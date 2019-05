Liverpool-PK mit Jürgen Klopp vor dem Champions-League-Finale im LIVE-TICKER

Vor dem Champions-League-Finale am Samstag zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur (ab 21 Uhr live auf DAZN) findet heute ab 16.45 Uhr die abschließende Pressekonferenz mit Liverpool-Trainer Jürgen Klopp statt. Hier im LIVE-TICKER gibt es alle Informationen von der PK aus Madrid.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Die PK mit Jürgen Klopp im LIVE-TICKER

vor Beginn: Klopp will sich in seinem zweiten Champions-League-Finale in Folge endlich den Titel holen. Seit seiner Ankunft an der Merseyside stand der Ex-BVB-Coach in drei Endspielen. Die ernüchternde Bilanz: Null Siege, drei Niederlagen.

vor Beginn: Bereits zuvor gab der englische Vizemeister seinen Kader für das Endspiel gegen die Spurs bekannt: Demnach fehlt Mittelfeldspieler Naby Keita wie erwartet verletzungsbedingt im Aufgebot der Reds.

vor Beginn: Kurz nach ihrer Ankunft in der spanischen Hauptstadt stellen sich neben Cheftrainer Jürgen Klopp auch Trent Alexander-Arnold und Andrew Robertson den Fragen der Medienvertreter.

vor Beginn: Die Pressekonferenz aus dem Wanda Metropolitano in Madrid beginnt um 16.45 Uhr.

Vor dem Champions-League-Finale: Alle bisherigen Final-Teilnahmen von Jürgen Klopp © getty 1/15 Aller guten Dinge sind drei: Nach dem Wunder gegen den FC Barcelona steht Jürgen Klopp in seinem dritten Champions-League-Finale. SPOX zeigt Kloppos bisherige sieben Finals, von denen er nur ein einziges gewinnen konnte. © getty 2/15 Das erste Finale von Jürgen Klopp: 2011/12 im DFB-Pokal gegen die Bayern. © getty 3/15 Nach einem furiosen 5:2-Sieg feierte Klopp mit den Dortmunder Fans das Double. Es sollte sein bislang einziger Final-Erfolg bleiben. © getty 4/15 Ein Jahr später kam es zur Neuauflage des DFB-Pokalfinals - dieses Mal in der Champions League. © getty 5/15 Es folgte eine der schmerzhaftesten Niederlagen für Klopp. Arjen Robben besiegelte in der 89. Minute mit dem 2:1 das Ende aller Dortmunder Champions-League-Träume. © getty 6/15 Das DFB-Pokal-Finale 2013/14 bedeutete das dritte Endspiel in drei Jahren für Klopp. Gegner zum dritten Mal: die Bayern. © getty 7/15 Doch wie bereits in der Champions League blieb Klopp lediglich die Silbermedaille. Robben und Müller schossen die Bayern in der Verlängerung zum 2:0-Sieg. © getty 8/15 Auch in seinem letzten BVB-Jahr erreichte Klopp das Finale des DFB-Pokals. Gegner 2014/15 ausnahmsweise nicht die Bayern, sondern der VfL Wolfsburg. © getty 9/15 Zu holen gab es aber auch gegen die Wölfe nichts. Das Team um Kevin de Bruyne versaute Klopp den BVB-Abschied und gewann mit 3:1. © getty 10/15 Gleich in seiner ersten Saison 2015/16 erreichte Klopp mit dem FC Liverpool das Finale des Ligapokals. Gegner: Manchester City. © getty 11/15 Doch auch in England verbesserte sich die Finalbilanz von Klopp nicht. Im Elfmeterschießen unterlagen die Reds den Citizens mit 2:4. © getty 12/15 Auch in der Europa League zog der FC Liverpool 2015/16 ins Finale ein. Gegen den FC Sevilla sollte endlich der erste internationale Titel für Kloppo her. © getty 13/15 Eine 1:0-Führung reichte allerdings nicht: Auch das fünfte Finale in Folge verlor Klopp, 1:3 stand am Ende auf der Anzeigetafel. © getty 14/15 Vergangene Saison hatte Klopp die Chance auf Liverpools ersten Champions-League-Titel seit 2005. Der Gegner: Real Madrid. © getty 15/15 Ein unglücklicher Abend von Torhüter Karius und ein Traumtor von Gareth Bale verhinderten Klopps Erfolg. Das Spiel ging für Liverpool 1:3 verloren. Nun soll es also im dritten Anlauf mit dem Champions-League-Triumph klappen.

FC Liverpool: Der Weg ins Champions-League-Finale

Nachdem sich die Reds in Achtel- und Viertelfinale souverän gegen Bayern und Porto durchgesetzt hatten, gelang in der Vorschlussrunde das Wunder gegen den FC Barcelona: Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel schaffte Liverpool an der Anfield Road das Comeback.