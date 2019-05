Jürgen Klopp: Erfolge, Vereine, Vertrag und Gehalt des Liverpool-Trainers

Nach 2013 und 2018 steht Jürgen Klopp bereits zum dritten Mal in seiner Karriere als Coach im Finale der Champions League. Doch welche Erfolge und Titel hat der aktuelle Trainer der Reds eigentlich schon gefeiert? SPOX gibt einen Überblick.

Du willst das Finale der Champions League live miterleben? Dann sicher dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN.

Jürgen Klopp: Seine Vereine

Nach seiner aktiven Karriere als Fußballer, die er größtenteils beim FSV Mainz 05 verbrachte, heuerte Jürgen Klopp auch dort für seinen ersten Trainerposten an.

Nach über sieben Jahren bei den 05ern ging es dann 2008 zur Borussia aus Dortmund, die er in den folgenden Jahren zu einer Spitzenmannschaft formte und 2011 und 2012 zum deutschen Meistertitel führte.

Seit 2015 steht Kloppo beim FC Liverpool unter Vertrag und bestreitet nach 2018 sein zweites Champions-League-Finale mit den Reds.

Verein Amtsantritt Amtsaustritt Spiele Punkte pro Spiel FC Liverpool 08.10.2015 vrstl. 30.06.2022 207 1,96 Borussia Dortmund 01.07.2008 30.06.2015 318 1,90 FSV Mainz 05 28.02.2001 30.06.2008 269 1,51

Jürgen Klopp: Seine Erfolge und Titel

Obwohl Klopp bereits dreimal in einem CL-Endspiel stand und mit den BVB zwei Meistertitel gewinnen konnte, bezeichnete er kürzlich in einem Interview den Aufstieg mit dem FSV Mainz im Jahre 2004 als "größten Erfolg" seiner Karriere.

Verein Wettbewerb Größter Erfolg Jahr(e) FC Liverpool Champions League Finalist 2018, 2019 Europa League Finalist 2016 League Cup Finalist 2016 Premier League Vizemeister 2019 Borussia Dortmund Champions League Finalist 2013 Bundesliga Meister 2011, 2012 DFB-Pokal Sieger 2012 FSV Mainz 05 2. Bundesliga Aufstieg 2004

Jürgen Klopp: Sein Vertrag in Liverpool

Klopp trat seinen Vertrag bei den Reds am 08. Oktober 2015 als Nachfolger des zuvor entlassenen Brendan Rodgers an und erhielt zunächst ein bis zum 30. Juni 2018 laufendes Arbeitspapier. Aufgrund der kontinuerlich verbesserten Leistungen der Reds wurde sein Vertrag im Juli 2016 vorzeitig bis 2022 verlängert.

Jürgen Klopp: Sein aktuelles Gehalt

Das aktuelle Jahresgehalt von Jürgen Klopp als Teammanager des FC Liverpool wird auf ca. 13 Millionen Euro geschätzt. Prämien und dergleichen sind dabei noch nicht mit eingerechnet. Beim BVB soll der gebürtige Stuttgarter damals "lediglich" 7 Millionen Euro pro Jahr verdient haben.

Das Finale der Champions League live auf DAZN

Wer Kloppos dritte Finalteilnahme live miterleben will, schaut auf DAZN vorbei. Dort wird das Endspiel um die Champions League am 01.06 ab 21 live und in voller Länge übertragen. Das Beste daran? Ihr könnt euch jetzt noch den kostenlosen Probemonat auf DAZN sichern und zahlt im Anschluss lediglich 9,99 Euro monatlich. Dabei ist das "Netflix des Sports" jederzeit kündbar und hat neben weiterem Spitzenfußball auch US-Sport, Darts, Tennis, Hanball, Motorsport, Hockey und UFC im Angebot.