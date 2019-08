Champions League Qualifikation: APOEL Nikosia gegen Ajax Amsterdam heute live im TV und Livestream

Die Playoffs der Champions-League-Qualifikation starten heute. Unter anderem gastiert Ajax Amsterdam bei APOEL Nikosia - wo und wann Ihr dieses Duell im TV und Livestream empfangen könnt, verraten wir Euch hier.

Wo und wann spielen Nikosia und Ajax in der CL-Qualifikation?

Der niederländische Rekordmeister reist heute nach Zypern, um APOEL Nikosia in dessen heimischen GSP-Stadion entgegenzutreten. Ab 21.00 Uhr geht es dort rund, Schiedsrichter Antonio wird das Geschehen überwachen.

CL-Qualifikation: APOEL Nikosia - Ajax Amsterdam heute live im TV und Livestream

In dieser Saison wird DAZN zahlreiche Top-Spiele der Champions League exklusiv ausstrahlen, so auch das heutige Hinspiel zwischen APOEL und Ajax. Kurz bevor es angepfiffen wird, beginnt auch die Übertragung des Streamingdienstes. Uli Hebel wird dann das Spiel am Mikrofon übernehmen. Hier könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

Während das Rückspiel der beiden Teams nächste Woche auf Sky übertragen wird, zeigt der Pay-TV-Sender die heutige Quali-Partie lediglich in der Konferenzschaltung - mit Roland Evers als Kommentator. Auch ohne Fernsehgerät könnt Ihr die Begegnung auf Sky Go sehen.

Aufgepasst: In Österreich gilt das genaue Gegenteil. Dort strahlt Sky das heutige Hinspiel in einer Einzelübertragung aus, während DAZN das Rückspiel in der kommenden Woche übernimmt.

Nikosia gegen Ajax: Die bisherigen Gegner

Beide Mannschaften mussten nicht die gesamte Qualifikation mitmachen. So startete APOEL Nikosia in der zweiten Qualifikationsrunde, der holländische Meister Ajax kam einen Spieltag später hinzu.

Quali-Runde Gegner Nikosia Ergebnisse Gegner Amsterdam Ergebnisse 2 Sutjeska Niksic 1:0, 3:0 - - 3 Qarabag Agdam 1:2, 2:0 PAOK Saloniki 2:2, 3:2

Alle Paarungen der CL-Qualifikation

Diese Teams kämpfen um die Teilnahme in der Königsklasse: