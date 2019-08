BVB - Champions League live im TV und Livestream: Übertragung auf Sky und DAZN

Der BVB hat in der Champions-League-Vorrunde eine echte Hammergruppe erwischt. Wer sind die Gegner der Borussia? Und wo sind die Spiele zu sehen? SPOX gibt einen Überblick.

BVB: Auslosung in der Champions League

Die Borussia sieht sich in der Vorrunde der Champions League äußerst anspruchsvollen Aufgaben gegenüber. Mit dem FC Barcelona und Inter Mailand - einem der größten Namen aus Topf 3 - kämpft der BVB um den Achtelfinaleinzug. Auch Slavia Prag, Vorjahres-Viertelfinalist der Europa League, ist nicht zu unterschätzen.

Team Topf FC Barcelona Topf 1 Borussia Dortmund Topf 2 Inter Mailand Topf 3 Slavia Prag Topf 4

Champions League: Der BVB-Spielplan in der Übersicht

Zum Auftakt erwartet die BVB-Fans direkt ein richtiger Kracher. Am 17. Septemnber gastiert Lionel Messi (und Neymar?) mit dem FC Barcelona im Signal-Iduna-Park. Auch am letzten Spieltag darf die Borussia zuhause ran, dann gegen Slavia Prag.

Datum Runde Gegner Anstoß 17. September 1. Spieltag FC Barcelona (H) 21 Uhr 2. Oktober 2. Spieltag Slavia Prag (A) 18.55 Uhr 23. Oktober 3. Spieltag Inter Mailand (A) 21 Uhr 5. November 4. Spieltag Inter Mailand (H) 21 Uhr 27. November 5. Spieltag FC Barcelona (A) 21 Uhr 10. Dezember 6. Spieltag Slavia Prag (H) 21 Uhr

BVB: Champions-League-Übertragung im TV und Livestream

Vier Vorrundenspiele der Borussia sind bei Sky zu sehen, die beiden Heimspiele gegen Inter Mailand und Slavia Prag auf DAZN. Sky zeigt zudem eine Konferenz mit allen Spielen der Gruppenphase. Ab dem Halbfinale strahlen beide Anbieter alle Partien aus.

Termin Heim Auswärts Übertragung 17. September, 21 Uhr BVB FC Barcelona Sky 2. Oktober, 18.55 Uhr Slavia Prag BVB Sky 23. Oktober, 21 Uhr Inter Mailand BVB Sky 5. November, 21 Uhr BVB Inter Mailand DAZN 27. November, 21 Uhr FC Barcelona BVB Sky 10. Dezember, 21 Uhr BVB Slavia Prag DAZN

Champions League 2019/20: Alle Termine bis zum Endspiel

Die Gruppenphase endet am 11. Dezember, Ende Februar beginnt die K.o.-Phase. Das große Finale steigt am 30. Mai 2020 in Istanbul.

Gruppe, 1. Spieltag: 17./18. September

Gruppe, 2. Spieltag: 1./2. Oktober

Gruppe, 3. Spieltag: 22./23. Oktober

Gruppe, 4. Spieltag: 5./6. November

Gruppe, 5. Spieltag: 26./27. November

Gruppe, 6. Spieltag: 10./11. Dezember

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

Champions League: Der BVB live auf DAZN

