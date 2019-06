Champions League, Finale: Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool - Die Prämien

Die Champions-League-Saison findet am heutigen Samstag ihren Höhepunkt. Im Finale stehen sich Tottenham Hotspur und der FC Liverpool gegenüber. Doch wieviel verdienen die Klubs eigentlich durch den Wettbewerb? SPOX gibt euch Auskunft über die Prämien.

Champions League 2019: Die Prämien und Preisgelder

In diesem Jahr verdienen die Klubs in der Champions League so viel wie nie zuvor. Durch eine Reform zur Saison 2018/19 sind die Ausschüttungen an die Vereine im Vergleich zu den Prämien der vergangenen drei Jahre um 62,7 Prozent gestiegen.

Die Bruttoeinnahmen aus Champions League, Europa League und dem UEFA Superpokal betragen ca. 3,25 Milliarden Euro. Teile davon fließen laut Angaben der UEFA in Organisationskosten (rund 9 Prozent), Solidaritätszahlungen (7 Prozent) und Rücklagen für den europäischen Fußball (5,5 Prozent).

Also bleiben den teilnehmenden Klubs 78,5 Prozent der Einnahmen, umgerechnet 2,55 Milliarden Euro.

Prämien und Preisgelder im Überblick:

Leistung Prämie/Preisgeld Teilnahme an der Gruppenphase 15,25 Mio. Euro Unentschieden in der Gruppenphase 0,9 Mio. Euro Sieg in der Gruppenphase 2,7 Mio. Euro Einzug ins Achtelfinale 9,5 Mio. Euro Einzug ins Viertelfinale 10,5 Mio. Euro Einzug ins Halbfinale 12 Mio. Euro Niederlage im Finale 15 Mio. Euro Sieg im Finale 19 Mio. Euro

Tottenham Hotspur und FC Liverpool: Soviel haben die Klubs verdient

Die diesjährige Topverdiener der Königsklasse heißen Tottenham Hotspur und der FC Liverpool. Die beiden englischen Klubs stehen sich am heutigen Samstag um 21 Uhr im Finale der Champions League gegenüber. Der Sieger erhält vier Millionen Euro mehr als der Verlierer.

Das Preisgeld von Tottenham:

Tottenham setzte sich in der Gruppenphase mit acht Punkten als Zweiter hinter dem FC Barcelona durch.

Leistung von Tottenham Anzahl Preisgeld/Prämie Teilnahme an der Grupenphase Ja 15,25 Mio. Euro Siege in der Gruppenphase 2 5,4 Mio. Euro Remis in der Gruppenphase 2 1,8 Mio. Euro Einzug Achtelfinale Ja 9,5 Mio. Euro Einzug Viertelfinale Ja 10,5 Mio. Euro Einzug Halbfinale Ja 12 Mio. Euro Einzug Finale Ja 15 Mio. Euro Sieg im Finale ? (4 Mio. Euro) Gesamt - 69,45 Mio. Euro

Falls Tottenham das Finale gewinnen sollte, haben die Spurs in dieser Champions-League-Saison 73,45 Mio. Euro verdient.

Das Preisgeld von Liverpool:

Die Reds verpassten ebenfalls den Gruppensieg. Mit drei Siegen sowie Niederlagen landete das Team von Jürgen Klopp knapp hinter Paris Saint-Germain.

Leistung von Tottenham Anzahl Preisgeld/Prämie Teilnahme an der Grupenphase Ja 15,25 Mio. Euro Siege in der Gruppenphase 3 8,1 Mio. Euro Remis in der Gruppenphase - - Einzug Achtelfinale Ja 9,5 Mio. Euro Einzug Viertelfinale Ja 10,5 Mio. Euro Einzug Halbfinale Ja 12 Mio. Euro Einzug Finale Ja 15 Mio. Euro Sieg im Finale ? (4 Mio. Euro) Gesamt - 70,35 Mio. Euro

Sollte Liverpool das Finale gewinnen, hätten die Reds in dieser Königsklassen-Saison 74,35 Millionen Euro verdient.

Tottenham gegen Liverpool: Das Head-to-Head vor dem CL-Finale © getty 1/26 Tottenham Hotspur und der FC Liverpool kämpfen um Europas Krone. Wer ist im Vorteil? SPOX macht vor dem Champions-League-Finale in Madrid (20.30 Uhr LIVE auf DAZN) den großen Head-to-Head-Vergleich. © getty 2/26 HUGO LLORIS: Einer der Anführer im Team von Pochettino. Zudem sehr erfahren auf dem höchsten Level. Zählt zu den Torhütern mit den besten Reflexen auf dieser Welt. © getty 3/26 ALISSON BECKER: Hat die größte Liverpooler Baustelle geschlossen. Starke Reaktionen, starkes Torwartspiel. Schwierig, sich zwischen dem Brasilianer und Lloris zu entscheiden. 1:1 Remis. © getty 4/26 KIERAN TRIPPIER: Kommt über die Physis. Schlägt gute Flanken. Ließ sich im Halbfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam aber mehrfach von Hakim Ziyech düpieren. Wie es dann wohl gegen Sadio Mane aussieht? © getty 5/26 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Mit 20 Jahren schneller, technisch beschlagener und raffinierter als andere auf seiner Position - nicht erst seit seiner genialen Ecke im Halbfinale gegen den FC Barcelona. 1:2 Liverpool. © getty 6/26 TOBY ALDERWEIRELD: Ein muskelbepackter Kämpfer, der in der Luft kaum zu bezwingen ist. Versprüht auch stets Gefahr im gegnerischen Strafraum. Darf sich allerdings nicht als schnellster Innenverteidiger bezeichnen. © getty 7/26 JOEL MATIP: Hat Dejan Lovren im Abwehrzentrum der Reds verdrängt. Ist genau das Gegenteil von Alderweireld. Seine unaufgeregte, präzise Spieleröffnung erwies sich gegen Barca als Schlüssel zum Erfolg. 2:3 Remis. © getty 8/26 JAN VERTONGHEN: Besser in der Spieleröffnung als Alderweireld. Ähnlich kampfstark. Bleibt abzuwarten, ob der Belgier nach seiner Gehirnerschütterung Anfang Mai wirklich bei hundert Prozent ist oder Davinson Sanchez den Vorzug vor ihm bekommt. © getty 9/26 VIRGIL VAN DIJK: Der unangefochtene Leader der Reds-Defensive. Aktuell vielleicht sogar der beste Innenverteidiger der Welt. Unheimlich kopfballstark. Punkt Liverpool. 2:4 Liverpool. © getty 10/26 DANNY ROSE: Spielt eine konstant starke Saison, macht viel Betrieb nach vorne und zeigt sich hinten weniger anfällig als in den vergangenen Jahren. Zurecht auch im englischen Nationalelf eine feste Größe. © getty 11/26 ANDREW ROBERTSON: Hat sich vom Ticketverkäufer in Schottland zum Leistungsträger unter Klopp gemausert. Aktuell gibt es zumindest auf der Insel keinen Besseren auf seiner Position. 2:5 Liverpool. © getty 12/26 HARRY WINKS: Einer der vielen jungen Wilden, die Pochettino zu Leadern geformt hat. War wochenlang verletzt, meldete sich aber rechtzeitig zum Finale fit. Ist schwer vom Ball zu trennen. Hat leichte körperliche Defizite. © getty 13/26 FABINHO: Robuster als Winks, aber weniger ballsicher. Rechtfertigt dennoch die 45 Millionen Euro, die Liverpool im vergangenen Sommer für ihn ausgab. 3:6 Remis. © getty 14/26 MOUSA SISSOKO: Einer der besten Spurs im Halbfinale gegen Ajax. Interpretiert seine Rolle als Box-to-Box-Spieler für gewöhnlich überaus mutig, geht oft ins Dribbling. © getty 15/26 JORDAN HENDERSON: Eines Reds-Kapitäns würdig. Kämpft und läuft beispielhaft. Hat auch spielerisch in dieser Saison noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. 3:7 Liverpool. © getty 16/26 DELE ALLI: Agiert mit der ganz feinen Klinge und versteht es wie kaum ein Zweiter, den letzten Pass zu spielen. Neigt aber dazu, seine Defensivaufgaben zu vernachlässigen. © getty 17/26 GEORGINIO WIJNALDUM: Glänzte gegen Barca noch als Joker. Dürfte nun den Vorzug vor James Milner erhalten. Einer der unterschätztesten Spieler auf seiner Position. Lässt die schwierigen Dinge einfach aussehen. 4:8 Remis. © getty 18/26 CHRISTIAN ERIKSEN: Der beste Techniker im Team der Spurs. Jeder Angriff läuft über ihn. Vor seinen Pässen und Schüssen müssen sich die Reds in Acht nehmen. © getty 19/26 MOHAMED SALAH: War gesundheitsbedingt nur als "Mutmacher" von außen an der Aufholjagd gegen Barca beteiligt. Jetzt wieder voll da: kann Spiele im Alleingang entscheiden. 5:9 Remis. © getty 20/26 HEUNG-MIN SON: Hat sich unter Pochettino zu einem Weltklassekicker entwickelt. Schoss Tottenham fast im Alleingang zum Viertelfinaltriumph über Manchester City. Hat 20 Saisontore auf seinem Konto. © getty 21/26 SADIO MANE: Fliegt in der öffentlichen Wahrnehmung oft unter dem Radar, ist aber immens wichtig für den Klopp'schen Fußball. Steht in dieser Spielzeit bereits bei 26 Toren. In dieser Saison der überragende Offensivspieler der Reds. 5:10 Liverpool. © getty 22/26 HARRY KANE: Meldete sich rechtzeitig für das Finale fit und absolvierte das Abschlusstraining problemlos. Ob der treffsichere Goalgetter nach vielen Wochen ohne Spielpraxis wirklich ein Upgrade zu Halbfinal-Held Lucas Moura darstellt, wird sich zeigen. © getty 23/26 ROBERTO FIRMINO: Fällt leistungsmäßig im Vergleich zu Mane und Salah ein wenig ab (16 Saisontore), hat aber keineswegs an Spielintelligenz verloren. Braucht trotzdem einen guten Tag, um an Kane heranzukommen. 6:10 Tottenham. © getty 24/26 ERSATZBANK TOTTENHAM: Ob Kane nun startet oder Moura - eine Offensivwaffe hat Pochettino auf jeden Fall auf der Bank. Mit Fernando Llorente stünde ein weiterer Brecher zur Verfügung, auch defensive Optionen gibt es (beispielsweise Eric Dier). © getty 25/26 ERSATZBANK LIVERPOOL: Bietet mehr Alternativen als noch vor einem Jahr. Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri und Divock Origi, der Doppeltorschütze gegen Barca, sind schlagkräftige Alternativen für Klopp. Allerdings fehlt Naby Keita. 7:11 Remis. © getty 26/26 FAZIT: Liverpool geht als klarer Favorit ins Finale - aber kann die Mannschaft mit der Erwartungshaltung auch umgehen? Spurs-Trainer Pochettino hofft darauf, dass Liverpool mehr Druck verspürt und seine Mannschaft befreit aufspielt.

Champions-League-Finale heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte an der diesjährigen Champions-League-Saison. Das Endspiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool haben beide Anbieter im Programm.

DAZN berichtet ab 20,30 Uhr live aus dem Estadio Wanda Metropolitano in Madrid. Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Per Mertesacker begleiten das Finale.

Ein Abonnement bei DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Für Neu-Kunden gibt es zudem die Möglichkeit, das Finale durch den kostenlosen Probemonat zu verfolgen.

Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool im LIVE-TICKER

Wenn ihr das Champions-League-Finale nicht an den Bildschirmen verfolgen könnt, habt ihr die Möglichkeit die Partie im ausführlichen LIVE-TICKER von SPOX zu verfolgen. Hier verpasst ihr keine entscheidenen Spielszenen.