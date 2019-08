Champions-League-Auslosung: Diese Gegner drohen dem FC Bayern in der Gruppenphase

Am Donnerstag wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Welche Gegner der FC Bayern erwischen könnte und welche den Bayern sicher nicht zugelost werden können, erfahrt ihr hier.

Für die Auslosung der Gruppenphase werden die 32 qualifizierten Teams in vier Lostöpfe mit je acht Mannschaften unterteilt. Pro Gruppe wird je ein Team aus den verschiedenen Lostöpfen zugelost.

CL-Auslosung: FC Bayern in Lostopf 1

Durch den nationalen Meistertitel befinden sich die Münchner in Topf 1 der Top-Teams. Neben den Meistern aus England, Spanien, Italien, Frankreich und Russland sind zudem der Champions-League-Sieger der vergangenen Saison sowie der Europa-League-Sieger der vergangenen Saison zu finden.

Somit gehen die Bayern Top-Duellen in der Gruppenphase gegen beispielsweise Barcelona, Liverpool oder PSG aus dem Weg.

CL-Auslosung: Lostopf 1 in der Übersicht

Verein Nation FC Liverpool England FC Chelsea England Manchester City England Paris Saint-Germain Frankreich FC Bayern München Deutschland Juventus Turin Italien FC Barcelona Spanien Zenit St. Petersburg Russland

CL-Auslosung: Auf diese Gegner könnten die Bayern treffen

Den Bayern können theoretisch nur die restlichen 24 Mannschaften aus den Lostöpfen 2 bis 4 zugelost werden. Dabei gibt es jedoch noch eine weitere Ausnahme zu beachten. Da in der Gruppenphase keine nationalen Duelle erlaubt sind, sind Spiele gegen den BVB (Topf 2), Bayer Leverkusen (Topf 3) sowie gegen RB Leipzig (Topf 4) nicht möglich.

Mit Tottenham Hotspur sowie den beiden Madrider Teams, Real und Atletico, warten in Lostopf 2 einige Hochkaräter. Olympique Lyon (Topf 2 oder 3), KRC Genk (3/4) und Lokomotive Moskau (3/4) sind weitere mögliche Gruppengegner des FC Bayern. Diese werden jedoch erst nach den CL-Playoffs in die einzelnen Töpfe unterteilt.

Hier eine Übersicht der weiteren Lostöpfe:

Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille SSC Neapel Schachtjar Donezk Benfica Lissabon

Champions-League-Auslosung: Termin, Ort, Übertragung

Nach Abschluss der Qualifikation zur Champions League findet die Auslosung zur Gruppenphase statt. Am 29. August, einen Tag nach dem letzten CL-Playoff-Spiel, wird die Zeremonie in Monaco durchgeführt. Die Ziehung ist für 18 Uhr angesetzt.

Die Aufteilung der Gruppen wird live auf DAZN gezeigt. Pünktlich zu Beginn der Auslosung gehen Kommentator Christoph Stadtler und Experte Lutz Pfannenstiel auf Sendung.

Außerdem zeigt der Streamingdienst auch jede Menge Spiele live in der neuen Champions-League-Saison. Auch alle Partien der Europa-League hat DAZN im Programm.

Ebenfalls einen Livestream zur Auslosung bietet die UEFA an. Außerdem wird Sky Sports News HD live im TV von der Aufteilung der einzelnen Gruppen berichten.

Alisson, de Ligt und Messi: Die Shortlist der besten CL-Spieler der vergangenen Saison © getty 1/13 Die UEFA kürt jedes Jahr positionsbezogen den besten Spieler der vergangenen Champions-League-Saison. Wer es in den Kategorien Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm unter die jeweiligen Top 3 geschafft hat, erfahrt Ihr hier. © getty 2/13 Tor - Alisson Becker (FC Liverpool) © getty 3/13 Tor - Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) © getty 4/13 Tor - Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) © getty 5/13 Abwehr - Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) © getty 6/13 Abwehr - Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam, jetzt Juventus Turin) © getty 7/13 Abwehr - Virgil van Dijk (FC Liverpool) © getty 8/13 Mittelfeld - Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam, jetzt FC Barcelona) © getty 9/13 Mittelfeld - Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) © getty 10/13 Mittelfeld - Jordan Henderson (FC Liverpool) © getty 11/13 Sturm - Sadio Mane (FC Liverpool) © getty 12/13 Sturm - Lionel Messi (FC Barcelona) © getty 13/13 Sturm - Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Champions League: Alle Termine in der Übersicht

Die Champions-League-Saison 2019/20 startet mit dem ersten Spieltag am 17. und 18. September. Die K.o.-Phase beginnt am 18. Februar 2020. Das Finale steigt am 30. Mai 2020.