vs. BVB. © getty 2/29 Hugo Lloris: Wirkte bei Fernschüssen nicht immer sicher und ließ den Ball oftmals zu zentral abklatschen. Beim Kopfball von Zagadou kurz vor der Halbzeit mit einer Glanztat zur Stelle. Note: 3,5. © getty 3/29 Juan Foyth: Feierte sein CL-Debüt und war durchaus selbstbewusst. Beinahe zu sehr. Leistete sich einige sehr gefährliche Ballverluste und verlor wichtige Zweikämpfe. Hob zudem häufig das Abseits auf. Note: 4,5. © getty 4/29 Davinson Sanchez: Hatte die meisten Ballaktionen auf Seiten der Spurs (125) und spielte einen ruhigen Ball. Defensiv mit gutem Stellungsspiel und 74,4 Prozent gewonnenen Zweikämpfen. Note: 3. © getty 5/29 Toby Alderweireld: Ähnlich zweikampfstark wie Sanchez. Brachte seine Kopfballstärke gut ein und räumte bei langen Bällen sowie bei Standards hinten auf. Note: 3. © getty 6/29 Serge Aurier: Hatte defensiv kaum Probleme mit dem schwachen Pulisic. Schaltete sich dazu gut in die Offensive ein. Seine Flanke auf Vertonghen, die zum 2:0 führte, war butterweich. Note: 3. © getty 7/29 Moussa Sissoko: Brachte seine Athletik ein. Hatte Glück, dass sein Foul an Sancho in der ersten Halbzeit nicht geahndet wurde. Rieb sich in der Folge weiter auf und führte die meisten Zweikämpfe der Spurs (11). Note: 3. © getty 8/29 Harry Winks: Solide Partie des zentralen Mittelfeldspielers. Brachte 93 Prozent seiner Pässe an den Mann. Fungierte als zweikampfstarkes Verbindungsstück zwischen Abwehr und Ballverteiler Eriksen. Note: 3. © getty 9/29 Jan Vertonghen: Ganz starke zweite Halbzeit. Antizipierte gut, fing Pässe ab und schlug eine gefährliche Flanke nach der anderen. Seine Hereingabe auf Son führte zum 1:0 für die Spurs. Machte das 2:0 selbst. Note: 1,5. © getty 10/29 Christian Eriksen: Holte sich die Bälle tief und war der Motor im Mittelfeld der Spurs. Spielte sicher und setzte immer wieder Akzente. War an neun der 15 Torschüssen beteiligt. Note: 2,5. © getty 11/29 Lucas Moura: Der unauffälligere der beiden Stürmer. Scheiterte in der 7. Minute nach technisch perfekter Ballverarbeitung nur knapp. Gab insgesamt drei Torschüsse ab. Note: 3. © getty 12/29 Son Heung-Min: Deutete in der Anfangsphase bereits seine Umtriebigkeit an. Penetrierte die Dortmunder Abwehr in Halbzeit zwei dann konsequent, indem er sich auf Außen fallen ließ und Tempo machte. Belohnte seinen Aufwand mit dem Tor. Note: 2. © getty 13/29 Fernando Llorente: Kam in der 84. Minute für Lucas. Erzielte das 3:0 im Kopfballduell mit Diallo. Keine Bewertung. © getty 14/29 Victor Wanyama: Ersetzte nach 91 Minuten Sissoko. Keine Bewertung. © getty 15/29 Erik Lamela: Verschaffte Son nach 90 Minuten seinen verdienten Szenenapplaus. Keine Bewertung. © getty 16/29 Roman Bürki: Hielt Tottenhams einzigen Schuss im ersten Durchgang stark mit dem Fuß (36.). Bei den Gegentoren trifft ihn keine Schuld. Note: 3,5. © getty 17/29 Achraf Hakimi: Rückte von links auf rechts und erwischte keinen guten Tag. Traf viele unglückliche Entscheidungen und leistete sich unnötige Ballverluste wie vor dem 0:1. Beim 0:2 zu weit weg von Vertonghen. Note: 5. © getty 18/29 Ömer Toprak: Im Kopfballspiel gegen Lucas und Son mit Vorteilen. Wirkte jedoch im Eins-gegen-Eins und in Laufduellen überfordert. Rettete in der 65. Minute vor dem einschussbereiten Lucas. Note: 4. © getty 19/29 Dan-Axel Zagadou: Verlieh der BVB-Defensive bei seinem Comeback Stabilität und Lufthoheit. Verpasste das 1:0 nach Ecke nur knapp (45.). Dann aber mit schlechter Antizipation bei Vertonghens Flanke, die zum 0:1 führte. Note: 4. © getty 20/29 Abdou Diallo: Ein Spiel mit Licht und Schatten. Gute Spieleröffnung, hin und wieder jedoch zu ambitioniert im Ballvortrag. Verlor dadurch viele Bälle. Verlor das Kopfballduell gegen Llorente viel zu einfach. Note: 4,5. © getty 21/29 Axel Witsel: Solide Partie des Belgiers. Zeigte gewohnt gutes Stellungsspiel und stellte Passwege zu. Wählte häufig den einfachen Weg und überließ die vertikale Spielgestaltung seinen Vordermännern. Note: 3,5. © getty 22/29 Mahmoud Dahoud: Zeigte vor allem in Durchgang eins gute Ansätze mit klasse Pässen in die Tiefe wie auf Sancho (16., 21.). Mit zunehmender Spieldauer immer unauffälliger. Note: 4. © getty 23/29 Thomas Delaney: Wichtiger Energizer im BVB-Mittelfeld. Defensiv mit guten Zweikämpfen. Warf sich in den Schuss von Lucas (76.) und klärte zur Ecke. Gab einen Torschuss ab. Note: 3,5. © getty 24/29 Jadon Sancho: Kreativ, ballsicher, dribbelstark. Er war der auffälligste Dortmunder in der Offensive. Oft fehlte ihm aber die Zielstrebigkeit. Einmal bremste er inmitten eines Konters gar ab. Gab keinen Torschuss ab. Note: 3. © getty 25/29 Mario Götze: Gute Laufwege im Spiel gegen den Ball. Ließ sich fallen und kurbelte das Angriffsspiel der Borussia mit Kombination auf engstem Raum an. Sehr ball- und passsicher – außer bei seinem Ballverlust vor dem 0:2. Note: 3,5. © getty 26/29 Christian Pulisic: Verzögerte mit Ball am Fuß immer wieder, um dann seine Vorteile im Antritt auszunutzen. Schaffte das vereinzelt gegen Aurier. Blieb aber erschreckend ineffizient. Bezeichnend sein vertändeltes Solo gegen Sanchez (62.). Note: 5. © getty 27/29 Marcel Schmelzer: Ersetzte Zagadou in der 77. Minute. Ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 28/29 Raphael Guerreiro: Kam kurz vor Schluss für Sancho. Bei seinem Fernschuss in der Nachspielzeit fehlten wenige Zentimeter. Keine Bewertung. © getty 29/29 Jacob Bruun Larsen: Kam nach 88 Minuten für Pulisic und sammelte noch zwei Ballaktionen. Keine Bewertung.

Im zweiten Abschnitt verkehrte sich das Geschehen nach Tottenhams schnellen Führungstor, begünstigt durch einen Ballverlust von Hakimi, ins komplette Gegenteil. Dortmund brachte die Hausherren mit zahlreichen simplen Ballverlusten mehrfach ins Umschaltspiel. Die Spurs dann mit schnellen, schnörkellosen Bällen in die Tiefe und einem immer wieder auf die Flügel ausweichenden Son, dessen Tempo schwer zu bändigen war.

Auch defensiv standen die Engländer nun, wo die Schwarzgelben nicht mehr so kontern konnten wie in Halbzeit eins, deutlich sicherer und gaben den Gästen kaum mehr Räume preis. Dortmund kombinierte zwar ordentlich um den Strafraum herum, blieb aber schon im Ansatz ungefährlich und kam nicht mehr zu nennenswerten Chancen. Stattdessen stellte sich Dortmund in der Defensive mehrfach viel zu naiv an, um mit einem besseren Ergebnis ins Rückspiel gehen zu können.

Daten des Spiels Tottenham Hotspur gegen BVB

Tore: 1:0 Son (47.), 2:0 Vertonghen (83.), 3:0 Llorente (86.)

In elf Pflichtspielen gegen den BVB erzielte Tottenhams Son neun Tore - gegen keinen anderen Gegner traf er so häufig.

Son war zudem in seinen letzten zwölf Pflichtspielen für Tottenham an 16 Treffern direkt beteiligt (11 Tore, 5 Assists).

Die Spurs erzielten elf ihrer zwölf Tore in dieser CL-Saison nach der Pause.

Tottenham hat nun in 17 CL-Spielen in Folge getroffen. Das letzte Mal trafen sie nicht im November 2016 beim 0:1 gegen Leverkusen.

Der Star des Spiels: Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur)

Schob immer wieder stark an und ließ Hakimi mehrfach schlecht aussehen. Grandios seine Flanke, die zur Führung führte und souverän sein Abschluss zu seinem ersten CL-Treffer für die Spurs beim 2:0. Auch defensiv immer auf der Höhe.

Der Flop des Spiels: Achraf Hakimi (BVB)

Ist aufgrund seiner Vielseitigkeit und Dortmunds Verletzungsproblemen in der Abwehr gezwungen, ständig zu spielen. Das merkt man ihm seit ein paar Partien auch an. Hakimis Spiel ist defensiv fehlerhaft geworden, nach vorne fehlt ihm die Power. Auch gegen die Spurs mit einigen Nachlässigkeiten und unnötigen Ballverlusten - so wie vor dem 0:1 der Spurs. Kam auch beim 0:2 zu spät. Auch schwach: Pulisic.

Der Schiedsrichter: Mateu Lahoz (Spanien)

Allenfalls eine durchwachsene Vorstelle des Unparteiischen, der zwar eine gute Vorteilsauslegung bewies, mit einigen Entscheidungen aber falsch lag. So hätte er beim Duell zwischen Hakimi und Vertonghen an der Dortmunder Eckfahne beispielsweise auf Foul für die Spurs entscheiden müssen (30.). Eklatanter jedoch, das Foulspiel von Sissoko an Sancho zu übersehen, das dem BVB einen aussichtsreichen Freistoß beschert hätte (38.).