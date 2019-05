Tottenham Hotspur in der Champions League: Titel und größte Erfolge

Die Tottenham Hotspur stehen im Champions-League-Finale 2019 und spielen dort gegen den FC Liverpool. Hier bei SPOX könnt ihr nachlesen, welche Titel und Erfolge der Verein in der Königsklasse bereits erringen konnte.

Champions League: Die größten Erfolge der Tottenham Hotspur

Das Erreichen des Endspiels der Champions League ist für Tottenham einer der größten Erfolge der Vereinshistorie. Denn international sind die Glanzzeiten des Vereins lange her, der letzte Titel konnte 1984 errungen werden. Damals gewann man zum zweiten Mal den UEFA-Pokal, aus dem die heutige Europa League hervorgegangen ist.

Außerdem konnte man 1963 den Europapokal der Pokalsieger für sich entscheiden, der damals als zweithöchster internationaler Wettbewerb galt. Einen Erfolg wie den Champions League-Titel konnten die Spurs allerdings seit der Vereinsgründung 1882 noch nie erringen.

Premier League: Nationale Titel von Tottenham Hotspur

Während ein Titel in der Königsklasse ein noch nie dagewesenes Ereignis darstellen würde, hat Tottenham national bereits einige Titel sammeln können. Die letzte englische Meisterschaft ist dabei aber bereits knapp 60 Jahre her. Der jüngste nationale Erfolg ist auf das Jahr 2008 datiert. Damals gewannen die Spurs den englischen Ligapokal.

Die Titel von Tottenham in der Übersicht:

International:

1x Europapokal der Pokalsieger: 1963

2x UEFA-Pokal: 1972, 1984

National:

2x Englischer Meister: 1950/51, 1960/61

8x FA Cup: 1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991

4x Ligapokal: 1971, 1973, 1999, 2008

7x FA Charity Shield: 1921, 1951, 1962, 1963, 1968, 1982, 1992

Tottenham vor historischem Titel

Mit dem Erreichen des Endspiels gegen den FC Liverpool hat sich Tottenham-Coach Mauricio Pochettino bereits jetzt in Geschichtsbücher des Vereins eintragen. Denn in der höchsten Spielklasse waren die Spurs bisher nur viermal vertreten und kamen dabei nie über das Viertelfinale hinaus. Ein Sieg im Finale der Königsklasse wäre also der größte Erfolg in der Geschichte des englischen Traditionsklubs.

Tottenham als Außenseiter ins Finale

Dass das Finale schon jetzt ein riesen Erfolg für den Klub ist, zeigt auch der Weg, den die Hotspur bis zum Endspiel gegangen sind. Gegen jeden Gegner ging die Mannschaft von Pochettino als Außenseiter in die Partie und konnte sich dennoch immer wieder durchsetzten. Dabei verhalfen späte Tore gegen Manchester City im Viertelfinale sowie Ajax Amsterdam im Halbfinale den Spurs zum historischen Finaleinzug.

