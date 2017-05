"Es wäre die größte Freude meiner Karriere"

Dienstag, 09.05.2017

Gianluigi Buffon (Juventus) über...

... das Spiel gegen Monaco: "Wenn wir heute nicht 100 Prozent gegeben hätten, hätten wir es nicht geschafft. Wir haben die schwierigen Situationen überstanden und sind das Spiel mit der richtigen Einstellung angegangen. Wir haben das Finale erreicht, aber jetzt wollen wir den Pott."

... die Chance auf seinen ersten CL-Titel: "Ich bin sehr glücklich und in absoluter Topform. Aber: Ohne meine Mitspieler stünde ich jetzt nicht im Finale. Vor zwei Jahren dachten alle, es wäre mein letztes Finale - ich auch! Umso schöner fühlt es sich jetzt an. Im Leben muss man immer an seine Chance glauben. Und es würde die Welt für mich bedeuten. Es wäre die größte Freude in meiner Karriere, neben dem WM-Titel 2006. Es wäre eine Belohnung, das Ende eines sehr schweren Weges voller Mut, Sturheit und harter Arbeit."

Massimiliano Allegri (Trainer Juventus): "Es freut mich für die Mannschaft, aber morgen müssen wir uns wieder auf die Serie A fokussieren. Wir haben noch nichts gewonnen. Ich hoffe, dieses Jahr ist das richtige Jahr. Ich glaube, wir haben gute Chancen, den Pokal zu gewinnen."

Falcao (Monaco): "Wir haben die ganze Saison hart für Monaco und den französischen Fußball gekämpft. Hoffentlich wird es nächste Saison noch erfolgreicher. Juventus hat gut gespielt und ihre Chancen genutzt. Wir waren nicht kalt genug, wenn wir Chancen hatten."

