Champions League 2019: Top-Torjäger der Saison 2018/19

Mit dem heutigen Endspiel Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool endet die Champions-League-Saison 2018/19. Die Offensiv-Bemühungen der Champions-League-Teilnehmer können sich in dieser Saison sehen lassen. In 124 Spielen kam es zu insgesamt 364 Tor-Erfolgen, wobei Manchester City mit 30 Treffern den Top-Wert in Sachen Torausbeute erreicht. Aber wer ist eigentlich der Top-Torschütze vor dem anstehenden Endspiel in Madrid? SPOX liefert die Antwort auf diese Frage und blickt auf die torgefährlichsten Champions-League-Teams.

Im Vergleich zu vergangenen Spielzeiten, in denen meist Cristiano Ronaldo die Liste anführte, steht in dieser Saison ein anderer Name an der Spitze der Champions-League-Torschützen.

Champions League, Top-Torjäger: Torschützen-Liste 2018/19

Seit der Saison 2015/16 steht der Portugiese Cristiano Ronaldo ununterbrochen auf Platz eins der Champions-League-Torschützenliste. Der 34-Jährige kommt in 162 Champions-League-Einsätzen auf sagenhafte 126 Tore und führt die Bestenliste damit vor Lionel Messi an. Der Argentinier erzielte in 135 Spielen bislang 112 Treffer.

Nachdem sich Messi und Ronaldo in der Spielzeit 2014/15 den Titel des Top-Torjägers teilten (beide 10 Tore), winkt Lionel Messi in diesem Jahr, erstmals seit 2015, wieder der alleinige Titel.

Von den beiden Finalisten finden sich lediglich zwei Spieler unter den Top-10: Lucas Moura und Harry Kane von Tottenham Hotspur belegen mit je fünf Toren die Plätze neun und zehn. Beim FC Liverpool ist das Sturm-Trio Salah-Firmino-Mane mit je drei Treffern am erfolgreichsten.

Die Top-Torjäger vor dem Champions-League-Finale 2019 im Überblick (ab der Gruppenphase):

Pl. Spieler Tore Einsätze 1 Lionel Messi 12 10 2 Robert Lewandowski 8 8 3 Cristiano Ronaldo 6 9 4 Kun Agüero 6 7 5 Dušan Tadić 6 12 6 Moussa Marega 6 9 7 Raheem Sterling 5 10 8 Neymar 5 6 9 Lucas Moura 5 11 10 Harry Kane 5 8

Champions-League-Saison 2018/19: Wer hat die meisten Torschüsse?

Die meisten Versuche auf das gegnerische Tor sind in dieser Saison keinem der beiden Finalisten zuzurechnen. Statistisch gesehen kommt der FC Barcelona bislang auf die meisten Abschlüsse aufs Tor (77 Versuche) sowie die meisten Gesamtversuche (199).

Hinter den Katalanen steht mit Ajax Amsterdam ein weiteres Team, das im Champions-League-Halbfinale ausgeschieden ist. Die junge Ajax-Mannschaft hat genauso wie Manchester City in der aktuellen Champions-League-Saison 70 Versuche auf das Tor des Gegners unternommen.

Die ewige Torjägerliste der Champions League inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Mit seinem Doppelpack bei Barcelonas 3:0 gegen Liverpool im Champions-League-Halbfinalhinspiel hat Lionel Messi seinen Rückstand auf Cristiano Ronaldo verkürzt. Hier gibt's die Top 20 der Ewigen Torschützenliste (Stand 01.05.2019). © getty 2/21 18. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 3/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/21 18. Platz: Edinson Cavani. 34 Tore in 59 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 37 Tore in 68 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Thomas Müller. 42 Tore in 105 Spielen für Bayern München. © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 Platz 6: Robert Lewandowski. 53 Tore in 80 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 17/21 5. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 60 Tore in 112 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 72 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 112 Tore in 134 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 126 Tore in 162 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Top-Teams nach meisten Abschlüssen und Tor-Versuchen in der Champions-League-Saison 2018/19:

Mannschaft Schüsse insgesamt Schüsse aufs Tor Man. City 181 70 Barcelona 199 77 Liverpool 172 54 Ajax 185 70 Paris 117 57 Porto 134 54 Tottenham 183 65

Champions League 2018/19: Team-Ranking nach erzielten Toren

Auch das Ranking der Champions-League-Teams mit den meisten Saison-Toren führt weder Tottenham noch der FC Liverpool an. Manchester City und der FC Barcelona bejubelten im laufenden Wettbewerb in der Summe 56 Tore.

Team-Ranking nach erzielten Champions-League-Toren:

Mannschaft Tore gesamt Man. City 30 Barcelona 26 Liverpool 22 Ajax 22 Paris 20 Porto 20 Tottenham 20

UEFA Champions League: Torjäger-Liste der beiden letzten Saisons

Top-Torschützen der Champions-League-Saison 2017/18:

Pl. Spieler Einsätze Tore 1 Cristiano Ronaldo 13 15 2 Roberto Firmino 13 10 3 Mohamed Salah 13 10 4 Sadio Mané 11 10 5 Edin Dzeko 12 8 6 Wissam Ben Yedder 9 8 7 Harry Kane 7 7 8 Edinson Cavani 8 7 9 Neymar 7 6 10 Lionel Messi 10 6

Top-Torjäger der Champions-League-Saison 2016/17:

Pl. Spieler Einsätze Tore 1 Cristiano Ronaldo 13 12 2 Lionel Messi 9 11 3 Edinson Cavani 8 8 4 Robert Lewandowski 9 8 5 Pierre-Emerick Aubameyang 9 7 6 Antoine Griezmann 12 6 7 Kylian Mbappé 9 6 8 Dries Mertens 8 5 9 Sergio Agüero 7 5 10 Karim Benzema 13 5

© getty

Champions League - Ewige Torschützenliste vor dem Finale

Aktuelle Liste der besten Champions-League-Torschützen aller Zeiten: