Heynckes über Vidal-Ärger: "Finde das gut"

Der FC Bayern steht im Achtelfinale der Champions League. Ein Gruppensieg noch vor Paris Saint-Germain sei jedoch nicht zu erwarten. Jupp Heynckes äußerte sich nach der Partie gegen Celtic Glasgow außerdem zu Arturo Vidals Ärger bei dessen Auswechslung. Die Stimmen zum 4. Spieltag.

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern) über das Spiel: "Man hat vor dem Spiel schon gewusst, dass es heute schwierig und intensiv werden würde. Wir hatten in den letzten Wochen ein Programm wie nie zuvor. Zudem haben wir intensiv trainiert. Ich denke, dass wir eine gute Grundordnung hatten, taktisch gut gespielt haben. Das schließt nicht aus, dass wir Schwierigkeiten bekommen, wenn der Gegner solchen Druck ausübt. Aber das sind keine normalen Spiele. Wir hatten in der Liga am Samstag ein Spiel mit viel Kraftverlust, drei Tage später spielen wir direkt in der Champions League. Wir sind im Moment auch personell ein bisschen gebeutelt. Ganz klar, dass wir körperlich etwas gebeutelt sind."

... über die Rotation: "Das sind alles Nationalspieler. Ich finde, dass die Jungs sich richtig reingekniet haben."

... über Vidals Ärger bei seiner Auswechslung: "Ich finde das gut. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler. Wenn ein Spieler bei seiner Auswechslung fröhlich pfeift, stimmt irgendwas nicht. Deswegen bewerte ich das nicht über."

... über eine mögliche Verletzung von Jerome Boateng: "Dass Jerome muskuläre Probleme hatte, ist nach den Anstrengungen der letzten Wochen ganz normal. Ich denke aber, das ist nichts schlimmes."

... über das Rennen um den Gruppensieg: Die Priorität war, das Achtelfinale zu erreichen. Ich denke, dass alles andere Wunschdenken ist. Gegen Paris ist es sehr schwierig, noch auf Platz eins zu kommen."

Sven Ulreich (FC Bayern) über das Spiel: "Wir wussten dass Glasgow nochmal eine Schippe drauflegen wird. Sie sind mit dem Publikum im Rücken noch einmal besser aufgetreten als in München. Wir haben gut dagegen gehalten und haben es phasenweise echt gut gemacht."

... über seinen Assist: "Das freut mich natürlich. Es war aber auch wichtig, dass wir nach dem 1:1 sofort zurückgekommen sind."

Niklas Süle (FC Bayern): "Es war ein sehr enges Spiel mit einem glücklichen Sieg für uns. Ich denke wir haben heute ein bisschen zu viel zugelassen. Wir müssen kompakter spielen und gemeinsam verteidigen. Wichtig ist aber, dass wir die nächste Runde erreicht haben."

... über die Atmosphäre in Glasgow: "Ich hatte Gänsehaut hier. Es ist eine wundervolle Erfahrung für einen Spieler."

Arjen Robben (FC Bayern) über den Celtic Park: "Das ist eine Atmosphäre, die du nicht so oft erlebst. Dann muss man das auch ein bisschen genießen. Aber noch wichtiger ist, dass wir heute gewonnen haben."

... über das Spiel: "Das war nicht unser bestes Spiel. Aber man darf nicht vergessen: Das war das dritte Spiel in acht Tagen. Wir haben ein bisschen rotiert, es war nicht immer die beste Besetzung auf dem Platz. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten im Mittelfeld. Die Abstimmung hat oft nicht gestimmt. Aber wir waren effektiv und haben unsere wenigen Chancen genutzt."

... über Aushilfsstürmer James: "Er hat das gut gemacht. Er ist ja auch kein Stürmer. Wir haben ohnehin immer ein wenig durchgetauscht. Die Abstimmung mit dem Mittelfeld hat oft nicht gestimmt."

... über die hohe Belastungsfrequenz: "Wir haben sehr viele Spiele, einige Verletzte. Wir müssen noch ein Spiel durchhalten. Dann geht es für einige erstmal zu den Nationalmannschaften, andere können sich ausruhen."

Ernesto Valverde (Trainer FC Barcelona): "Wir haben das Tor nicht gemacht. Wir wollten über Ballbesitz zum Erfolg kommen, aber Piräus hat das defensiv gut gemacht. Wir wollten uns heute zumindest rechnerisch für das Achtelfinale qualifizieren. Die Spieler haben sich ausgepowert."

Jose Mourinho (Trainer Manchester United): "Die Punkte, zu Null, die Dynamik trotz der Rotation: Ich bin sehr glücklich mit meiner Mannschaft. Wir sind fast qualifiziert. Ich bin glücklich mit allem. Wir haben nun nach vier Auswärtsspielen zwei Partien im Old Trafford."

Nemanja Matic (Manchester United): "Wir waren sehr konzentriert über die 90 Minuten und haben die Null gehalten. Benfica hat heute einen sehr starken Fußball gespielt, aber wir haben zwei Tore erzielt, dazu noch einen Elfmeter verschossen. Ich denke das war ein verdienter Sieg."

Diego Simeone (Trainer Atletico Madrid): "Wir hätten einen Sieg verdient, aber der Fall ist nicht eingetreten. Deswegen müssen wir einfach so weitermachen. Wir müssen uns mehr Tormöglichkeiten erarbeiten. "