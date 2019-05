Mohamed Salah vom FC Liverpool vor dem Champions-League-Finale: Leistungsdaten, Verletzungen, Statistiken

Mohamed Salah spielt beim FC Liverpool eine überragende Saison und hat die Meisterschaft mit den Reds nur knapp verpasst. Im Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur (Samstag, 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) bietet sich für den Ägypter die nächste Titelchance. SPOX blickt auf die Leistungen des Stürmers in der aktuellen Spielzeit.

Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona glaubten nicht mehr viele Liverpool-Fans an die Sensation. Der Hauptgrund: Mohamed Salah fiel nach einer im Ligapspiel gegen Newcastle erlittenen Gehirnerschütterung aus.

Ebenso fehlten Roberto Firmino und Naby Keita, aber dennoch gelang den Reds durch ein historisches 4:0 noch das Weiterkommen.

Champions League, Finale: Mohamed Salah bereit für Tottenham

Für das Finale am Samstag im Wanda Metropolitano von Madrid gegen Tottenham Hotspur ist der Ägypter längst regeneriert. Bereits im abschließenden Premier-League-Spiel gegen Wolverhampton stand der Torjäger wieder auf dem Feld. Seit dieser Partie konnten sich die Reds fast drei Wochen auf das Endspiel vorbereiten.

Trotz der langen Vorbereitungszeit plant Trainer Jürgen Klopp im Gespräch mit DAZN keine Experimente: "Wir sind in der letzten Phase der Saison, wenn wir etwas ganz neu anfangen müssten, wäre irgendwas falsch. Wir müssen Dinge in Erinnerung rufen: Was wollen wir machen? Was wollen wir gegen genau diesen Gegner machen? Und dann heißt es: rausgehen und kämpfen wie noch nie zuvor."

Mohamed Salah: Verletzungen in der Saison 2018/19

Mohamed Salah blieb in seiner bisherigen Karriere von größeren Verletzungen verschont. Nie fiel der 26-Jährige länger als vier Wochen aus und verpasste mehr als vier Spiele. In dieser Saison ist es nicht anders: Durch die angesprochene Gehirnerschütterung musste Salah lediglich für das CL-Spiel gegen Barcelona aussetzen.

Verletzung von bis verpasste Spiele Gehirnerschütterung 05.05.2019 11.05.2019 1 Oberschenkelprobleme 13.10.2018 18.10.2018 0

Mohamed Salah 2018/19: Leistungsdaten, Tore, Vorlagen

Nicht nur als Torschütze trat Salah, der sich gemeinsam mit Teamkollege Sadio Mane und Sergio Agüero die Torjäger-Kanone der Premier League sicherte, in Erscheinung. Zudem bereitete er wettbewerbsübergreifend 13 Treffer vor.

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Champions League 11 4 2 968 Premier League 38 22 11 3.261

FC Liverpool: Saisonbilanz vor dem CL-Finale

Der FC Liverpool spielte eine ganz starke Premier-League-Saison - dennocht reichten 97 Punkte am Ende nicht für den Titel, da Manchester City einen Zähler mehr auf dem Konto hatte. Aufgrund des frühen Ausscheidens im FA- und League-Cup stellt die Champions League die letzte Chance auf einen Titel für die Reds dar.