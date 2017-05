Dienstag, 02.05.2017

Cristiano Ronaldo (Real Madrid): "Ich muss die Mannschaft beglückwünschen, sie ist phänomenal. Nur so kann ich auch die Tore erzielen. Wir haben jetzt einen großen Vorteil, aber wir sind noch nicht am Ziel. Atletico ist sehr stark und nicht zufällig im Halbfinale."

...über die Ovationen der Fans: "Ich will nur nicht, dass sie mich auspfeifen. Ich werde immer alles für sie geben."

Toni Kroos (Real Madrid): "Cristiano ist da, wenn er gebraucht wird. Er hat uns schon ins Halbfinale geschossen, jetzt wieder drei Tore gemacht - er ist unfassbar wichtig für uns."

Diego Simeone (Trainer Atletico Madrid): "Sie haben den Sieg heute verdient, aber beim ersten Tor habe ich eine Abseitsstellung gesehen. Der Schiedsrichter hat den Spielverlauf vorgegeben. Aber das Spiel ist vorbei. Fußball ist so wunderbar, weil unerwartete Dinge passieren können. Ich denke, wir haben immer noch Chancen. Wir werden bis zum letzten Moment alles versuchen. Heute war der Gegner besser, dafür müssen wir ihm gratulieren, uns ausruhen, am Samstag in der Liga stark und spielen und dann in der nächsten Woche an unsere Chance glauben, auch wenn sie minimal ist. Wir sind Atletico Madrid, wir können das noch schaffen."

