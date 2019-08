Champions League: Wann geht die Gruppenphase los?

Die Champions League befindet sich in den Startlöchern. Im Vorfeld der neuen Spielzeit stehen jedoch noch nicht alle Teams fest. Wann die Königsklasse wieder anfängt, und wer gegen wen spielen könnte, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League: Wann startet die Gruppenphase?

Bevor die neue Champions-League-Saison beginnen kann, muss noch ermittelt werden, welche Klubs überhaupt in den Lostöpfen stehen werden. Am 13. August stehen die Rückspiele der dritten Qualifikationsrunde an. Spätestens nach den Play-offs am 28. August wissen wir dann endgültig welche 32 Mannschaften um den Henkelpott kämpfen dürfen.

Die neue Champions-League-Saison beginnt dann endlich am 17. September mit den ersten Spielen der Gruppenphase.

Champions League: Wann wird die Gruppenphase ausgelost?

Am 29. August, gleich am Tag nach der Ermittlung der sechs Play-off-Gewinner, wird die Gruppenphase der Champions-League-Endrunde in Monaco ausgelost. Ab 18 Uhr blickt dann die europäische Fußball-Elite gespannt auf die Lostöpfe, in denen die Teams gesetzt sind.

Champions League 2019/20: Diese Klubs sind dabei

Insgesamt 26 der 32 Mannschaften sind bereits gesetzt. Durch die Leistungen in der vergangenen Spielzeit haben sie einen Platz in der Königsklasse ergattern können. Dazu gehören natürlich die Meister der nationalen Ligen, wie der FC Bayern München.

Die anderen sechs Teams werden durch die Play-offs ermittelt, die erst noch Ende August anstehen. Mannschaften, die noch die Chance auf einen Platz haben sind Ajax Amsterdam, Celtic Glasgow und der FC Porto.

Eine Übersicht mit allen Teams die ab September dann wieder den begehrten Henkelpott jagen werden, habt Ihr hier: