Champions League: Wie kann ich das Finale Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool kostenlos sehen?

Im Endspiel der Champions League trifft am Samstag in Madrid Tottenham Hotspur auf den FC Liverpool. Das Finale der Königsklasse kannst Du um 21 Uhr kostenlos LIVE auf DAZN sehen - auch wenn Du noch nicht registriert bist. Und so einfach geht es.

Im ersten Schritt folgst Du einfach diesem Link auf DAZN und klickst auf "Registrieren". Anschließend gibst Du in den gekennzeichneten Feldern Deinen Vor- und Nachnamen sowie zwei Mal (um zu bestätigen) Deine E-Mail-Adresse ein. Außerdem muss ein Passwort erstellt werden, das aus mindestens sechs Zeichen besteht.

Nun wirst Du zu den Zahlungsdetails weitergeleitet. Nicht erschrecken: Im ersten Monat, der im Moment der Anmeldung beginnt, bezahlst Du keinen Cent. Sollte Dir das DAZN-Angebot nicht gefallen, kannst Du Dich also problemlos rechtzeitig wieder abmelden (DAZN ist monatlich kündbar), bevor Du irgendetwas bezahlt hast.

DAZN: Zahlungsmöglichkeiten - so einfach geht's

Es gibt die Auswahl zwischen Lastschrift, Kredit- oder Debitkarte sowie PayPal. Solltest Du einen Gutscheincode besitzen, ist auch dafür ein entsprechendes Eingabefeld zu sehen. Nach der Eingabe der Kontodaten, der Kreditkartennummer oder der PayPal-Kontodaten fehlt nur noch der Klick auf "Mitgliedschaft beginnen".

Damit bestätigst Du außerdem, dass Du die Nutzungsbedingungen, Datenschutzrichtlinien und den Cookie-Hinweis gelesen hast. Also lies Dir vorher bitte alles genau durch.

Champions-League-Finale auf DAZN sehen: Viel Spaß!

Das von Dir gewählte Zahlungsmittel wird am Ende des kostenfreien Probezeitraums mit der monatlichen Abonnementgebühr belastet, sofern Du Dein Abonnement nicht vor dem Ende des kostenfreien Probezeitraums kündigst. Wann Du Dich genau abmelden musst, um nichts zu bezahlen, und wie Du das machst, erfährst Du unter "Mein Konto".

Also los geht's - viel Spaß beim Finale der Champions League und dem weiteren Programm, das DAZN zu bieten hat. Mit dabei: Zahlreiche internationale Fußball-Ligen, NBA- und NHL-Spiele, Darts, Tennis, Motorsport, Boxen und vieles mehr. Es lohnt sich!

