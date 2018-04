Jürgen Klopp und Liverpool nach dem 3:0-Sieg gegen Guardiolas ManCity: Es hat gekracht

Davis Cup Men Fr 06.04. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende Sa 07.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Super Liga Roter Stern -

Der FC Liverpool hat unter Trainer Jürgen Klopp das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City klar mit 3:0 gewonnen. Der Sieg gegen die Mannschaft von Pep Guardiola war der bisherige Höhepunkt von Klopps Geschichte bei den Reds.

Für die einen ist es Pathos, für die anderen pure Leidenschaft. Fakt ist: Jürgen Klopp kann eine Mannschaft, einen Verein, ja eine ganze Stadt emotionalisieren. Das gelang ihm in Mainz, es gelang ihm beim BVB und Liverpool hat er längst auch im Griff.

Die Worte, die Klopp vor dem Spiel gegen City sagte, hatten Züge der Ansprache, die er auf der Pressekonferenz vor dem 4:1-Heimerfolg mit Dortmund gegen Real Madrid im April 2013 wählte. Damals wurde am selben Tag der Wechsel von Mario Götze zum FC Bayern bekannt.

Klopp wandte sich ans Publikum, das einen Tag später in den Signal Iduna Park kommen sollte und rief die Zuschauer zu einer stimmgewaltigen Energieleistung auf. Das Ende ist bekannt: Robert Lewandowski schenkte den Königlichen vier Mal ein, von Götze war erst einmal keine Rede mehr.

Klopp: "Wir müssen unsere eigene Geschichte schreiben"

Auch vor dem Duell mit Manchester City guckte Klopp in eine Kamera und richtete einen Appell ans Publikum. Die Atmosphäre im wundersamen Heimspiel gegen den BVB aus dem Jahr 2016 (4:3) zu toppen, das müsse das Ziel eines jeden Reds sein, der am Mittwochabend an der Anfield Road aufschlägt.

Auch das sagte Klopp im Vorfeld des Spiels: "Dieser Klub ist voller Historie. Aber wir müssen unsere eigene Geschichte schreiben. Dafür sind wir bereit. Alles, was wir uns mit der Zeit zusammen erarbeitet haben, muss heute auf den Platz."

Klopp sprach das Kollektiv an und die Stärke, die daraus entstehen kann. Und: Es funktionierte - wieder einmal. Liverpool spielte City in Halbzeit eins an die Wand. 30 Minuten, fünf Schüsse, drei Tore - 3:0.

ManCitys Ballbesitzmaschinerie kam nie auf Betrieb

"Wie Liverpool spielt ist sehr kompliziert für uns, weil sie alle so irre schnell sind. Unser Spiel ist perfekt für Liverpool. Die Mannschaft kann wie kein anderes Team der Welt in die Räume stoßen. Das weiß ich", sagt Klopps Gegenüber Pep Guardiola im Vorfeld.

Auch er behielt Recht. Liverpools Konter, die Aggressivität gegen den Ball und die Emotionaliät dabei waren die Schlüssel dafür, dass Citys Ballbesitzmaschinerie nie auf Betrieb kam und mitunter gar hilflos wirkte.

Das Team des Spaniers, das sich am Wochenende zum Meister der Premier League krönen kann, ist in der Entwicklung ohne Frage weiter als Klopps Truppe. Das liegt neben der reinen Trainerarbeit auch am noch größeren finanziellen Spielraum, Guardiola hat sich seine Mannschaft rasch zusammengekauft.

© getty

Klopp mag, wenn's kracht - es hat gekracht

Liverpool hinkt da leicht hinterher, doch nicht zuletzt durch den beeindruckenden Sieg geht es bei den Reds unter Klopp immer mehr in die Richtung, die der Deutsche auch mit dem BVB nahm - in Richtung eigener Geschichte.

"Ich mag, wenn's kracht" lautet der Titel der neuesten Klopp-Biografie. Am Mittwochabend hat es gekracht, es war der bisherige Höhepunkt des Kloppschen Liverpool.

Die ersten beiden Treffer fielen jeweils im Anschluss an ein Tackling, an ein unerbittliches Nachsetzen. Das ist ebenso typisch Klopp wie die pure Effizienz, die sein überfallartige, physisch enorm vereinnahmende Fußball auch benötigt.

Alle Spiele zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola

Datum Wettbewerb Runde/Spieltag Heim Ergebnis Auswärts 04.04.2018 Champions League Viertelfinale FC Liverpool 3:0 Manchester City 14.01.2018 Premier League 23 FC Liverpool 4:3 Manchester City 09.09.2017 Premier League 4 Manchester City 5:0 FC Liverpool 19.03.2017 Premier League 29 Manchester City 1:1 FC Liverpool 31.12.2016 Premier League 19 FC Liverpool 1:0 Manchester City 28.04.2015 DFB-Pokal Halbfinale FC Bayern 1:3 Borussia Dortmund 04.04.2015 Bundesliga 27 Borussia Dortmund 0:1 FC Bayern 01.11.2014 Bundesliga 10 FC Bayern 2:1 Borussia Dortmund 13.08.2014 DFL-Supercup Finale Borussia Dortmund 2:0 FC Bayern 17.05.2014 DFB-Pokal Finale Borussia Dortmund 0:2 FC Bayern 12.04.2014 Bundesliga 30 FC Bayern 0:3 Borussia Dortmund 23.11.2013 Bundesliga 13 Borussia Dortmund 0:3 FC Bayern 27.07.2013 DFL-Supercup Finale Borussia Dortmund 4:2 FC Bayern

Klopp zur ersten Halbzeit: "Das war kurz vor Perfektion"

Seine Elf bewies den Mut, früh zu attackieren und City zu Fehlern zu zwingen. So wie häufig, wenn Klopp auf Guardiola trifft. Mit dieser Art von Fußball haben Guardiola-Teams seit jeher Probleme. Klopp hat nun sieben von 13 Duellen gegen den Spanier gewonnen - das ist die beste Bilanz gegen den Katalanen.

"Das war kurz vor Perfektion. Wir haben in der ersten Halbzeit Eindruck bei City hinterlassen. Wir wissen aber, dass erst Halbzeit ist. Es gibt keinen Grund zu feiern. Das wird noch einmal richtig Energie kosten", sagte ein erstaunlich nüchterner Klopp nach Abpfiff.

Es benötigt noch einen Schritt, dann ist zumindest der Großteil des ersten Kapitels von Klopps Geschichte in Liverpool geschrieben. Gerade die Historie sollte ihm dabei Mut machen: Einen 3:0-Vorsprung haben die Reds in ihrer langen Europacup-Geschichte noch nie in einem Rückspiel verspielt.