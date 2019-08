Am heutigen Mittwoch finden die letzten drei Playoff-Spiele in der Champions-League-Qualifikation statt. SPOX verrät Euch, welche Begegnungen anstehen und wo Ihr sie heute live im TV sowie im Livestream verfolgen könnt.

Noch drei Teams fehlen zur Vervollständigung der Lostöpfe für die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase, die am 29. August stattfindet.

Champions League, Playoffs: Die heutigen Spiele

Alle drei Partien werden am heutigen Mittwoch (28. August) um 21 Uhr angepfiffen.

Diese Spiele stehen am heutigen Mittwoch an:

Datum Uhrzeit Heim Gast Hinspiel 28. August 21 Uhr Ajax Amsterdam APOEL Nikosia 0:0 28. August 21 Uhr Slavia Prag CFR Cluj 1:0 28. August 21 Uhr FC Brügge Linzer ASK 1:0

Champions-League-Playoffs heute live im TV und Livestream

Wie schon in der vergangenen Saison teilen sich der Streaminganbieter DAZN und der Bezahlsender Sky die Übertragungsrechte an der Champions League - so auch die Live-Berichterstattung der Playoffs.

Auf die Auswahl der heutigen Spiele haben sich die Sender durch eine Picking-Regel geeinigt. Während Sky Ajax Amsterdam gegen APOEL Nikosia live zeigt, hat DAZN die beiden anderen Partien im Programm. Zudem bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenz mit allen Begegnungen an.

Neben ausgewählten Partien der Champions League könnt ihr auf DAZN alle Spiele der Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division live sehen. Zudem hat der Streamingdienst zur neuen Saison alle Freitags-, Sonntags- (13.30 Uhr) und Montagsspiele der Bundesliga im Angebot.

Champions League, Playoffs: Diese Teams sind weiter

Folgende Teams haben die Playoffs überstanden und sind in die Gruppenphase eingezogen:

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Hinspiel Ergebnis Rückspiel 27. August 21 Uhr FC Krasnodar Olympiakos Piräus 0:4 1:2 27. August 21 Uhr Roter Stern Belgrad Young Boys Bern 2:2 1:1 27. August 21 Uhr Rosenborg Trondheim Dinamo Zagreb 0:2 1:1

Champions League: Die Lostöpfe im Überblick

Alle Meister der sechs besten Ligen sowie der Europa-League-Sieger und CL-Sieger der Vorsaison sind in Topf eins gesetzt, die restlichen Vereine werden nach ihrem UEFA-Koeffizienten zugeteilt.

Olympique Lyon, KRC Genk und Lokomotive Moskau haben sich ebenfalls qualifiziert, werden jedoch erst nach den Playoffs auf die Lostöpfe verteilt.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Juventus Turin Schachtar Donezk Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg

Champions League: Alle Termine in der Übersicht

