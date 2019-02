FC Liverpool - FC Bayern 0:0: FCB erkämpft sich gute Ausgangslage

Der FC Bayern hat sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale verschafft. Der deutsche Rekordmeister erkämpfte sich beim FC Liverpool an der Anfield Road ein 0:0. Das Rückspiel in München findet am 13. März statt, Joshua Kimmich wird aufgrund seiner dritten Gelben Karte fehlen.

Bei Liverpool nahm Kampfmaschine und Standardspezialist Milner zunächst überraschend auf der Bank Platz, für ihn rückte Kapitän Henderson ins Dreier-Mittelfeld. Hinten rechts verteidigte der wieder genesene Alexander-Arnold.

Kovac konnte auf den bis kurz vor dem Spiel fraglichen Coman zurückgreifen, musste aber kurzfristig auf Goretzka verzichten, der bereits das Abschlusstraining wegen einer Reizung im rechten Knöchel verpasst hatte. Ihn ersetzte Martinez.

Die Münchner agierten in einem 4-2-3-1 mit James als klassischem Zehner. Kovacs Hauptdevise, die hoch stehenden Reds aus einer defensiven Kompaktheit heraus zu beackern, ging auf. Liverpool gab in der ersten Hälfte in Person von Salah (12.) nur einen Schuss direkt auf das Tor von Neuer ab.

Champions League: Einzelkritiken und Noten zu Liverpool - Bayern München © getty 1/28 Vor dem Duell des FC Bayern München mit Liverpools Top-Offensive stand vor allem die zuletzt wackelige Defensive des deutschen Rekordmeisters im Fokus. Doch Hummels, Süle und Co. bestanden die Feuerprobe. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/28 Alisson: Leistete sich den einen oder anderen Fehlpass, vertändelte den Ball gegen Lewandowski (16.). Kein wirklich sicherer Rückhalt - wenn auch auf der Linie nicht richtig gefordert. Note: 4. © getty 3/28 Trent Alexander-Arnold: Offensiv vereinzelt mit guten Impulsen durch Flanken, hatte die meisten Ballaktionen der Reds. Leistete sich aber im Vorwärtsgang immer wieder unnötige Ballverluste (insgesamt 33!). Note: 4. © getty 4/28 Joel Matip: Eine Leistung mit Licht und Schatten. Einerseits mit erfolgreicher, aktiver Verteidigung. Andererseits inkonsequent bei Klärungsversuchen. Schoss beinahe ins eigene Tor und scheiterte am anderen Ende des Feldes zweimal kläglich. Note: 4. © getty 5/28 Fabinho: Zu Beginn merklich verunsichert auf ungewohnter Position. Nachlässigkeiten im Zweikampf und bei Klärungsversuchen, Abstimmungsprobleme mit Matip und Alisson. Verbesserte sich mit zunehmender Spieldauer. Note: 4. © getty 6/28 Andrew Robertson: Energisch, aber ineffizient. Kam gegen Gnabry nicht zurecht. Verlor aber auch offensiv zu viele Zweikämpfe. Dazu mit Ungenauigkeiten im Passspiel – auch unter Druck beim Spielaufbau. Note: 4,5. © getty 7/28 Georginio Wijnaldum: Ballsicherer Antreiber im Mittelfeld. Mit Ausnahme des Zusammenspiels mit Firmino vor dessen Heber (45.) aber ohne nennenswerte Akzente. Note: 3,5. © getty 8/28 Jordan Henderson: Hybrid aus Zweikampfmonster und Spielmacher. Verteilte die Bälle sowohl horizontal als auch vertikal mit beeindruckender Präzision – wie beim Traumpass auf Salah (12.). Note: 2. © getty 9/28 Naby Keita: Rieb sich ähnlich wie Henderson in Zweikämpfen auf und gewann auch die Mehrzahl davon. Mit Ball am Fuß aber etwas zu ungenau. Nach 76 Minuten war Schluss. Note: 3,5. © getty 10/28 Mohamed Salah: Längst nicht so gefährlich wie gewohnt. Hatte zwei gute Chancen. Der lange Ball von Henderson war schwer zu verarbeiten (12.), sein Kopfball in der 24. Minute war zu unplatziert. Ansonsten blass. Note: 4,5. © getty 11/28 Roberto Firmino: Ließ sich immer wieder fallen, um das Spiel dann als Wandspieler schnell zu machen. War durch sein tolles Direktspiel in nahezu jedem Angriff der Reds essentiell. War an 4 Schüssen direkt beteiligt. Note: 2,5. © getty 12/28 Sadio Mane: War bei Kimmich relativ abgemeldet. Brachte sich zwar in Abschlusssituationen, wählte aber oft den schwierigsten Weg. Scheiterte bei seinem starken Flugkopfball an Neuer. Note: 3,5. © getty 13/28 James Milner: Ersetzte Keita nach 76 Minuten. Hatte keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Keine Bewertung. © getty 14/28 Divock Origi: Kam in der 76. Minute für Firmino. Sammelte nur noch vier Ballaktionen. Keine Bewertung. © getty 15/28 Manuel Neuer: Erlebte einen unerwartet ruhigen Abend an der Anfield Road. Musste lediglich einmal ernsthaft zupacken, als Mane kurz vor Schluss einen Flugkopfball aufs Tor brachte. Wach, als er gebraucht wurde. Note: 3,5. © getty 16/28 Joshua Kimmich: Von Beginn an unglaublich motiviert. Bekam es zumeist mit Mane und Robertson zu tun, die allerdings nicht sonderlich glänzen konnten. Holte sich früh Gelb ab und fehlt im Rückspiel. Nach vorne weitestgehend blass. Note: 3. © getty 17/28 Niklas Süle: Der Fels in Bayerns Brandung. Süle räumte sämtliche hohe Bälle ab, die so in den Strafraum gesegelt kamen. Zudem wartete der Nationalspieler mit einer hervorragenden Passquote auf. Sehr unaufgeregter Auftritt. Note: 2,5. © getty 18/28 Mats Hummels: Über 70 Prozent seiner Zweikämpfe entschied Hummels für sich. Klärte diverse Male in brenzligen Situationen. Der Innenverteidiger meldete sich nach seinen Strauchlern zuletzt in der Bundesliga und im DFB-Pokal eindrucksvoll zurück. Note: 2. © getty 19/28 David Alaba: Hielt den gefürchteten Mohamed Salah in Schach und schaltete sich vor allem im ersten Durchgang immer wieder ins Offensivspiel ein. Mission des Abends zufriedenstellend erfüllt. Note: 2,5. © getty 20/28 Javi Martinez: Der Goretzka-Vertreter erledigte seinen Job mit Bravour. Machte genau das, was ihn einst so wertvoll machte: Löcher zulaufen, stark antizipieren und Zweikämpfe gewinnen. Der vielleicht Beste in einer starken Bayern-Mannschaft. Note: 2. © getty 21/28 Thiago: Viele Ballaktionen, aber auch die meisten -verluste. 13-mal schenkte Thiago die Kugel wieder her. Ansonsten sehr lauffreudig, allerdings ohne die magischen Momente, die man beim Spanier auch schon bestaunen durfte. Note: 4. © getty 22/28 Serge Gnabry: Sorgte immer wieder für Wirbel, traute sich ins Eins-gegen-eins und stellte Robertson mehrfach vor Probleme. Zudem mit zwei guten Abschlüssen aus der Distanz. Note: 2,5. © getty 23/28 James: Hat schon durchaus bessere Leistungen im Bayern-Dress abgeliefert. Haute sich rein und versuchte immer wieder, vorne Druck aufzubauen. Blieb darüber hinaus aber ziemlich glücklos in einigen Aktionen. Note: 4. © getty 24/28 Kingsley Coman: Spielte nach überstandener Knöchelverletzung von Beginn an, blieb aber unauffälliger als sein Pendant auf der rechten Seite. Sehr engagiert auch in der Rückwärtsbewegung, gewann aber nur 10 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 25/28 Robert Lewandowski: Rieb sich für die Mannschaft auf, konnte aber kaum Akzente setzen. Der Pole hatte das 1:0 auf dem Schlappen, brauchte aber zu lange für den Abschluss. Matip "klärte" und schoss Alisson ab. Note: 4. © getty 26/28 Franck Ribery: Kam in der 81. Minute für Landsmann Coman, konnte aber nichts Entscheidendes mehr beitragen. Keine Bewertung. © getty 27/28 Renato Sanches: Durfte wenige Minuten Anfield-Luft schnuppern. Keine Bewertung. © getty 28/28 Rafinha: Ersetzte Gnabry kurz vor Abpfiff. Keine Bewertung.

Gleichzeitig baute die Kovac-Elf aber auch immer wieder kurze Pressingphasen in ihr Spiel ein, was die Mannschaft von Klopp zunehmend verunsicherte und zu Ballverlusten in der eigenen Hälfte zwang. Dadurch entstanden gute Chancen, die Reds-Keeper Alisson mal gewollt, mal ungewollt vereitelte.

Den 52.000 Zuschauern an der Anfield Road bot sich auch nach dem Seitenwechsel ein ausgeglichener Schlagabtausch. Die Fehlerquote beider Mannschaften hielt sich gegenüber dem ersten Durchgang jedoch deutlich in Grenzen, weshalb sich kaum noch gefährliche Torraumszenen ergaben.

Die Reds gaben in Person von Mane erst in der 85. Minute ihren ersten Schuss aufs Tor in Hälfte zwei ab, Neuer war aber zur Stelle. Die Bayern verteidigten diszipliniert und konterten, aber ohne gewinnbringenden Ertrag. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis.

Die Daten des Spiels FC Liverpool gegen FC Bayern München

Seit dem 0:3 gegen Real Madrid im Oktober 2014 ist Liverpool in 20 Europapokal-Heimspielen in Folge unbesiegt (14 Siege, 6 Remis). Länger waren die Reds international nur zwischen 1974 und 1991 ohne Heimniederlage (damals sogar 40 Spiele).

Jubiläen en masse beim Rekordmeister: Hummels, Martinez, James und Thiago absolvierten alle ihr 50. Champions-League-Spiel, während Alaba sein 75. Europapokal-Spiel bestritt.

Nur drei Torschüsse vor der Pause waren für die Bayern der niedrigste Wert in einem CL-Spiel seit April 2015 in Porto,

Die Bayern spielten zum dritten Mal in Folge in Liverpool 0:0. Schon 1981 im Europacup der Landesmeister und 1971 bei den Pokalsiegern hatte es ein torloses Remis an der Anfield Road gegeben.

Der Star des Spiels: Javi Martinez (FC Bayern München)

Wurde im Vorfeld wegen seines Mangels an Schnelligkeit als vermeintlicher Schwachpunkt der Münchner ausgemacht, strafte seine Kritiker aber mit großen Einsatz und Willen Lügen. War zweikampfstärkster Bayern-Spieler und kaschierte so den Ausfall von Goretzka. Ebenfalls stark: Die gesamte Vierer-Abwehrkette des FCB, die speziell nach dem Seitenwechsel fast nichts mehr zuließ. Auf Seiten der Hausherren überzeugten vor allem Henderson und Keita.

Der Flop des Spiels: Mohamed Salah (FC Liverpool)

Aktiver, aber enttäuschender Auftritt des Liverpooler Flaggschiffs. Verstolperte selbst in guten Abschlusspositionen zahlreiche Bälle, traf fast immer die falschen Entscheidungen.. Nur Alexander-Arnold produzierte mehr Ballverluste (25) als der Ägypter (17).

Der Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Italien)

Hatte den aggressiv, aber fair geführten Schlagabtausch im Griff. Überzeugte durch klare Ansagen und traf nachvollziehbare Entscheidungen.