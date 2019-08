Slavia Prag gegen CFR Cluj heute live: Champions-League-Playoffs heute live im TV und Livestream

Im Rahmen der Champions-League-Playoffs stehen sich heute Slavia Prag und CFR Cluj gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr heute das Rückspiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und verfolge Spiele der Champions-League-Playoffs live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Slavia Prag gegen CFR Cluj: Anstoß und Austragungsort

Das Rückspiel der Champions-League-Playoffs zwischen Slavia Prag und dem CFR Cluj steigt am heutigen Mittwoch (28. August) um 21 Uhr. Gespielt wird in der Eden Arena in der tschechischen Hauptstadt Prag, welche 20.800 Zuschauern Platz bietet.

Slavia Prag - CFR Cluj heute live im TV und Livestream

Auch in dieser Spielzeit teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Somit werden auch die Playoffs auf diesen Kanälen übertragen.

Durch die Picking-Regel zeigt nur DAZN die Einzelpartie zwischen Slavia Prag und CFR Cluj live und exklusiv. Auch die Begegnung Brügge gegen Linzer ASK überträgt der Streaminganbieter, während Sky Ajax Amsterdam gegen APOEL Nikosia im Programm hat. Der Bezahlsender zeigt zudem eine Konferenz mit den drei heutigen Spielen .

DAZN kostet lediglich 11,99 Euro im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Neben der Königsklasse hat der Streamingdienst alle Spiele der Serie A, Primera Division, Ligue 1 und Europa League im Programm. Seit dieser Saison werden auch 40 Partien der Bundesliga bei DAZN gezeigt.

Slavia Prag vs. CFR Cluj: Die Vorschau

Während Cluj erst Maccabi Tel-Aviv und dann überraschend Celtic in zwei spektakulären Spielen ausschaltete, startete Slavia Prag erst in den Playoffs. Im Hinspiel kauften die Tschechen den Rumänen, die in ihrer Liga an der Spitze stehen, dann gleich den Schneid ab.

In Cluj siegte Prag mit 1:0 durch einen Treffer von Lukas Masopust in der 28. Minute. Auch in der Liga läuft es für Slavia Prag gut. nach sieben Spieltagen stehen sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche, was die Tabellenführung bedeutet.

© getty

Champions-League-Playoffs: Die heutigen Spiele

Die heutigen Playoff-Partien im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung in DE Übertragung in AT 28. August 21 Uhr Ajax Amsterdam APOEL Nikosia Sky DAZN 28. August 21 Uhr Club Brügge Linzer ASK DAZN Sky 28. August 21 Uhr Slavia Prag CFR Cluj DAZN DAZN

Champions League: Das sind die Lostöpfe?

Auch Lyon, KRC Genk und Lokomotive Moskau sind bereits für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert, allerdings müssen die Teams noch auf die Ergebnisse aus den Playoffs warten.