RB Leipzig live auf DAZN und Sky: CL-Gruppenphase im TV und Livestream

RB Leipzig möchte nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase der Europa League im Vorjahr in der neuen Saison in der Champions League für Furore sorgen. SPOX erklärt euch, auf wen die Roten Bullen treffen und wo die Spiele zu sehen sind.

RB Leipzig: Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase

RB hat mit dem russischen Meister Zenit das mit Abstand schwächste Team aus Topf 1 erwischt. Auch in Topf 2 drohten mit Real oder Atletico Madrid deutlich stärkere Gegner.

Team Topf Zenit St. Petersburg Topf 1 Benfica Lissabon Topf 2 Olympique Lyon Topf 3 RB Leipzig Topf 4

Champions League: Der Spielplan von RB Leipzig

Zum Auftakt steht für die Sachsen am 17. September die schwere Auswärtsaufgabe bei Benfica auf dem Programm. Im ersten Heimspiel empfängt RB Olympique Lyon.

Datum Runde Gegner Anstoß 17. September 1. Spieltag Benfica Lissabon (A) 21 Uhr 2. Oktober 2. Spieltag Olympique Lyon (H) 21 Uhr 23. Oktober 3. Spieltag Zenit St. Petersburg (H) 18.55 Uhr 5. November 4. Spieltag Zenit St. Petersburg (A) 18.55 Uhr 27. November 5. Spieltag Benfica (H) 21 Uhr 10. Dezember 6. Spieltag Olympique Lyon (A) 21 Uhr

RB Leipzig: Champions League live im TV und Livestream

RB-Fans kommen in der Champions-League-Gruppenphase auf DAZN voll auf ihre Kosten. Vier der sechs Vorrundenspiele sind live und in voller Länge beim Streamingdienst zu sehen. An den Spieltagen vier und sechs liegen die Übertragungsrechte bei Sky, die zudem alle Spiele in der Konferenz zeigen.

Termin Heim Auswärts Übertragung 17. September, 21 Uhr Benfica Lissabon RB Leipzig DAZN 2. Oktober, 18.55 Uhr RB Leipzig Olympique Lyon DAZN 23. Oktober, 21 Uhr RB Leipzig Zenit St. Petersburg DAZN 5. November, 21 Uhr Zenit St. Petersburg RB Leipzig Sky 27. November, 21 Uhr RB Leipzig Benfica Lissabon DAZN 10. Dezember, 21 Uhr Olympique Lyon RB Leipzig Sky

Champions League 2019/20: Alle Termine auf dem Weg nach Istanbul

Das Endspiel geht am 30. Mai 2020 im Atatürk-Stadion in Istanbul über die Bühne. Die Gruppenphase wird im Dezember 2019 abgeschlossen, im Februar geht es mit dem Achtelfinale weiter.

Gruppe, 1. Spieltag: 17./18. September

Gruppe, 2. Spieltag: 1./2. Oktober

Gruppe, 3. Spieltag: 22./23. Oktober

Gruppe, 4. Spieltag: 5./6. November

Gruppe, 5. Spieltag: 26./27. November

Gruppe, 6. Spieltag: 10./11. Dezember

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

