Lionel Messi führt Barcelona gegen Chelsea ins Viertelfinale der Champions League

Der FC Barcelona steht im Viertelfinale der Champions League. Nach dem 1:1 im Hinspiel gewannen die Katalanen dank eines überragenden Lionel Messi das Rückspiel gegen Chelsea im heimischen Camp Nou mit 3:0 (2:0). La Pulga traf doppelt und bereitete den dritten Treffer von Ousmane Dembele vor.

Nach dem frühen Führungstreffer für Barcelona durch Messi (3.), bei dem Courtois nicht gut aussah, wirkten die Gäste nicht geschockt und übernahmen das Kommando. Im 3-4-3 gelang es Chelsea, den Spielaufbau der Katalanen entscheidend zu stören und sich über die Außen selbst in die gefährlichen Zonen zu bringen.

Letztlich stolperten die Blues jedoch erneut über individuelle Unzulänglichkeiten. In einer Phase, in der die Gäste auf den Ausgleich drückten, setzte Barca einen Wirkungstreffer: Nach einem starken Sololauf von Messi, bei dem Fabregas, Azpilicueta und Christensen zu passiv waren, traf Dembele zum 2:0.

Diesmal brauchte Chelsea länger, um sich von dem Rückschlag zu erholen. Barca ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen und verwaltete die Führung, den Blues fehlte die Bissigkeit im Zweikampf. Erst zum Ende des ersten Durchgangs kam Chelsea wieder besser ins Spiel. Marcos Alonso scheiterte mit einem stark getretenen Freistoß jedoch am Außenpfosten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste noch einmal die Intensität in den direkten Duellen und erspielten sich Chancen. Spätestens mit dem 3:0 durch Messi war der Widerstand jedoch gebrochen und die Partie entschieden. Zwar traf Rüdiger per Kopf noch einmal die Latte, doch es wäre ohnehin nur ein Ehrentreffer gewesen.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Messi (3.), 2:0 Dembele (20.), 3:0 Messi (63.)

Im 12. Pflichtspiel für Barca traf Ousmane Dembele erstmals. Seinen letzten Treffer erzielte er für Borussia Dortmund beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale am 27. Mai 2017.

Lionel Messi traf nun in jeder der letzten 11 CL-Spielzeiten mindestens 6-mal - Rekord!

Lionel Messi traf nun in jeder der letzten elf Champions-League-Spielzeiten mindestens sechsmal - Rekord!

Chelseas Achtelfinal-Fluch geht weiter: Zum dritten Mal in Folge kommen die Blues nicht über die Runde der letzten 16 hinaus. 2013/14 gab es letztmals ein CL-Viertelfinale an der Stamford Bridge.

Der Star des Spiels: Lionel Messi

Traf bereits nach zwei Minuten aus spitzem Winkel mit einem Beinschuss für Courtois zur Führung. Auch in der Folge offensiv immer auffällig. Herausragend, wie er vor dem zweiten Tor den Ball eroberte, anschließend drei Gegner austanzte und für Dembele auflegte. Ein ähnlich perfektes Dribbling legte er vor seinem Treffer zum 3:0 hin.

Die ewige Torjägerliste der Champions League: Messi jagt Dominator Ronaldo © getty 1/21 Lionel Messi hat durch seinen Doppelpack gegen Chelsea die Schallmauer von 100 Toren in der Königsklasse erzielte. Nur Cristiano Ronaldo hat mehr. Die Jagd geht also weiter. Hier sind die Top 20 ever. © getty 2/21 20. Platz: Sergio Agüero. 31 Tore in 60 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 3/21 19. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 4/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: David Trezeguet. 37 Tore in 67 Spielen für Juventus Turin und AS Monaco. © getty 7/21 15. Platz: Thomas Müller. 42 Tore in 95 Spielen für Bayern München. © getty 8/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 12. Platz: Robert Lewandowski. 45 Tore in 68 Spielen für Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 11/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 12/21 10. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 13/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 14/21 8. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 15/21 7. Platz: Alfredo Di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 16/21 6. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 17/21 5. Platz: Karim Benzema. 53 Tore in 100 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 18/21 4. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 71 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 100 Tore in 124 Spielen für FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 117 Tore in 148 Spielen für Real Madrid und Manchester United.

Der Flop des Spiels: Thibaut Courtois

Stand an diesem Abend völlig neben sich. Sah beim ersten Gegentor sehr unglücklich aus, als Messi ihn beinahe von der Grundlinie tunnelte. Bekam beim zweiten Treffer zwar die Hand an den Ball, konnte ihn jedoch nicht abwehren. Zwar war das kein Fehler, an einem überragenden Tag kann ein Keeper seiner Qualität so einen Schuss jedoch halten. Kurz nach der Pause ermöglichte er Suarez mit einem verheerenden Fehlpass die Großchance zum 3:0. Das kassierte er schließlich später durch Messi - und bekam den Ball dabei erneut durch die Beine.

Der Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

Zeigte Sergi Roberto für ein taktisches Foul in der 22. Minute zu Recht die Gelbe Karte. Entschied sich nach Piques Kontakt gegen Marcos Alonso im Strafraum dagegen, auf Elfmeter zu pfeifen. Weil der Abwehrchef der Katalanen seinen Landsmann sowohl leicht hält als auch unten an den Beinen trifft, wäre in dieser Situation ein Strafstoß und eine Rote Karte absolut möglich gewesen. Der Slowene befand jedoch, dass der Kontakt nicht ausreichte. Bei der Regelauslegung logisch, dass er anschließend Giroud wegen Meckerns Gelb zeigte.