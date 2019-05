Fünf Fragen zum CL-Aus des FC Barcelona gegen Liverpool: Wenn Barca an den FC Bayern erinnert

Durch ein 0:4 im Rückspiel beim FC Liverpool ist der FC Barcelona im Halbfinale der Champions League ausgeschieden. Es war eine der schlimmsten Niederlagen der Vereinsgeschichte - und sie wird Folgen haben. SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen zum Barca-Desaster.

Wie konnte das passieren?

Reiht sich das Debakel an der Anfield Road nahtlos ein in die Fehlschläge der letzten Jahre? Fakt ist, dass Barca in K.o.-Runden gerade auswärts richtig auf die Mütze bekommen hat. Das 0:4 bei Paris St.-Germain konnte man vor zwei Jahren sensationell noch drehen, ging dann aber sang- und klanglos 0:3 bei Juventus unter. In der Vorsaison reichte ein 4:1 im Hinspiel gegen die Roma nicht, diesmal ein 3:0-Polster.

Aus diesen Fehlern wollte Barca eigentlich gelernt haben. Valverde setzte auf ein 4-3-3 mit drei tiefen Mittelfeldspielern, um die wacklige Viererkette gegen das Pressing der Reds abzusichern. Überhaupt zeigte das Team in dieser Saison ein verändertes Gesicht: abgeklärter, auch mal zynischer. Mit Ergebnisfußball, wenn nötig. Personifiziert durch "Krieger" Arturo Vidal statt eines weiteren Edeltechnikers im Mittelfeld.

Champions League: FC Liverpool - FC Barcelona 4:0 - so reagiert das Netz auf das Halbfinal-Wunder © getty 1/18 Unfassbar! Nach dem 0:3 im Hinspiel gewinnt Liverpool doch tatsächlich mit 4:0 daheim gegen Barca und kegelt Messi und Co. aus dem Wettbewerb. Wir haben die besten Reaktionen aus dem Netz gesammelt. © getty/twitter 2/18 Ein Wunder! Liverpool hat dafür gesorgt, dass sogar in HANNOVER wieder gehofft werden kann! © getty/twitter 3/18 Und auch die Eintracht leckt sich für das Rückspiel gegen den FC Chelsea schon die Lippen. © getty/twitter 4/18 Jürgen Klopp. Women want to be with him, men want to be like him. Oder so. © getty/twitter 5/18 Gebt uns mehr! Meeeeeehr! © getty/twitter 6/18 Hey, äh, Harry und Meghan: Wir hätten da noch einen Vorschlag für den roylen Lütten! © getty/twitter 7/18 Schadenfreude ist manchmal eben die schönste Freude. Grüße an dieser Stelle an Andrew Robertson. © getty/twitter 8/18 Manchmal muss man eben Prioritäten setzen! © getty/twitter 9/18 Fragt sich nur, ob Ryan Reynolds lieber Divock Origi spielt, oder Gigi Wijnaldum. Oder Kloppo halt. © getty/twitter 10/18 Ajax gegen Liverpool im Finale? Da weiß man ja gar nicht, wem man die Daumen drücken soll ... © getty/twitter 11/18 Wer hätte gedacht, dass dieser Fehlschuss in der Nachspielzeit im Hinspiel noch so teuer werden würde ... © getty/twitter 12/18 Dembele, der alte Doppelagent! © getty/twitter 13/18 Der eine oder andere denkt da schon an den deutschen Fußball. Man muss sagen: Derzeit könnten Bayern, Dortmund und Co. das nicht ... © getty/twitter 14/18 Ach LeBron, du alter Erfolgsfan. Naja, wer keine Playoffs spielt, kann halt Champions League gucken! © getty/twitter 15/18 So mal von einer Liverpooler Champions-League-Legende zur anderen. © getty/twitter 16/18 Füße hoch, der kommt flach. © getty/twitter 17/18 Geld ist nicht alles. Fuck yeah! © getty/twitter 18/18 Okay, Klopp kann zwar vieles, aber keine Wunder vollbringen. Oder?

Zumindest teilweise hatte das Erfolg: Auch wenn die heranstürmenden Hausherren immer wieder für Ballverluste sorgten, war es nicht so, als würde Liverpool das Spiel dominieren. Nach dem frühen 0:1 hatte Barca die Partie vergleichsweise gut unter Kontrolle und erspielte sich sogar mehrere gute Chancen - vereitelt, wie schon im Vorjahr gegen Rom, von einem gut aufgelegten Alisson Becker. "Man wird viel über die Hölle von Anfield reden", bilanzierte El Mundo. "Aber wenn Barcelona senkrecht abstürzte - härter als noch vor einem Jahr in Rom - dann lag es einfach an seinen eigenen Sünden."

Wo Barca im Hinspiel noch bei den wenigen eigenen Chancen eiskalt zuschlug, versagte man diesmal vor dem gegnerischen Tor - dabei hätte ein einziger Treffer für das Finalticket genügt. Hinten leisteten sich wiederum abgebrühte Veteranen unerklärliche Fehler: Jordi Albas verheerender Kopfball vor dem 0:1 hatte mit dem Liverpooler Pressing nichts zu tun. Und Luis Suarez bemängelte, dass sein Team beim Eckball zum 0:4 "wie kleine Kinder" verteidigt hätte.

Was allerdings noch mehr Sorgen bereiten müsste als die "Machst du sie vorne nicht rein, fängst du sie eben hinten"-Fußballweisheit, ist die Tatsache, dass den Blaugrana in der zweiten Hälfte eindeutig die Luft ausging. Rund siebeneinhalb Kilometer mehr spulte das Team von Jürgen Klopp im Schnitt mehr ab (112,1 km zu 105,5 km), in der zweiten Hälfte waren es fünfeinhalb Kilometer mehr. Dabei hatte Barca am Wochenende viele Leistungsträger geschont, ganz im Gegensatz zu Liverpool. Der Blackout bei Alexander-Arnolds Ecke, er könnte auch eine Folge körperlicher Erschöpfung gewesen sein.

Und wer mit einem Aufbäumen nach dem 0:4 gerechnet hatte, wurde bitter enttäuscht: Saft- und kraftlos ergab sich das stolze Barca in die Niederlage.