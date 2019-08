Bayer 04 Leverkusen, Champions League - Livestreams & TV: Was zeigt Sky? Was zeigt DAZN?

Bereits am Donnerstag wurden die Gruppen der UEFA Champions League 2019/20 ausgelost. Nun wissen alle Fußball-Fans in Deutschland und Österreich auch, wo sie ihre Lieblingsmannschaft live im TV und Livestream sehen können. SPOX gibt Euch hier einen Überblick darüber, welche Spiele von Bayer 04 Leverkusen in Deutschland auf Sky und welche Partien der Werkself auf DAZN übertragen werden.

Bayer 04 Leverkusen: Champions League live auf Sky und DAZN sehen - Livestreams & TV

Leverkusen war zuletzt in der Saison 2016/17 in der Champions League vertreten. Damals überstand Bayer 04 die Gruppe mit Monaco, Tottenham und ZSKA Moskau ungeschlagen als Zweiter, im Achtelfinale scheiterte die Werkself dann an Atletico Madrid. Nun trifft Leverkusen bei der CL-Rückkehr in der Gruppe D erneut auf Atletico, die weiteren Gegner heißen Juventus Turin und Lokomotive Moskau. So sehen der Spielplan und die TV-Übertragung bzw. die Livestreams im Internet aus.

Leverkusens Gruppe D: Das sind die Gegner von Bayer 04:

Datum Gegner Übertragung 18. September - 21 Uhr Lokomotive Moskau (H) DAZN 1. Oktober - 21 Uhr Juventus Turin (A) Sky 22. Oktober - 18.55 Uhr Atletico Madrid (A) DAZN 6. November - 21 Uhr Atletico Madrid (H) DAZN 26. November - 18.55 Uhr Lokomotive Moskau (A) DAZN 11. Dezember - 21 Uhr Juventus Turin (H) DAZN

Leverkusen, Bayern und Dortmund live in der Champions League: TV, Livestreams

Seit der Saison 2018/19 überträgt neben Sky auch DAZN die UEFA Champions League. Die genaue Aufteilung der Rechte wird in einem anderen Artikel ausführlich erklärt.

Bei der Gruppenphase hat Sky mehrheitlich das Erstwahlrecht, DAZN dafür mehr Partien im Programm. Wiederum darf nur Sky Konferenzen zu parallel stattfinden Spielen anbieten.

Ab der K.o.-Phase gibt es eine sogenannte German Rule. Für Aufteilung der Achtelfinal- und Viertelfinalspiele ist entscheidend, wie viele Bundesliga-Klubs noch im Rennen sind.

Deutsche Teams DAZN Sky 1 Co-exklusiv Co-exklusiv 2 2. Pick* 1. Pick* 3 2. & 3. Pick* 1. Pick* 4 2., 3., & 4. Pick* 1. Pick*

*sollten zwei deutsche Teams aufeinander treffen, wird das Match co-exklusiv von Sky und DAZN gezeigt.

Ab dem Halbfinale zeigen beide Anbieter alle Partien.

Champions League 2019/20: Alle Termine

Am 30. Mai 2020 steigt das Champions-League-Finale im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Hier findet ihr alle Daten bis zum Finale:

Gruppe, 1. Spieltag: 17./18. September

Gruppe, 2. Spieltag: 1./2. Oktober

Gruppe, 3. Spieltag: 22./23. Oktober

Gruppe, 4. Spieltag: 5./6. November

Gruppe, 5. Spieltag: 26./27. November

Gruppe, 6. Spieltag: 10./11. Dezember

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückkspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

Bayer 04 Leverkusen, Champions League live auf DAZN und Sky: Livestreams und TV

Sky ist im TV und Livestream im Internet (via Sky Go) zu verfolgen.

Für DAZN ist zwar eine Internetverbindung nötig, das Programm des Streaming-Dienstes kann aber auch auf dem Fernseher angesehen werden. Die Verbindung kann etwa über Smart-TV oder Konsolen hergestellt werden.

Unabhängig davon kann man DAZN auf seinem Smartphone mit den entsprechenden Apps nutzen. Die Nutzung auf verschiedenen Endgeräten wird hier genau erklärt.

