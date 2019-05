Der FC Liverpool trifft im Finale der Champions League auf die Tottenham Hotspur. Sollte am Ende der Titelgewinn stehen, wäre das der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte seit 2005. SPOX zeigt euch, welche Titel und Erfolge der Verein in der Königsklasse bereits einfahren konnte.

Champions League: Die größten Erfolge des FC Liverpool

Der FC Liverpool ist einer der ruhmreichsten Vereine Europas und diesen Ruf verdankt er vor allem seiner glorreichen Jahre ab Mitte der 1960er. Während die Reds national begannen, seine Titel-Sammlung beachtlich zu erweitern, startete Liverpool ab der 1970er Jahre auch auf internationalem Parkett durch. Nachdem der Klub 1973 und 1976 den UEFA-Cup gewann, reckten die Reds den Europapokal der Landesmeister 1977 und 1978 zweimal in Folge in die Höhe.

Auch in den 1980ern konnte der Verein von der Merseyside an die frühen Erfolge anknüpfen. Liverpool marschierte 1981 und 1984 zum Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Die Reds bezwangen in den Finalspielen Real Madrid und die AS Roma.

Nach den 1980er-Jahren durchlebte der Verein jedoch eine internationale Durststrecke. Erst 2001 folgte der nächste große Wurf, als man Deportivo Alaves im UEFA-Cup-Finale schlug. In der Champions League krönte sich der Klub im vielleicht spektakulärsten Finale aller Zeiten erstmals zum Sieger der Champions League: 2005 drehten die Reds gegen Milan einen 0:3-Pasuenrückstand und holten den Henkelpott erneut an die Merseyside.

Premier League: Nationale Titel des FC Liverpool

Vor den großen 60er- bis 80er-Jahren gelang es dem 1892 gegründeten Klub lediglich fünfmal, nationaler Meister zu werden. 1901, 1906, 1922, 1923 und 1947 sicherte sich der Klub seine ersten Titel in England.

Der Meisterschafts 1966 leitete eine wahnsinnig erfolgreiche Ära des Klubs ein. Bis 1990 gewannen die Reds noch zwölf weitere Meisterschaften, bis 1992 fünfmal den FA-Cup und bis 1995 fünfmal den Ligapokal.

Schmerzen bereitet allen Sympathisanten des beliebten Vereins jedoch die lange Periode ohne Meisterschaftsgewinn seit 1990. Seit nunmehr 29 Jahren wartet der Klub auf einen Premier-League-Titel und erlebte in dieser Zeit zwei tragische Saisonfinals: 2014 war es Vereinslegende Steven Gerard, der Ende April gegen den FC Chelsea den Halt verlor und dem Stürmer Demba Ba so den Treffer schenkte. Liverpool verlor und Manchester City wurde Meister. Fünf Jahre später spielten die Reds eine herausragende Saison, holten 97 Punkte und wurden doch nur Vizemeister.

Die Titel des FC Liverpool in der Übersicht:

International:

Europapokal der Landesmeister/

UEFA Champions League UEFA Cup Europäischer Supercup 1977, 1978, 1981,

1984, 2005 1973, 1976, 2001 1977, 2991, 2995

National:

Meisterschaft FA Cup Liga-Pokal 1901, 1906, 1922,

1923, 1947, 1964,

1966, 1973, 1976,

1977, 1979, 1980,

1982, 1983, 1984,

1986, 1988, 1990 1965, 1974, 1986,

1989, 1992, 2001,

2006 1981, 1982, 1983,

1984, 1995, 2001,

2003, 2012

Reds vor sechstem Champions-League-Titel

Für den FC Liverpool wäre der Titel in der Champions League der sechste Triumph auf der höchsten internationalen Ebene. Während der Verein im Vorjahr im Finale Real Madrid als Außenseiter unterlag, stehen die Karten für Jürgen Klopp in diesem Jahr im Endspiel gegen die Spurs wohl besser. Doch der deutsche Trainer hat mit einer Art Final-Fluch zu kämpfen. Es ist bereits sein viertes Endspiel auf der großen internationalen Bühne, keines gewann er bislang.

Champions-League-Finale: Reds vs. Spurs im Livestream und Liveticker

CL-Finale: Liverpool ist Favorit

Nach der bitteren Pleite in der Vorsaison hat der FC Liverpool nicht nur einen vermutlich verlässlicheren Keeper im Kasten, er geht auch als Favorit in die Partie. Die Reds haben in dieser Spielzeit eine weitaus konstantere Saison gespielt als Tottenham. Beide Mannschaften kämpften sich mit überragenden Willensleistungen ins Endspiel, das Gegenpressing von der Klopp-Truppe wird die Spurs jedoch vor einige Probleme stellen.

