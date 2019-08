Champions-League-Qualifikation: Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad heute live im TV und im Livestream

Die Playoffs um die Champions-League-Teilnahme ist am Laufen. Der Schweizer Meister Young Boys Bern wird heute zuhause gegen Roter Stern Belgrad antreten. Alle Möglichkeiten, das Spiel im TV und im Livestream anzusehen, zeigen wir Euch hier bei SPOX.

Bern gegen Belgrad im Livestream sehen? Das ist mit dem DAZN-Probemonat kostenlos möglich.

CL-Quali zwischen Bern und Belgrad: Wo und wann findet die Partie statt?

In den Playoffs zur Champions League erwarten die Young Boys Bern ihren Gegner Roter Stern Belgrad im heimischen Stade de Suisse Wankdorf. Um 21.00 Uhr wird in Bern angepfiffen.

Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich in dieser Saison die Exklusivrechte an zahlreichen Partien der Champions League gesichert, so auch an dieser. Die heutige Live-Übertragung auf DAZN beginnt um 21.00 Uhr, Ihr könnt die Begegnung am PC oder über die DAZN-App ansehen. Sichert Euch hier einen kostenlosen Probemonat für DAZN.

Auch auf Sky findet die Champions-League-Qualifikation statt - der Pay-TV Sender zeigt die heutige Partie zwischen Bern und Belgrad jedoch nur in der Konferenzschaltung. Diese könnt Ihr auch auf allen mobilen Endgeräten mit Sky Go verfolgen. Falls Ihr kein Sky-Abonnement besitzt, habt Ihr die Möglichkeit, Euch alle Hinspiele bei Sky Ticket zu sichern.

In der Schweiz könnt Ihr die CL-Quali mit einem Teleclub-Abo sehen, im SFR gibt es die heutige Partie gratis im TV und auf der Website im Livestream.

Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad: Der Weg in die Playoffs

Die Young Boys haben die Schweizer Super League haushoch für sich entschieden und sich damit direkt für die Playoffs qualifiziert. Belgrad hingegen hat bereits drei Qualifikationsrunden hinter sich gebracht, folgende Gegner hat der Rote Stern dabei aus dem Weg geräumt:

Spieltag Gegner Ergebnis 1. Qualifikationsrunde Suduva Marjampole (A) 0:0 1. Qualifikationsrunde Suduva Marjampole (H) 2:1 2. Qualifikationsrunde HJK Helsinki (H) 2:0 2. Qualifikationsrunde HJK Helsinki (A) 1:2 3. Qualifikationsrunde FC Kopenhagen (H) 1:1 3. Qualifikationsrunde FC Kopenhagen (A) 7:6 (i.E.)

Ergebnisse der Champions-League-Qualifikation

Drei Hinspiele der Champions League Qualifikation wurden gestern bereits ausgetragen. So haben die Teams abgeschnitten:



Heimteam Auswärtsteam Ergebnis APOEL Nikosia Ajax Amsterdam 0:0 Linzer ASK Club Brügge 0:1 CFR Cluj Slavia Prag 0:1

CL-Qualifikation: Alle Begegnungen der Playoffs

Nachdem die Playoffs gestern eröffnet wurden, stehen nur noch zwölf Begegnungen bevor. Alle Matchups im Überblick: