Champions-League-Qualifikation: Termine und Begegnungen heute

Bereits gestern spielte Ajax Amsterdam in der Champions-League-Qualifikation Unentschieden in Griechenland, heute stehen fünf weitere Partien mit unter anderem dem FC Porto an. SPOX zeigt Euch, wann und wo die Spiele stattfinden.

Außerdem hier zu finden: Wie es für die Teams weitergeht.

Champions-League-Qualifikation: Welche Spiele stehen heute an?

Eine Übersicht über alle Partien am heutigen Mittwoch, dem 07. August:

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 19 Uhr FK Krasnodar (Russland) FC Porto (Portugal) 19.45 Uhr Istanbul Basaksehir (Türkei) Olympiakos Piräus (Griechenland) 20 Uhr FC Basel (Schweiz) Linzer ASK (Österreich) 20 Uhr CFR Cluj (Rumänien) Celtic Glasgow (Schottland) 20.15 Uhr NK Maribor (Slowenien) Rosenborg Trondheim (Norwegen)

Champions-League-Qualifikation: Die Teams

Ein deutsches Team ist nicht dabei, da sich die ersten vier der Bundesligatabelle aus der vergangenen Saison direkt für die Gruppenphase qualifizieren. Auf diesen Luxus können sich die schweizer und österreichischen Teams nicht verlassen, hier müssen der FC Basel und der Linzer ASK noch untereinander einen Teilnehmer der begehrten und lukrativen Gruppenphase ausspielen.

Ebenso geht es dem letztjährigen CL-Halbfinalisten Ajax Amsterdam, der aufgrund des Platzes ihrer heimischen Liga im UEFA-Klub-Koeffezienten keinen Startplatz in der Gruppenphase garantiert hat, sondern sich qualifizieren muss. Bereits gestern holte der niederländische Meister in Griechenland gegen PAOK Saloniki ein 2:2-Unentschieden.

Weitere prominente Klubs, die noch im Rennen um die begehrten Plätze sind, sind Dinamo Zagreb, Celtic Glasgow und der FC Porto. Für die beiden Letztgenannten geht es heute bereits ans Eingemachte, speziell die Portugiesen dürften beim russischen Vertreter FK Krasnodar mächtig gefordert sein.

Die Ergebnisse der gestrigen Partien der Champions-League-Qualifikation im Überblick

Fünf Partien standen an, in jeder fiel mindestens ein Tor und bei keiner kann man von einer wirklichen Vorentscheidung sprechen.

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 06.08.2019 PAOK Saloniki Ajax Amsterdam 2:2 (2:1) 06.08.2019 Apoel Nikosia Qarabag Agdam 1:2 (0:0) 06.08.2019 Dinamo Zagreb Ferencvaros Budapest 1:1 (1:0) 06.08.2019 Club Brügge Dynamo Kiew 1:0 (1:0) 06.08.2019 Roter Stern Belgrad FC Kopenhagen 1:1 (1:0)

Champions-League-Qualifikation: So geht es für die Teams weiter

Ein Blick voraus auf die Rückspiele der Quali: Alle Rückspiele der aktuellen Runde werden am Dienstag, den 13. August, ausgetragen. Die Anstoßzeiten sind dabei nicht einheitlich, sondern variieren von 18.30 Uhr bis 21 Uhr. Genaueres erfahrt Ihr rechtzeitig von SPOX.

Die nächste und letzte Runde, die Play-Offs, wird zwischen dem 20. und 28. August ausgetragen. Auch hier ist der Modus wie bisher: Ergebnis aus Hin- und Rückspiel ergeben den Gewinner, der in die Gruppenphase einzieht.