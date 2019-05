Manchester City: Ausschluss aus der Champions League? UEFA-Finanzkontrollbehörde gibt Empfehlung

Die Finanzkontrollbehörde der UEFA hat im Fall Manchester City eine offizielle Empfehlung an die rechtsprechende Kammer gegeben. Wie diese ausfiel, teilte die UEFA am Donnerstag zunächst nicht mit.

Die New York Times hatte zuvor berichtet, dass die Empfehlung ein Ausschluss des englischen Meisters aus dem internationalen Wettbewerb für mindestens eine Saison sei. Manchester City soll gegen Regeln des Financial Fair Play verstoßen haben.

Am Dienstag reagierte City mit scharfer Kritik, hinter dem Bericht der Times würde die Absicht stecken, "den Ruf des Klubs und seine kommerziellen Interessen zu schädigen".

Sollte die rechtsprechende Kammer der UEFA-Finanzkontrollkammer für Klubs (FKKK) der Empfehlung folgen, wäre dies eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Erstmals hätte die UEFA einen Topklub wegen unlauteren Finanzgebarens aus der Königsklasse ausgeschlossen.

2014 war Manchester City wegen ähnlicher Vorwürfe genau wie Paris St. Germain zu einer Geldstrafe in Höhe von 20 Millionen Euro bestraft worden. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel soll sich der heutige FIFA-Präsident Gianni Infantino damals in seiner Funktion als UEFA-Generalsekretär für eine mildere Strafe der beiden aus der Golfregion alimentierten Spitzenvereine eingesetzt haben.

Die besten Zweitplatzierten in der Premier-League-Geschichte © getty 1/28 Der FC Liverpool hat das Rennen um die englische Meisterschaft gegen Manchester City verloren. Schwacher Trost: Die Reds stellen trotzdem eine Bestmarke auf. Noch nie zwar ein Zweitplatzierter besser. SPOX zeigt die besten Zweiten. © getty 2/28 Platz 27: Newcastle United in der Saison 1996/97: 68 Punkte (7 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 3/28 Platz 26: FC Arsenal in der Saison 2000/2001: 70 Punkte (10 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 4/28 Platz 25: FC Chelsea in der Saison 2010/11: 71 Punkte (9 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 5/28 Platz 24: FC Arsenal in der Saison 2015/16: 71 Punkte (10 Punkte Rückstand auf Leicester City) © getty 6/28 Platz 23: FC Arsenal in der Saison 1999/2000: 73 Punkte (18 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 7/28 Platz 22: Aston Villa in der Saison 1992/93: 74 Punkte (10 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 8/28 Platz 21: Manchester United in der Saison 1997/98: 77 Punkte (1 Punkt Rückstand auf den FC Arsenal) © getty 9/28 Platz 20: Newcastle United in der Saison 1995/96: 78 Punkte (4 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 10/28 Platz 19: FC Arsenal in der Saison 1998/99: 78 Punkte (1 Punkt Rückstand auf Manchester United) © getty 11/28 Platz 18: FC Arsenal in der Saison 2002/03: 78 Punkte (5 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 12/28 Platz 17: Manchester City in der Saison 2012/13: 78 Punkte (11 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 13/28 Platz 16: FC Chelsea in der Saison 2003/04: 79 Punkte (11 Punkte Rückstand auf den FC Arsenal) © getty 14/28 Platz 15: Manchester City in der Saison 2014/15: 79 Punkte (8 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea) © getty 15/28 Platz 14: FC Liverpool in der Saison 2001/02: 80 Punkte (7 Punkte Rückstand auf den FC Arsenal) © getty 16/28 Platz 13: Manchester United in der Saison 2017/18: 81 Punkte (19 Punkte Rückstand auf Manchester City) © getty 17/28 Platz 12: FC Arsenal in der Saison 2004/05: 83 Punkte (12 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea) © getty 18/28 Platz 11: Manchester United in der Saison 2005/06: 83 Punkte (8 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea) © getty 19/28 Platz 10: FC Chelsea in der Saison 2006/07: 83 Punkte (6 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 20/28 Platz 9: Blackburn Rovers in der Saison 1993/94: 84 Punkte (8 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 21/28 Platz 8: FC Liverpool in der Saison 2013/2014: 84 Punkte (2 Punkte Rückstand auf Manchester City) © getty 22/28 Platz 7: FC Chelsea in der Saison 2007/08: 85 Punkte (2 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 23/28 Platz 6: Manchester United in der Saison 2009/10: 85 Punkte (1 Punkt Rückstand auf den FC Chelsea) © getty 24/28 Platz 5: FC Liverpool in der Saison 2008/09: 86 Punkte (4 Punkte Rückstand auf Manchester United) © getty 25/28 Platz 4: Tottenham Hotspur in der Saison 2016/17: 86 Punkte (7 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea) © getty 26/28 Platz 3: Manchester United in der Saison 1994/95: 88 Punkte (1 Punkt Rückstand auf die Blackburn Rovers) © getty 27/28 Platz 2: Manchester United in der Saison 2011/12: 89 Punkte (0 Punkte und 8 Tore Rückstand auf Manchester City) © getty 28/28 Platz 1: FC Liverpool in der Saison 2018/19: 97 Punkte (1 Punkt Rückstand auf Manchester City)

Premier League schaltet sich in Fall Manchester City ein

Im aktuellen Fall hat neben der UEFA nun auch die Premier League Ermittlungen gegen die Skyblues aufgenommen. "Die Premier League hat sich zuvor mit Manchester City in Verbindung gesetzt, um Informationen zu den jüngsten Vorwürfen anzufordern, und steht im ständigen Dialog mit dem Verein", bestätigte ein Sprecher der Liga gegenüber der Bild.

Auch in der Premier League gebe es "detaillierte Finanzbestimmungen und strenge Regeln in den Bereichen Rekrutierung von Academy-Spielern und Inhaberschaft von Dritten". Daher untersuchten Liga-Offizielle den aktuellen Fall "und werden Manchester City Gelegenheit geben, den Kontext und die Details zu erläutern".

Welche Konsequenzen dem Scheich-Klub, der auch aufgrund von Verstößen gegen Regeln zum Schutz von minderjährigen Jugendspielern ins Fadenkreuz gelangt ist, vonseiten der heimischen Liga blühen, ist noch nicht absehbar.

Allerdings ist in den Premier-League-Regularien festgehalten, dass Verstöße gegen das Financial Fairplay auch zur Aberkennung von Titeln führen könne. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich die Liga-Offiziellen bei der Handhabung des Falles am Strafmaß der UEFA orientieren wird.