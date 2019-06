Champions-League-Finale 2019: Tottenham - Liverpool im Re-Live sehen

Der FC Liverpool darf sich erstmals nach 14 Jahren wieder Champions-League-Sieger nennen. Im Endspiel von Madrid schlug das Team von Jürgen Klopp die Tottenham Hotspur mit 2:0. Solltet ihr das Live-Spiel verpasst oder nur teilweise gesehen haben, könnt ihr euch die Begegnung noch einmal in Gänze zu Gemüte führen. SPOX verrät euch, wie und wo ihr das Finale in voller Länge via Re-Live abrufen könnt.

Tottenham Hotspur - FC Liverpool: Daten und Statistiken zum Spiel

Die Mannschaft von Jürgen Klopp erwischte das, was man Traumstart nennen kann. Nach gerade einmal 23 Sekunden und einem Handspiel von Sissoko zeigte der slowenische Unparteiische Damir Skomina auf den Elfmeterpunkt. Mo Salah verwandelte sicher (2.).

Trotz eines Chancen-Plus sowie besserer Ballbesitz- und Zweikampf-Werte gelang es dem Team von Mauricio Pochettino letztlich nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Für den Schlusspunkt und die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Divock Origi. Der Belgier markierte in der 87. Minute das 2:0.

Spieldaten und Statistiken zum Champions-League-Finale 2019:

Tottenham Hotspur Torschüsse 16 Passquote 80% Ballbesitz 65% Zweikampfquote 53%

FC Liverpool Torschüsse 14 Passquote 64% Ballbesitz 35% Zweikampfquote 47%

Champions-League-Finale 2019 im Re-Live

Sollte euch die gestrige Live-Begegnung zwischen Tottenham und Liverpool entgangen sein, habt ihr natürlich auch heute noch die Möglichkeit, euch das Spiel in voller Länge anzugucken.

DAZN stellt euch via Re-Live-Funktion die komplette Partie im Stream zur Verfügung, sodass ihr alle Chancen, Tore und strittige Szenen beliebig oft im Stream abrufen könnt.

Neben dem 90-minütigen Spielgeschehen, das auf DAZN abrufbar ist, ist im vierstündigen Re-Live ebenso die anschließende Siegerehrung mit Tottenham und Liverpool, sowie die Henkelpott-Übergabe zu sehen.

Champions League, Finale 2019: Alle Highlights zum Spiel

All diejenigen, die auf eine kurze und knackige Nachberichterstattung vom Finale stehen, werden genauso wenig enttäuscht.

DAZN bietet neben dem ausführlichen, fast sechsminütigen Highlight-Clip auch eine kurze Zusammenfassung der Final-Highlights in Form eines knapp dreiminütigen Highlight-Clips.

Champions League 2019: Stimmen zum Endspiel

Wer dachte, dass das bezüglich des Champions-League-Finals schon alles ist, irrt sich. Unmittelbar nach Abpfiff des Finals gingen die DAZN-Reporter auf Stimmenfang, um ersten Einschätzungen und Meinungen der beiden Finalisten einzuholen.

Daher stehen, neben dem Re-Live und den Highlights auch alle Stimmen zum Spiel auf DAZN zum Abruf bereit. Die Interviews mit LFC-Akteur Oxlade-Chamberlaine, Spurs-Star Christian Eriksen sowie Reds-Coach Jürgen Klopp, findet ihr hier.

UEFA Champions League: Champions-League-Titel des FC Liverpool

Alle Champions-League-Titel des FC Liverpool im Überblick: