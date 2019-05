Tottenham Hotspur: Der Weg der Spurs ins Champions-League-Finale 2019

Der zweimalige englische Meister Tottenham Hotspur steht in dessen 137-jährigen Vereinsgeschichte zum ersten Mal im Champions-League-Finale. Dabei war der Weg ins Endspiel über Manchester City und Ajax Amsterdam, alles andere als einfach. SPOX blickt auf Tottenhams Champions-League-Saison 2018/19.

Tottenham Hotspur: Champions-League-Gruppenphase 2018

In der CL-Vorrunde erwischte das Team von Mauricio Pochettino eine schwere Gruppe. Neben dem diesjährigen Halbfinalisten aus Barcelona, trafen die Spurs auf Inter Mailand und PSV Eindhoven.

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten und zwei Niederlagen zum Auftakt kämpfte sich die Spurs-Mannschaft in die Champions-League-Saison. Den ersten Sieg durften Kane & Co. vor heimischem Publikum gegen PSV Eindhoven bejubeln.

Mit einem weiteren Erfolg gegen Inter und einen Remis am letzten Spieltag gegen Barca schafften es die Spurs in letzter Minute in die K.o,-Phase. Am Ende war das bessere Torverhältnis gegenüber den Nerazzurri ausschlaggebend.

Tabellenstand nach sechs absolvierten Spieltagen der Champions-League-Gruppenphase 2018:

Pl. Team Sp S U N Diff. Pkt. 1 FC Barcelona 6 4 2 0 +9 14 2 Tottenham Hotspur 6 2 2 2 -1 8 3 Inter Mailand 6 2 2 2 -1 8 4 PSV Eindhoven 6 0 2 4 -7 2

Tottenham Hotspur, Champions League: Der Weg ins Finale

Nachdem die Spurs das vorzeitige Aus in der Gruppenphase vermieden hatten, zeichneten sich die Engländer in der K.o.-Phase in erster Linie durch ihre Offensiv-Stärke aus. Insgesamt markierten die Spurs in der Summe elf Treffer in sechs Partien in der K.o.-Phase der Königsklasse.

Den Spurs-Anhängern dürfte allem voran das torreiche Viertelfinal-Rückspiel gegen die Citizens, in dem ganze vier Tore nach nur elf Minuten fielen, nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Aber auch das Halbfinal-Rückspiel in Amsterdam hatte es in sich. Dort münzte Tottenham einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg um und zog ins Champions-League-Endspiel ein.

Der Weg von Tottenham Hotspur ins Champions-League-Finale 2019:

Datum Turnier-Phase Heim Ergebnis Gast 03.10.18 Gruppenphase Tottenham Hotspur 2-4 FC Barcelona 24.10.18 Gruppenphase PSV Eindhoven 2-2 Tottenham Hotspur 06.11.18 Gruppenphase Tottenham Hotspur 2-1 PSV Eindhoven 28.11.18 Gruppenphase Tottenham Hotspur 1-0 Inter Mailand 11.12.18 Gruppenphase FC Barcelona 1-1 Tottenham Hotspur 13.02.19 Achtelfinale Tottenham Hotspur 3-0 Borussia Dortmund 05.03.19 Achtelfinale Borussia Dortmund 0-1 Tottenham Hotspur 09.04.19 Viertefinale Tottenham Hotspur 1-0 Manchester City 17.04.19 Viertefinale Manchester City 4-3 Tottenham Hotspur 30.04.19 Halbfinale Tottenham Hotspur 0-1 Ajax Amsterdam 08.05.19 Halbfinale Ajax Amsterdam 2-3 Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur: Titel und Erfolge der Spurs

Der Verein aus Nord-London spielte in diesem Jahr seine 27. Premier-League-Spielzeit der Vereinsgeschichte, wobei der letzte Liga-Titel schon sehr lange zurückliegt. Den letzten englischen Meister-Titel holte Tottenham Hotspur zur Saison 1960/61.

Auch ein Pokalsiegs des Hauptstadt-Vereins liegt weit zurück. Der letzte F.A.-Cup-Sieg datiert aus der Saison 1990/91.

Liga-Gewinne, Nationale Pokal-Siege und internationale Erfolge von Tottenham Hotspur im Überblick:

Titel Anzahl Titel-Gewinne Saison Englischer Meister 2 60/61, 50/51 Englischer Pokalsieger 8 90/91, 81/82, 80/81, 66/67, 61/62, 60/61 1920/21, 1900/01 Englischer Ligapokalsieger 4 07/08, 98/99, 72/73, 70/71 Englischer Superpokalsieger 2 83/84, 71/72 UEFA-Cup-Sieger 1 62/63 Europapokal der Pokalsieger 7 91/92, 81/82, 67/68, 62/63, 61/62 51/52, 1921/22

Champions-League-Finale 2019 in Madrid: Anpfiff, Spielort, Unparteiischer

Das Final-Duell zwischen Tottenham und Liverpool findet am 1. Juni 2019 in Madrid statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Austragungsort ist in diesem Jahr das Wanda Metropolitano, die eigentliche Heimspielstätte von Atletico Madrid.

Geleitet wird die Partie vom slowenischen Unparteiischen Damir Skomina, dem mit Felix Zwayer und Mark Borsch unter anderem zwei deutsche Schiedsrichter als Video-Assistenten zur Seite stehen werden.