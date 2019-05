FC Liverpool: Der Weg der Reds ins Finale der Champions League

Der FC Liverpool steht zum zweiten Mal in Folge im Finale der Champions League und bekommt es dort mit Tottenham Hotspur zu tun. Doch wie gestaltete sich eigentlich der Weg der Reds ins Endspiel? SPOX klärt auf.

FC Liverpool: Die Gruppenphase der Champions League

In der Gruppenphase wurde den Reds mit Paris Saint-Germain, dem SSC Neapel und Roter Stern Belgrad eine Hammergruppe zugelost. Nach vermeidbaren Niederlagen gegen PSG und Roter Stern sah es zwischenzeitlich sogar nach einem Ausscheiden Liverpools aus.

Durch einen Sieg am 6. Spieltag gegen Neapel - und dank des besseren Torverhältnisses im Vergleich zu den Italienern - zog man am Ende aber doch noch als Gruppenzweiter in die Runde der letzten 16 ein.

Platz Team Spiele Bilanz (S-U-N) Tordiff. Punkte 1 Paris Saint Germain 6 4-2-0 8 11 2 FC Liverpool 6 3-0-3 2 9 3 SSC Neapel 6 2-3-1 2 9 4 Roter Stern Belgrad 6 1-1-4 -12 4

FC Liverpool: Die K.-o.-Phase

Achtelfinale

In der ersten K.o.-Runde bekam es die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Bayern zu tun. Nach einem relativ ereignislosen 0:0 an der heimischen Anfield Road, deckte man im Rückspiel die Defensivschwächen der Münchner gnadenlos auf und siegte am Ende verdient mit 3:1 in der Allianz Arena.

Spiel Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Hinspiel FC Liverpool FC Bayern 0:0 Rückspiel FC Bayern FC Liverpool 1:3

Viertelfinale

Im Viertelfinale machten die Reds mit dem FC Porto in beiden Spielen kurzen Prozess, gewannen souverän mit 2:0 und 4:1 und sicherten sich das Ticket für das Halbfinale.

Spiel Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Hinspiel FC Liverpool FC Porto 2:0 Rückspiel FC Porto FC Liverpool 1:4

Halbfinale

Dort schien gegen den FC Barcelona nach dem 0:3 im Hinspiel ein Weiterkommen bereits aussichtslos. Im Rückspiel folgte jedoch eine magische Nacht an der Anfield Raod, in der sich Georginio Wijnaldum und Divock Origi mit jeweils einem Doppelpack in die Geschichtsbücher der Reds schossen. Nach dem 4:0-Sieg steht Liverpool nun im Enspiel der Königsklasse, wo man auf den Ligakonkurrenten Tottenham Hotspur trifft.

Spiel Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Hinspiel FC Barcelona FC Liverpool 3:0 Rückspiel FC Liverpool FC Barcelona 4:0

Champions League: Das Finale

Das diesjährige Finale der Champions League wird am Samstag, den 01.06., um 21 Uhr zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur ausgetragen. Spielort ist das Wanda Metropolitano in Madrid, der neuen Heimat von Atletico.

Schiedsrichter der Partie ist der Slowene Damir Skomina, dem von seinen Landsmännern Jure Praprotnik und Robert Vukan assistiert wird. Vierter Offizieller ist Antonio Mateu Lahoz aus Spanien.

Auch zwei Deutsche ergänzen das Schiedsrichtergespann. Felix Zwayer und Mark Borsch fungieren als Assistenten von Video-Referee Danny Makkelie.

FC Liverpool: Die Erfolge in der Champions League

Der letzte CL-Triumph der Reds datiert aus dem Jahr 2005, als man sich im legendären Finale von Istanbul nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand gegen den AC Milan im Elfmeterschießen zum CL-Sieger krönte.