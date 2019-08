BVB - Champions-League-Auslosung: Gruppe, Gegner, Spielplan

Die Loskügelchen wurden geöffnet, Borussia Dortmund einer Gruppe zugeordnet. Welche Gegner in der ersten Runde der Champions League auf den BVB warten und wie der Spielplan für die kommenden Monate aussieht, erfahrt Ihr hier bei SPOX

Der BVB in der Champions League 2019/20: Gruppe und Auslosung

Ein hartes Los für Borussia Dortmund, neben dem FC Barcelona wartet in Gruppe F auch Inter Mailand auf die Dortmunder.

Der deutsche Vizemeister trifft in der Gruppenphase auf den FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag.

So sieht Gruppe F aus:

Team Topf FC Barcelona Topf 1 Borussia Dortmund Topf 2 Inter Mailand Topf 3 Slavia Prag Topf 4

Der BVB in der Champions-League-Saison 2018/19

Die vergangene Spielzeit startete für die Dortmunder in der Champions League ähnlich vielversprechend der Ligabetrieb. Nach einem wenig spektakulären Auswärtssieg beim Club Brügge schoss der BVB zuerst die AS Monaco (3:0) und anschließend den damaligen Europa-League-Champion Atletico Madrid (4:0) ab.

Jedoch ließ der erste Stimmungsdämpfer in der Champions League nicht allzu lange auf sich warten. Das Rückspiel in Madrid verlor die Borussia sang- und klanglos mit 0:2, auch gegen Brügge holte das Team zuhause ein wenig inspirierendes Unentschieden. Ein Punkt war für die Dortmunder jedoch genug, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren - der abschließende 2:0-Erfolg über die AS Monaco war dann lediglich kosmetischer Natur.

Zum Start des Achtelfinals reiste die Mannschaft von Lucien Favre nach London - im Wembley-Stadion wartete Tottenham Hotspur. Nach einer relativ ereignislosen ersten Halbzeit erwischten die Gastgeber den BVB nach der Pause eiskalt - Heung-Min Son schoss die Spurs nach 47 Minuten in Führung. Dortmund wirkte anschließend etwas mutlos, Jan Vertonghen und Fernando Llorente machten durch ihre Tore die Ausgangslage der Schwarz-Gelben für das Rückspiel wenig prickelnd.

Dort gab die Mannschaft im Signal Iduna Park alles, konnte sich vor heimischem Publikum jedoch nicht für ihren Offensivfußball belohnen. Stattdessen traf Harry Kane nach dem Seitenwechsel für die Engländer, womit der BVB sich frühzeitig aus der Königsklasse verabschieden durfte.

Champions League live im TV und Livestream

In der Saison 2019/20 teilen sich DAZN und Sky die Rechte an der Champions League.

Neben der Champions League zeigt DAZN auch alle Spiele der Europa League live sowie die Freitags- und frühen Sonntagsspiele in der Bundesliga.