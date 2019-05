Lionel Messi in der Champions League: Statistiken, Tore, Titel

Im Jahr 2004 gab Lionel Messi sein Debüt in der Champions League. Seitdem trifft der "kleine Floh" wie am Fließband. SPOX wirft einen Blick auf seine CL-Statistik, seine Tore in der Königsklasse und Titel.

Lionel Messi entscheidend beim Sieg vom FC Barcelona gegen Liverpool

Beim 3:0 im Hinspiel waren Barcelona und Liverpool durchaus auf Augenhöhe - den entscheidenden Unterschied machte wieder einmal Lionel Messi.

In der 75. Minute war er zur richtigen Zeit am richtigen Ort und staubte zum 2:0 ab, ehe er sieben Minuten später einen Freistoß aus 29 Metern unhaltbar in den Winkel zirkelte. Erstmals seit vier Jahren traf er wieder in einem CL-Halbfinale (damals doppelt beim 3:0 gegen den FC Bayern).

Mit zwölf Treffern führt er die Torjägerliste in der laufenden Spielzeit an - mehr Treffer gelangen ihm in einer CL-Saison zuletzt 2011/12 (14). Er könnte zum sechsten Mal CL-Torschützenkönig werden - das toppt nur Cristiano Ronaldo (sieben Mal). Mit 15 Torbeteiligungen ist Messi auch der Top-Scorer in dieser CL-Saison (12 Tore, 3 Assists).

Lionel Messi in der Champions League: Tore

In 134 Spielen in der Champions League traf Messi unglaublich 112 Mal. Hier seht ihr die Aufteilung, in welche nRunden der Argentinier vornehmlich trifft.

CL-Spiele Tore Assists Chancenverwertung Minuten pro Tor Gruppenphase 67 66 18 27 Prozent 80 Achtelfinale 28 26 6 33 Prozent 92 Viertelfinale 22 12 3 14 Prozent 156 Halbfinale 14 6 3 19 Prozent 205 Finale 3 2 0 20 Prozent 135 Gesamt 134 112 30 25 Prozent 99

Lionel Messi in der Champions League: Titel

Messi, der im Juni 1987 geboren wurde, könnte zum fünften Mal die Champions League gewinnen und mit den Rekordsiegern Cristiano Ronaldo und Clarence Seedorf gleichziehen.

Zudem könnte er gemeinsam mit Gerad Pique zu den elf Spielern aufstoßen, die den Henkelpott (Landesmeisterpokal + Champions League) fünf Mal gewannen - nur Paco Gente schaffte dies öfter (sechs Mal).

600. Tor für Barcelona von Lionel Messi: Wann? Wo? Wie? Gegen wen? Und von wem vorbereitet? © getty 1/16 Immer wieder Lionel Messi! Gegen Liverpool erzielte La Pulga seine Tore 599 und 600 Tor für den FC Barcelona - im 683. Pflichtspiel. Für Argentinien netzte er bislang 65 Mal. SPOX blickt mit Hilfe von opta auf weitere Statistiken des 31-Jährigen. © getty 2/16 Messis Lieblingsgegner: Gegen kein anderes Team traf er so oft wie gegen den FC Sevilla (36 Mal). Schon drei Mal schnürte Messi einen Dreierpack gegen Sevilla, zuletzt im vergangenen Liga-Duell Ende Februar. Auf Platz zwei: Atletico mit 29 Messi-Toren. © getty 3/16 Besonders gerne trifft Messi in gewohntem Umfeld: 363 Tore erzielte er daheim (256 auswärts, 46 auf neutralem Boden). © getty 4/16 553 seiner Tore erzielte Messi von innerhalb des Strafraums. © getty 5/16 550 seiner insgesamt 665 Pflichtspieltore für Barca und Argentinien erzielte Messi mit seinem linken Zauberfuß ... © getty 6/16 ... 89 mit rechts ... © getty 7/16 ... und 24 mit dem Kopf (zwei mit anderen Körperteilen). © getty 8/16 In 247 Spielen traf Messi einmal, in 129 doppelt, in 45 dreifach ... © getty 9/16 ... viermal gelang ihm ein Vier- und einmal ein Fünferpack: Im Champions-League-Achtelfinale 2012 gegen Bayer Leverkusen. © getty 10/16 Die meiste Torvorlagen gaben ihm nicht Pedro (25), Luis Suarez (41), Xavi (31) oder Iniesta (37). Sondern? © getty 11/16 Natürlich Dani Alves! 42 Treffer legte er Messi auf. © getty 12/16 Am liebsten trifft Messi in den Schlussphasen von Spielen. 166 seiner 665 Tore erzielte er zwischen der 76. und 90. Minute. © getty 13/16 Standardsituationen? Kann er natürlich auch! 83 verwandelte Elfmeter und 48 direkt verwandelte Freistöße stehen zu Buche. © getty 14/16 Sein erfolgreichstes Kalenderjahr war 2012, in dem Messi sagenhafte 91 Tore gelangen. © getty 15/16 Und zu guter Letzt: Wie ist die Toraufteilung zwischen Barcelona und Argentinien? © getty 16/16 600:65 für Barcelona.

Lionel Messi: Statistiken der Karriere

Das 3:0 war das 600. Pflichtspieltor von Lionel Messi für Barcelona - seinen 1. Treffer erzielte er exakt 14 Jahre zuvor (am 1. Mai 2005 gegen Albacete). Für seine 600 Tore brauchte er nur 683 Pflichtspiele - er erzielte 0,9 Tore pro Partie!

Kategorie Anzahl Prozentualer Anteil Mit links 491 81,8 Prozent Mit rechts 85 14,2 Prozent Per Kopf 22 3,7 Prozent Anderes Körperteil 2 0,3 Prozent Innerhalb des Strafraums 501 83,5 Prozent Außerhalb des Strafraums 99 16,5 Prozent Elfmetertore 70 11,7 Prozent Direkte Freistoßtore 42 7 Prozent

