Threepeat oder nix

Donnerstag, 20.04.2017

Das darf doch nicht wahr sein! Das verflixte erste Tor, das alles ins Rollen bringen soll, will einfach nicht fallen. Und wieder verzieht Lionel Messi. Sieben Schüsse in Richtung Gianluigi Buffon und nur einen musste der Italiener auch wirklich parieren. Ein Chancentod, dieser Superstar. Doch was ist das? Messi-Sprechchöre von den Rängen?

"Ich denke das war eine harte Niederlage, aber unsere singenden Fans sollten in Erinnerung behalten werden. Ich habe das Camp Nou nach einer solchen Niederlage selten so erlebt. Ich bin sehr stolz", kommentierte Gerard Pique das Geschehen im riesenhaften Stadion des FC Barcelona.

Der Klub scheint nach all den Unruhen in den vergangenen Wochen nochmal zusammen zu rücken. Pfiffe gegen Spieler? Nicht jetzt. Das Aus in der Champions League? Scheinbar verkraftbar, zumal nach dem 0:3 in Turin irgendwie zu erwarten.

"Ich werde mich noch oft an die erste Halbzeit in Turin zurückerinnern", trauerte Trainer Luis Enrique zwar dem Hinspiel noch hinterher, doch richtete er den Blick gleichzeitig nach vorn: "Wir haben in der Liga die Möglichkeit, uns wieder in den Titelkampf einzumischen."

Sechs Wochen der Wahrheit

Vor sechs Wochen hat man sich diesen Zeitpunkt noch komplett anders ausgemalt. "Wir haben in der Liga die Möglichkeit, davonzuziehen", hätte es sechs Wochen nach der epischen Remontada gegen Paris Saint-Germain heißen sollen. Denn damals war plötzlich alles wieder im Lot.

Nachdem die meisten Experten das Ende der Ära Enrique und der des FC Barcelona bereits eingeläutet hatten, schlug die Blaugrana in eindrucksvoller Art und Weise zurück. Plötzlich war das Triple wieder absolut machbar. Viertelfinale in der Königsklasse? Check. Copa-del-Rey-Finale? Check. Tabellenführer in der Liga? Check.

Luis Enrique schraubte weiter an seinem Legenden-Status. Der 46-Jährige, der sogar 0,03 Punkte mehr im Schnitt holt als Pep Guardiola (!), könnte doch tatsächlich den zweiten Henkelpott, die dritte Meisterschaft und den dritten nationalen Pokal in drei Jahren Amtszeit sammeln. Eine irre Erfolgsgeschichte.

Dann folgten binnen vier Wochen zwei Niederlagen in der Liga. Meistertitel? Wird schwierig. Drei Tage später besagte erste Halbzeit in Turin. Henkelpott? Nahezu aussichtslos gegen dieses Abwehrbollwerk. Bleibt nur der Pokal. Es wäre keine Woche der Wahrheit für Barca, wenn da nicht die sechs Wochen zuvor gewesen wären.

Bilder der Viertelfinal-Rückspiele: Super-Choreo in Barcelona © getty 1/62 AS MONACO - BORUSSIA DORTMUND 3:1: Mit etwas Verspätung fährt der BVB-Bus Richtung Stade Louis II. Nach dem Bombenangriff vor dem Hinspiel gilt besondere Vorsicht /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus.html © getty 2/62 Schwerbewaffnete Polizisten stehen parat, um die Sicherheit in Monaco zu gewährleisten /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=2.html © getty 3/62 Marc Bartra kann zwar wegen seiner beim Anschlag erlittenen Verletzung am Arm nicht spielen, trotzdem reiste der Spanier mit nach Monaco. Ihm gebührt laut Tuchel das letzte Wort vor dem Spiel /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=3.html © getty 4/62 So jung und doch so cool. Der 18-Jährige Kylian Mbappe setzt den Dortmundern böse zu, die nicht sofort ins Spiel kommen. Eine Folge der verzögerten Anfahrt? /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=4.html © getty 5/62 Da kann Bürki sich strecken und springen wie er will. So wie seine Vordermänner ihn im Stich lassen, ist der Torhüter schlichtweg machtlos - trotz durchaus artistisch-wertvollen Einlagen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=5.html © getty 6/62 Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - und kein Bild beschreibt die erste Hälfte der Borussen besser: Die Dortmunder agieren kopflos, gedanklich zu langsam und sind überfordert von motivierten Monegassen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=6.html © getty 7/62 Mangelnden Einsatz kann man den Dortmundern nicht wirklich vorwerfen, einzig der Erfolg bleibt aus /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=7.html © getty 8/62 Im Dortmund-Block brennt's - Im Dortmund-Tor zappelt der Ball. 3:1 steht es inzwischen und die Europa-Reise der Borussen endet am heutigen Tag /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=8.html © getty 9/62 FC BARCELONA - JUVENTUS 0:0: Auch wenn Barca (schon wieder) ein Wunder braucht, um die nächste Runde zu erreichen: Das Camp Nuo ist und bleibt eben der Ort für ganz besondere Spiele /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=9.html © getty 10/62 Die Fans in Barcelona trauen ihrer Mannschaft auf jedenfall nochmal eine Leistung wie im Rückspiel gegen PSG zu - jetzt müssen Messi und Co. aber auch auf dem Spielfeld abliefern, wenn man noch nach Cardiff möchte /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=10.html © getty 11/62 Die Rot-Blauen tun sich schwer gegen disziplinierte Turiner, die den Kampf gerne annehmen. Sehr zum Leidwesen von Lionel Messi in diesem Fall /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=11.html © getty 12/62 Die Hand Gottes? Sergi Roberto versucht es mit allen Mitteln, aber Juve bleibt souverän /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=12.html © getty 13/62 Wenn's mal spielerisch nicht langt, wird eben die gute, alte Grätsche ausgepackt. Natürlich knapp außerhalb des Strafraumes /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=13.html © getty 14/62 Fußball ist Kopfsache. Mittelfeldmann Sami Khedira zeigt wie's geht. Juve zieht mit viel Köpfchen und Kampfgeist verdient ins Halbfinale ein /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=14.html © getty 15/62 Da hilft auch jeder Trost von Torhüter Buffon wenig. Messi und seine Teamkollegen müssen sich nach dem enttäuschenden Unentschieden irgendwie auf das anstehende Clasico am Wochenende motivieren. Keine leichte Aufgabe für Luis Enrique /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=15.html © getty 16/62 REAL MADRID - BAYERN MÜNCHEN: 4:2 n.V. - Ja is' denn schon wieder soweit? Dieser Fan mit Hut predigt vor dem Spiel nur eins: Auswärtssieg! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=16.html © getty 17/62 Hüte waren anscheinend angesagt bei den Roten in Madrid. Hier noch ein paar besonders prachtvolle Exemplare /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=17.html © getty 18/62 Doch auch ein paar Unbedeckte waren unterwegs. Das gemeinsame Ziel der Pilger: Der Fußballtempel im Hintergrund /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=18.html © getty 19/62 Auch Real-Fans waren - sagen wir mal - "ein paar" schon bei der Ankunft der Königlichen zugegen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=19.html © getty 20/62 Diese beiden Anhängerinnen hatten auf ihrem Utensil dann noch mal alle relevanten Fakten zusammengefasst - ein Traum für jeden Buchhalter! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=20.html © getty 21/62 Die erste Überraschung gab es vor dem Spiel: Mats Hummels fit und in der Startelf. Doch nicht nur das... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=21.html © getty 22/62 ...auch der zweite Rekonvaleszent war am Start. Jerome Boateng - von Ancelotti wie Hummels trickreich doch noch aus dem Hut gezaubert! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=22.html © getty 23/62 Los ging's akrobatisch! Marcelo vollführt ein Kunststück, Arjen Robben staunt begeistert /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=23.html © getty 24/62 Auch die Edeltechniker beider Teams gönnten sich und ihren Zungen nichts /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=24.html © getty 25/62 Ronaldo flüstert dem Ball etwas zu. War es ein Geheimnis? Ein Kompliment? Eine Beleidigung? Ein Liebesschwur? Eine Gebrauchsanweisung für den neuen Smart-TV? Wir werden es nie erfahren... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=25.html © getty 26/62 In der Halbzeit kam es im Bayern-Block zu einem Polizeieinsatz. So richtig kann jedoch niemand die Prügel der spanischen Polizei nachvollziehen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=26.html © getty 27/62 Unschöne Szenen ... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=27.html © getty 28/62 Die spanischen Einsatzkräfte deuten es an. Da links am Bildrand sollen sich die Übeltäter befinden. Die Vorgehensweise wirkt dennoch sehr harsch /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=28.html © getty 29/62 Fußball gespielt wurde auch noch. Und das kann bekanntlich so schön sein /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=29.html © getty 30/62 Zwei große ihres Fachs /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=30.html © getty 31/62 Dann das: Robben fliegt... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=31.html © getty 32/62 ...und weil's so schön ist, noch mal von der anderen Seite... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=32.html © getty 33/62 Die Madrilenen wollen's nicht wahr haben. Thiago schreit Vidal an, weil er eine Karte fordert. Wenn sich das mal nicht rächt.... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=33.html © getty 34/62 Lewandowski tritt zum fälligen Strafstoß an... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=34.html © getty 35/62 ...und schickt Navas gekonnt ins falsche Eck /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=35.html © getty 36/62 BÄM! /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=36.html © getty 37/62 Der Herr Ronaldo kann leider auch Fußball spielen - und bringt Real per Kopf zurück /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=37.html © getty 38/62 Die Nummer kennt man ja. Die Fans freut's trotzdem /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=38.html © getty 39/62 Ja, was macht Ramos da? Der hatte wohl Bock, noch ein bisschen länger zu spielen... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=39.html © getty 40/62 Schön reingeschoben - leider ins falsche Tor... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=40.html © getty 41/62 ...und da rächt es sich tatsächlich: Vidal muss - ungerechtfertigterweise - vom Platz. Bitter... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=41.html © getty 42/62 In der Verlängerung war in Unterzahl dann nichts mehr zu holen. Einmal Ronaldo.... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=42.html © getty 43/62 ...noch einmal Ronaldo... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=43.html © getty 44/62 ...und dieser Herr... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=44.html © getty 45/62 ...Asensio sein Name - und Bayern war versenkt /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=45.html © getty 46/62 Der königliche Jubel kannte natürlich kaum Grenzen... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=46.html © getty 47/62 ...bei Bayern dagegen, soweit man blickte, nur lange Gesichter /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=47.html © getty 48/62 Mats Hummels kam nach eigener Aussage zum FCB, um die Champions League zu gewinnen. Dieses Jahr wird nichts daraus /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=48.html © getty 49/62 Der Meister muss dem Schüler gratulieren /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=49.html © getty 50/62 Einer der stärksten Madrilenen war klar Marcelo /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=50.html © getty 51/62 Man of the Match mit drei Toren und nun 100 Champions-League-Treffern: Cristiano Ronaldo /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=51.html © getty 52/62 Für diese zwei Legenden war es das letzte Spiel auf der großen Bühne Champions League: Philipp Lahm und Xabi Alonso /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=52.html © getty 53/62 LEICESTER CITY - ATLETICO MADRID 1:1 - In Leicester war man trotz Hinspiel-Niederlage zuversichtlich. Das Märchen sollte weitergehen. "Forever Fearless" titelten leicht pathetisch die Banner der Choreo. Dazwischen wohlgemerkt: ein Fuchs /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=53.html © getty 54/62 Diese furchtlosen Füchse sollten es richten... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=54.html © getty 55/62 ...diese Herren hatten etwas dagegen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=55.html © getty 56/62 Im Spiel ging's sofort zur Sache. Antoine Griezmann zeigt, warum ihn halb Europa haben will: Wegen seiner Defensivqualitäten /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=56.html © getty 57/62 Wie schnell die Hoffnung dahin sein kann, zeigte den Foxes Saul Niguez. Es braucht nur eins... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=57.html © getty 58/62 ...zwei... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=58.html © getty 59/62 ...drei kurze Augenblicke und schon muss man drei Tore schießen, um noch weiterzukommen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=59.html © getty 60/62 Jamie Vardy brachte die Hoffnung noch einmal zurück /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=60.html © getty 61/62 Der ball schlug ordentlich ein. kann man so machen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=61.html © getty 62/62 Am Ende half es nichts - die furchtlosen Füchse am Boden. Aus der Traum /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/cl-viertelfinale-rueckspiele/beste-bilder-real-bayern-leicester-monaco-bvb-barca-juventus,seite=62.html

Mission Three-peat

Ein Abgang mit Pauken und Trompeten scheint Enrique verwehrt zu bleiben. Die Floskel "Juve ist nicht PSG" sollte sich bewahrheiten. Kein Tor im Hin- und Rückspiel einer K.o.-Runde. Das gab es zuvor erst zwei Mal in der katalanischen Hauptstadt (2007/08 gegen Manchester United und 2013/14 gegen Bayern München).

"Die Partien, die jetzt kommen, sind Finalspiele. Dieser letzte Abschnitt ist sehr wichtig. Wir müssen so oder so jedes Spiel gewinnen und hoffen, dass Real nicht in all den verbleibenden Spieltagen punktet", sagte Sergi Roberto nach dem 0:0 gegen Juventus.

Der Fokus wird endgültig auf den Gewinn der Primera Division gelegt. Die kraftraubenden Comeback-Nächte der Königsklasse sind ad acta gelegt. Vielleicht ist das nun die Chance für Barca, Enrique seinen gebührenden Abschied zu bescheren. Mit einem Copa-Sieg wäre das wohl nicht getan. Die dritte Meisterschaft im dritten Jahr muss her.

"Wir werden rausgehen und gewinnen"

"Ich liebe es, Teil eines solch ambitionierten Klubs zu sein. Wir sind immer der Favorit", formuliert Enrique die Erwartungshaltung in Barcelona. Das zweite Etappenziel muss also erreicht werden.

Bei diesem Unterfangen muss der Titelverteidiger jedoch auf einen der besten und engagiertesten Spieler vom Mittwochabend verzichten. Neymar sitzt seine Rot-Sperre auch in Madrid noch ab. Sein Wegfall macht Barcas Spiel berechenbarer und das vorgezogene Saison-Endspiel noch schwieriger.

Gerard Pique ist sich trotz allem sicher: "Wir werden ins Bernabeu reisen und gewinnen." Der Katalane muss es wissen. Er hat nur drei seiner 13 Duelle mit den Königlichen verloren. "Das Stadion liegt uns und auch wenn wir derzeit nicht in bester Verfassung sind, werden wir rausgehen und gewinnen."

FC Barcelona - Juventus Turin: Die Statistik zum Spiel