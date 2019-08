Champions League, Auslosung: Warum ist der BVB nur in Lostopf 2?

Am 29. August werden die Gruppen für die kommende Champions-League-Saison ausgelost. Dabei ist der Borussia Dortmund nur in Lostopf zwei und trifft sofort auf ein Topteam. Warum das so ist, erfahrt ihr hier.

Champions League, Auslosung: Warum ist der BVB nur in Topf zwei?

Die 32 Teams werden für die Gruppenphase in acht Vierergruppen eingeteilt. Dementsprechend werden auch bei der Auslosung, die am 29. August über die Bühne geht, vier Töpfe mit je acht Mannschaften gebildet.

Im ersten Topf befinden sich neben den Siegern der Champions League und Europa League, also dem FC Liverpool und dem FC Chelsea, die sechs Meister der europäischen Topligen. Somit bleibt für weitere Spitzenteams wie Real Madrid oder Borussia Dortmund nur ein Platz in Topf zwei.

Die Einordnung der Vereine in die Lostöpfe zwei bis vier ergibt sich anhand der Klub-Koeffizienten. Dieser Wert bemisst die Leistungen der Teams in den vergangenen fünf Spielzeiten.

Champions League: So sehen die Töpfe bei der Auslosung aus

Mit dem FC Bayern München, Bayer Leverkusen und RB Leipzig sind drei weitere deutsche Vertreter in der Königsklasse vertreten - verteilt auf alle vier Töpfe der Auslosung. Aufeinandertreffen deutscher Teams sind jedoch sowohl in der Gruppenphase als auch im Achtelfinale ausgeschlossen.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Juventus Turin Schachtar Donezk Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg

Weiterhin sind Olympique Lyon, KRC Genk und Lokomotive Moskau für die CL-Gruppenphase qualifizert. Abhängig von den Ergebnissen der Playoffs können die Teams erst dann einem Lostopf zugeordnet werden.

Champions League, Die Playoffs im Überblick

Die weiteren sechs Teilnehmer an der Gruppenphase werden in den Playoffs ermittelt, die am 20./21. und 27./28. August ausgetragen werden. DAZN teilt sich die Übertragungrechte mit Sky auf. Hier findet ihr eine Übersicht zur genauen Übertragung der Spiele.

Team 1 Team 2 APOEL Nikosia Ajax Amsterdam Young Boys Bern Roter Stern Belgrad Olympiakos Piräus FK Krasnodar Dinamo Zagreb Rosenborg Trondheim Linzer ASK FC Brügge CFR Cluj Slavia Prag

Champions League: Alle Termine in der Übersicht

Bereits zwei Wochen nach der Auslosung der Gruppen steht der 1. Spieltag der Gruppenphase auf dem Programm. Die Vorrunde wird am 11. Dezember abgeschlossen, am 16. Dezember werden dann die Achtelfinalpartien ausgelost.

Ereignis Datum 1. Gruppenspieltag 17./18. September 2019 Achtelfinale 18. Februar bis 18. März 2020 Viertelfinale 7./8. April und 14./15. April 2020 Halbfinale 28./29. April und 5./6. Mai 2020 Finale 30. Mai 2020

BVB: So startet Borussia Dortmund in die Bundesliga

Nach einem ungefährdeten 2:0 im DFB-Pokal beim KFC Uerdingen trifft der BVB am 1. Spieltag der neuen Bundesligasaison auf den FC Augsburg. Das erste Duell mit dem FC Bayern findet am Wochenende 9./10. November statt, der genaue Termin steht noch nicht fest.