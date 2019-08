Champions-League-Qualifikation: CFR Cluj - Slavia Prag heute live im TV und im Livestream

Die nächste Runde der Champions-League-Qualifikation steht an, CFR Cluj empfängt Slavia Prag. Wann und wo Ihr das Hinspiel zwischen beiden Kontrahenten live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Spiele der CL-Playoffs könnt ihr mit dem kostenlosen Probemonat auf DAZN sehen.

Cluj - Prag in der CL-Qualifikation: Wo und wann findet das Spiel statt?

In den Playoffs zur Champions League treffen heute der rumänische Meister CFR Cluj und der amtierende Champion der tschechischen Liga, Slavia Prag, aufeinander. Die Partie wird im Stadionul Dr. Constantin Radulescu in Cluj-Napoca stattfinden, Schiedsrichter Cüneyt Cakir wird sie um 21.00 Uhr anpfeifen.

CFR Cluj - Slavia Prag heute live im TV und im Livestream

Diese Saison beheimatet DAZN wieder viele Top-Spiele der Champions League. Auch die heutige Begegnung zwischen Cluj und Prag wird dort in Deutschland live und exklusiv gestreamt. Die Übertragung auf DAZN startet pünktlich zum Anpfiff und wird sowohl im Browser als auch der DAZN-App verfügbar sein.

Auch der Pay-TV-Sender Sky hat in diesem Jahr wieder Rechte an einzelnen Champions-League-Partien. Das heutige Spiel findet dort jedoch nur in der Konferenz statt - kommentiert wird es ab 20.50 Uhr von Jörg Dahlmann. Mithilfe der Sky-Go-App könnt Ihr das Programm von unterwegs empfangen, alle Hinspiele kosten bei Sky Ticket zehn Euro.

Cluj gegen Prag: Der Weg in die Playoffs

Der CFR Cluj musste in den Qualifikationsrunden unter anderem Celtic Glasgow und Maccabi Tel Aviv bezwingen, Slavia Prag war direkt für die Playoffs qualifiziert. Hier sind alle bisherigen Ergebnisse des CFR Cluj:

Spieltag Gegner Ergebnis 1. Qualifikationsrunde FC Astana (A) 1:0 1. Qualifikationsrunde FC Astana (H) 3:1 2. Qualifikationsrunde Maccabi Tel Aviv (H) 1:0 2. Qualifikationsrunde Maccabi Tel Aviv (A) 2:2 3. Qualifikationsrunde Celtic Glasgow (H) 1:1 3. Qualifikationsrunde Celtic Glasgow (A) 4:3

© getty

Playoffs zur Champions League: Alle Paarungen

Die Champions-League-Qualifikation beschränkt sich nunmehr auf zwölf Mannschaften. Hier ist der gesamte Spielplan der Playoffs im Überblick: